https://ukraina.ru/20250519/razgovor-putina-i-trampa-i-razgovor-trampa-i-zelenskogo-itogi-19-maya-1063253506.html

Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая

Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая - 19.05.2025 Украина.ру

Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая

Перед разговором президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стало известно, почему американский лидер захотел созвониться с главой российского государства. Ряд СМИ сообщил, что перед разговором с Путиным Трамп быстро переговорил с Владимиром Зеленским

2025-05-19T19:05

2025-05-19T19:05

2025-05-19T19:06

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что украинский мирный процесс заходит в тупик и именно поэтому президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным."Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому президент (Трамп — Ред.) будет говорить с ним (Путиным — Ред.) по телефону", — сказал Вэнс журналистам.Отвечая на вопрос, что является с препятствием на пути урегулирования конфликта, Вэнс затруднился выделить что-то конкретное."Существует так много разных вещей, которые являются препятствиями, что трудно выделить что-то одно конкретное", — указал он.До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп также открыт к возможной встрече с Путиным."Президент, определенно, был бы открыт для этого", — отметилаТем временем даже украинские политики с нетерпение ждали разговора Путина и Трампа."Сегодняшний телефонный разговор важен. Для всех. Для нас особенно. И здесь важно снова отметить одно из основных составляющих этих переговоров. Мирный договор невозможен без смены курса. Смена курса невозможна без смены власти. Любые переговоры, любые обсуждения мира и договорённостей не будут иметь ничего общего с реальностью, пока не будут учтены базовые принципы сосуществования и сотрудничества между Россией, Беларусью и Украиной", — заявил народный депутат Украины Артём Дмитрук.Он подчеркнул, что смена нынешнего украинского вектора — "это жизненная необходимость"."Но смена вектора без смены власти невозможна. Главная предпосылка для движения к миру — освобождение Украины от Зеленского и его окружения. Это не эмоция. Это фундаментальное условие", — подытожил Дмитрук.Тем временем Владимир Зеленский в преддверии разговора с Трампом, который также должен состояться сегодня, заявил о формировании "национальной переговорной группы" в т.ч. и для переговоров с Россией."Мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией", — написал в 14:52 в своём телеграм-канале Зеленский по итогам доклада украинской делегации на переговорах в Стамбуле.Он также сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак доложили ему о встреча и контактах с представителями США и европейскими партнёрами — представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Турции."Андрей Ермак представил позиции ключевых стран. Координируемся с партнёрами практически в ежедневном режиме", — заявил Зеленский.Он также поблагодарил союзников Украины за поддержку."Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", — подытожил он.Позднее популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что эта группа должна выработать дорожную карту урегулирования конфликта."По информации источников, группа должна выработать с российской стороной дорожную карту урегулирования конфликта, после принятия которой будет введено перемирие и состоится встреча Зеленского с Путиным", — указывалось в публикации канала в 15:49.Спустя час с небольшим появилась информация, что Трамп изменил очерёдность разговоров и сначала позвонил Зеленскому. Первым об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)."Зеленский провёл телефонный разговор с Трампом", — написал он в своих соцсетях в 17:04.В 17:51 об этом же сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.На момент публикации статьи официально о разговоре Зеленского с Трампом не сообщалось.А вот то, что разговор Трампа с Путиным начался, никто не скрывал. Так, около 17:39 об этом сообщило агентство Reuters."Идёт телефонный разговор Трампа с президентом России Путиным", — указывалось в публикации агентства.Автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин сообщил, что эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Песков только что на мой вопрос, идет ли в этот момент телефонный разговор Путина и Трампа, подтвердил, что разговор идёт", — отметил Зарубин.Также Зарубин рассказал о том, откуда Путин говорил с Трампом. "Когда слышим о телефонном разговоре президента России, всегда представляем себе Кремль, рабочий кабинет. Но сегодня президент России с поездкой рабочей в Сочи. Здесь у него обширная рабочая программа. И прямо сейчас он находится в образовательном центре "Сириус". Здесь эта программа сегодня и запланирована. Так вот, это - новое здание музыкальной школы. И именно оттуда Владимир Путин и разговаривает с Дональдом Трампом. Собственно, президентская связь всегда рядом с президентом", — сообщил Зарубин. Именно поэтому, добавил он, президент может разговаривать по телефону "по защищенным каналам связи практически из любого места".Пока официальной информации о содержании разговоров Путина и Трампа и Трампа и Зеленского нет.О возможных темах разговора Путина и Трампа — в статье Евгении Кондаковой "Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским".

https://ukraina.ru/20250519/podgotovka-k-vazhnym-peregovoram-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-19-maya-1063235529.html

https://ukraina.ru/20250519/demokratiya-po-rumynski-ttsk-pozoryat-piksel-glavnoe-na-utro-19-maya-1063228361.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, сша, россия, украина, офис президента, reuters