Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая - 19.05.2025 Украина.ру
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Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая
Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая - 19.05.2025 Украина.ру
Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая
Перед разговором президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стало известно, почему американский лидер захотел созвониться с главой российского государства. Ряд СМИ сообщил, что перед разговором с Путиным Трамп быстро переговорил с Владимиром Зеленским
2025-05-19T19:05
2025-05-19T19:06
эксклюзив
хроники
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
сша
россия
украина
офис президента
reuters
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что украинский мирный процесс заходит в тупик и именно поэтому президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным."Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому президент (Трамп — Ред.) будет говорить с ним (Путиным — Ред.) по телефону", — сказал Вэнс журналистам.Отвечая на вопрос, что является с препятствием на пути урегулирования конфликта, Вэнс затруднился выделить что-то конкретное."Существует так много разных вещей, которые являются препятствиями, что трудно выделить что-то одно конкретное", — указал он.До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп также открыт к возможной встрече с Путиным."Президент, определенно, был бы открыт для этого", — отметилаТем временем даже украинские политики с нетерпение ждали разговора Путина и Трампа."Сегодняшний телефонный разговор важен. Для всех. Для нас особенно. И здесь важно снова отметить одно из основных составляющих этих переговоров. Мирный договор невозможен без смены курса. Смена курса невозможна без смены власти. Любые переговоры, любые обсуждения мира и договорённостей не будут иметь ничего общего с реальностью, пока не будут учтены базовые принципы сосуществования и сотрудничества между Россией, Беларусью и Украиной", — заявил народный депутат Украины Артём Дмитрук.Он подчеркнул, что смена нынешнего украинского вектора — "это жизненная необходимость"."Но смена вектора без смены власти невозможна. Главная предпосылка для движения к миру — освобождение Украины от Зеленского и его окружения. Это не эмоция. Это фундаментальное условие", — подытожил Дмитрук.Тем временем Владимир Зеленский в преддверии разговора с Трампом, который также должен состояться сегодня, заявил о формировании "национальной переговорной группы" в т.ч. и для переговоров с Россией."Мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией", — написал в 14:52 в своём телеграм-канале Зеленский по итогам доклада украинской делегации на переговорах в Стамбуле.Он также сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак доложили ему о встреча и контактах с представителями США и европейскими партнёрами — представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Турции."Андрей Ермак представил позиции ключевых стран. Координируемся с партнёрами практически в ежедневном режиме", — заявил Зеленский.Он также поблагодарил союзников Украины за поддержку."Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", — подытожил он.Позднее популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что эта группа должна выработать дорожную карту урегулирования конфликта."По информации источников, группа должна выработать с российской стороной дорожную карту урегулирования конфликта, после принятия которой будет введено перемирие и состоится встреча Зеленского с Путиным", — указывалось в публикации канала в 15:49.Спустя час с небольшим появилась информация, что Трамп изменил очерёдность разговоров и сначала позвонил Зеленскому. Первым об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)."Зеленский провёл телефонный разговор с Трампом", — написал он в своих соцсетях в 17:04.В 17:51 об этом же сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.На момент публикации статьи официально о разговоре Зеленского с Трампом не сообщалось.А вот то, что разговор Трампа с Путиным начался, никто не скрывал. Так, около 17:39 об этом сообщило агентство Reuters."Идёт телефонный разговор Трампа с президентом России Путиным", — указывалось в публикации агентства.Автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин сообщил, что эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Песков только что на мой вопрос, идет ли в этот момент телефонный разговор Путина и Трампа, подтвердил, что разговор идёт", — отметил Зарубин.Также Зарубин рассказал о том, откуда Путин говорил с Трампом. "Когда слышим о телефонном разговоре президента России, всегда представляем себе Кремль, рабочий кабинет. Но сегодня президент России с поездкой рабочей в Сочи. Здесь у него обширная рабочая программа. И прямо сейчас он находится в образовательном центре "Сириус". Здесь эта программа сегодня и запланирована. Так вот, это - новое здание музыкальной школы. И именно оттуда Владимир Путин и разговаривает с Дональдом Трампом. Собственно, президентская связь всегда рядом с президентом", — сообщил Зарубин. Именно поэтому, добавил он, президент может разговаривать по телефону "по защищенным каналам связи практически из любого места".Пока официальной информации о содержании разговоров Путина и Трампа и Трампа и Зеленского нет.О возможных темах разговора Путина и Трампа — в статье Евгении Кондаковой "Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским".
https://ukraina.ru/20250519/podgotovka-k-vazhnym-peregovoram-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-19-maya-1063235529.html
https://ukraina.ru/20250519/demokratiya-po-rumynski-ttsk-pozoryat-piksel-glavnoe-na-utro-19-maya-1063228361.html
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Егор Леев
Егор Леев
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1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, сша, россия, украина, офис президента, reuters
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Россия, Украина, Офис президента, Reuters

Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая

19:05 19.05.2025 (обновлено: 19:06 19.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Перед разговором президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стало известно, почему американский лидер захотел созвониться с главой российского государства. Ряд СМИ сообщил, что перед разговором с Путиным Трамп быстро переговорил с Владимиром Зеленским
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что украинский мирный процесс заходит в тупик и именно поэтому президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
"Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому президент (Трамп — Ред.) будет говорить с ним (Путиным — Ред.) по телефону", — сказал Вэнс журналистам.
Отвечая на вопрос, что является с препятствием на пути урегулирования конфликта, Вэнс затруднился выделить что-то конкретное.
"Существует так много разных вещей, которые являются препятствиями, что трудно выделить что-то одно конкретное", — указал он.
До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп также открыт к возможной встрече с Путиным.
"Президент, определенно, был бы открыт для этого", — отметила
Тем временем даже украинские политики с нетерпение ждали разговора Путина и Трампа.
"Сегодняшний телефонный разговор важен. Для всех. Для нас особенно. И здесь важно снова отметить одно из основных составляющих этих переговоров. Мирный договор невозможен без смены курса. Смена курса невозможна без смены власти. Любые переговоры, любые обсуждения мира и договорённостей не будут иметь ничего общего с реальностью, пока не будут учтены базовые принципы сосуществования и сотрудничества между Россией, Беларусью и Украиной", — заявил народный депутат Украины Артём Дмитрук.
Он подчеркнул, что смена нынешнего украинского вектора — "это жизненная необходимость".
"Но смена вектора без смены власти невозможна. Главная предпосылка для движения к миру — освобождение Украины от Зеленского и его окружения. Это не эмоция. Это фундаментальное условие", — подытожил Дмитрук.
13:09
Подготовка к важным переговорам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 маяВ Кремле рассказали о готовящемся разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, на Украине обеспокоены этим разговором, а также разговором Трампа с Владимиром Зеленским. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Тем временем Владимир Зеленский в преддверии разговора с Трампом, который также должен состояться сегодня, заявил о формировании "национальной переговорной группы" в т.ч. и для переговоров с Россией.
"Мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией", — написал в 14:52 в своём телеграм-канале Зеленский по итогам доклада украинской делегации на переговорах в Стамбуле.
Он также сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак доложили ему о встреча и контактах с представителями США и европейскими партнёрами — представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Турции.
"Андрей Ермак представил позиции ключевых стран. Координируемся с партнёрами практически в ежедневном режиме", — заявил Зеленский.
Он также поблагодарил союзников Украины за поддержку.
"Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", — подытожил он.
Позднее популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что эта группа должна выработать дорожную карту урегулирования конфликта.
"По информации источников, группа должна выработать с российской стороной дорожную карту урегулирования конфликта, после принятия которой будет введено перемирие и состоится встреча Зеленского с Путиным", — указывалось в публикации канала в 15:49.
Спустя час с небольшим появилась информация, что Трамп изменил очерёдность разговоров и сначала позвонил Зеленскому. Первым об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).
"Зеленский провёл телефонный разговор с Трампом", — написал он в своих соцсетях в 17:04.
В 17:51 об этом же сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.
На момент публикации статьи официально о разговоре Зеленского с Трампом не сообщалось.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
09:42
Демократия по-румынски, ТЦК позорят пиксель. Главное на утро 19 маяВ результате выборов в Румынии победил проевропейский кандидат. Украинские нардепы призвали сменить униформу для ТЦК, чтобы военкомы не ассоциировались с Вооружёнными силами
А вот то, что разговор Трампа с Путиным начался, никто не скрывал. Так, около 17:39 об этом сообщило агентство Reuters.
"Идёт телефонный разговор Трампа с президентом России Путиным", — указывалось в публикации агентства.
Автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин сообщил, что эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Песков только что на мой вопрос, идет ли в этот момент телефонный разговор Путина и Трампа, подтвердил, что разговор идёт", — отметил Зарубин.
Также Зарубин рассказал о том, откуда Путин говорил с Трампом.
"Когда слышим о телефонном разговоре президента России, всегда представляем себе Кремль, рабочий кабинет. Но сегодня президент России с поездкой рабочей в Сочи. Здесь у него обширная рабочая программа. И прямо сейчас он находится в образовательном центре "Сириус". Здесь эта программа сегодня и запланирована. Так вот, это - новое здание музыкальной школы. И именно оттуда Владимир Путин и разговаривает с Дональдом Трампом. Собственно, президентская связь всегда рядом с президентом", — сообщил Зарубин.
Именно поэтому, добавил он, президент может разговаривать по телефону "по защищенным каналам связи практически из любого места".
Пока официальной информации о содержании разговоров Путина и Трампа и Трампа и Зеленского нет.
О возможных темах разговора Путина и Трампа — в статье Евгении Кондаковой "Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским".
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19:05Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая
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