https://ukraina.ru/20250518/zelenskiy-vstretilsya-s-vensom-i-rubio-itogi-18-maya-1063223391.html

Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио. Итоги 18 мая

Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио. Итоги 18 мая - 18.05.2025 Украина.ру

Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио. Итоги 18 мая

Владимир Зеленский в Риме встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарём Марко Рубио

2025-05-18T19:00

2025-05-18T19:00

2025-05-18T19:01

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Владимир Зеленский во время визита на интронизацию Папы Римского Льва XIV встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарём Марко Рубио. О своём разговоре Зеленский сообщил в соцсетях."Хорошая встреча с вице-президентом Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио в Риме", — отметил Зеленский.Он не упустил шанс опять позлословить по поводу России, упомянув о переговорах в Стамбуле."Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решения. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность скорейшего полного и безоговорочного прекращения огня", — заявил Зеленский.При этом те, кто были связаны с переговорами в Стамбуле в 2022 году с украинской стороны отмечают, что у главы российской делегации Владимира Мединского есть все полномочия."Я знаю по первому Стамбулу, какую роль играет Мединский на самом деле <...> У Мединского полный набор полномочий для заключения всех видов соглашений. Он довёл с Арахамией до подписания документов в первом Стамбуле. 29 [марта] подписали, а 9 апреля должна была быть встреча Зеленского и [президента России Владимира] Путина, она сорвалась потому, что прибежал Джонсон вместе с Байденом и рассказал: "Ого-го, мы сейчас поделим Россию"", — заявил 17 мая в интервью Николаю Соболеву бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)Кроме того, Зеленский, рассказывая о встрече в Риме, призвал к давлению на РФ."Также коснулись вопроса необходимости санкций против России, двухсторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле бое и будущего обмена пленными. Давление на Россию должно продолжаться", — отметил Зеленский.Он также сообщил, что украинцы и американцы обсудили "совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира" и поблагодарил американский народ "за поддержку и лидерство".О встрече в Риме сообщил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак."Хорошая встреча с вице-президентом Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио в Риме. Говорили о переговорах в Стамбули, санкциях против РФ, оборонном сотрудничестве и совместном давлении на Москву. Очень предметный разговор", — он в своём телеграм-канале.Других подробностей Ермак не привёл.В тот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что надеется, что телефонный разговор между главой американского государства Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным будет успешным и "расчистит затор" в урегулировании на Украине."Его чувства говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведет нас к тому, к чему мы хотим прийти. И я думаю, что это будет очень успешный звонок", - заявил Уиткофф телеканалу ABC.О телефонном разговоре с Путиным сообщал сам Трамп накануне. Он заявил, что разговор с президентом РФ состоится в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 по Москве — Ред.). После чего, отметил Трамп он переговорит сначала с Зеленским, а потом с Зеленским и с лидерами стран-членов НАТО.После этого высказывания Трампа госсекретарь Рубио в интервью телеканалу CBS заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным."Президент хочет это сделать. Он хочет сделать это как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать. И теперь это просто вопрос того, чтобы собрать всех вместе, выяснить, где и когда эта встреча состоится и о чем она будет", — отметил Рубио.Ранее, 15 мая, популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщал о готовящейся встрече Трампа и Путина."Наш источник сообщает, что готовится личная встреча Путина и Трампа. Возможно, перед этим будет телефонный разговор двух лидеров. Задуманный Кремлём и Белым домом Стамбульский гамбит для Офиса президента/глобалистов постепенно реализуется. Зеленский вместе со своими "партнёрами" ищет самый альтернативный вариант выхода из ловушки"", — указывалось в публикации канала.Позже, в пятницу,16 мая, Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным."Думаю, мы решим этот (украинский — Ред.) вопрос — а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать", — заявил Трамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.До этого в Абу-Даби Трамп заявил, что его встреча с Путиным произойдёт, "когда только мы сможем это устроить". При этом госсекретарь Рубио высказал мнение, что саммит президентов России и США — это единственный шанс на украинское урегулирование. В то же время Рубио указал, что дата возможной встречи лидеров ещё не определена.Позднее, в ночь на 17 мая, Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с Путиным состоится."Без меня не будет сделки [по Украине]. Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом", — заявил Трамп.Таким образом, что бы ни говорили представители украинского режима, на деле в США заинтересованы в продолжении отношений с Россией и прямых контактах американского и российского президента.При этом даже на Украине понимают, что украинская власть пытается сорвать общение Путина и Трампа."Понятно же, да - с чем были связаны "паника и тревожность в ОП перед поездкой Зеленского в Турцию"? Наркокомандующий - неадекватен. Не выдерживает критику, бросается на людей. Это в Киеве его можно водить за руку и подсказывать, что говорить. В Стамбуле это сложнее. Там один не верный выпад в сторону Трампа - и войну придется кончать. А вместе с ней и власть зеленой шайки, которая им так по душе. Понятно, что главнейшей задачей Зеленского в Турции было сорвать переговоры, обвинив в этом РФ. Однако эта игра не удалась, и встреча Путина с Трампом стала не дальше, а ближе", — отметил 18 находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский.Дубинский подчеркнул, что шансы Зеленского удержать власть тают.О переговорах в Стамбуле — в статье Михаила Павлива ""Стамбул" или все же "Гомель"? Кто победил в переговорах на первом этапе 2025-го года".

https://ukraina.ru/20250518/zelenskiy-proschupyvaet-pochvu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-maya-1063219433.html

https://ukraina.ru/20250518/tramp-zakhotel-skoroy-vstrechi-s-putinym-glavnoe-na-utro-18-maya-1063218481.html

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