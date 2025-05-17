Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 мая - 17.05.2025 Украина.ру
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Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 мая
Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 мая - 17.05.2025 Украина.ру
Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 мая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о грядущем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным
2025-05-17T18:36
2025-05-17T18:36
эксклюзив
хроники
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
россия
сша
украина
fox news
ес
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Днём 17 мая министерство иностранных дел России сообщило о телефонном разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио."17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров", — отмечалось в публикации на сайте российского внешнеполитического ведомства.В МИД РФ сообщили, что Рубио приветствовал договорённости об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования."Сергей Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте", — сообщило министерство иностранных дел России.В сообщении отмечалось, что в ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Лавров и Рубио обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов.За несколько часов до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор."Если разговор президенты Путин и Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем", — заявил Песков журналистам.Ранее, в ночь на 17 мая, Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с Путиным состоится."Без меня не будет сделки [по Украине]. Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом", — заявил Трамп.До этого, 16 мая, Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным."Думаю, мы решим этот (украинский — Ред.) вопрос — а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать", — заявилТрамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.До этого в Абу-Даби Трамп заявил, что его встреча с Путиным произойдёт, "когда только мы сможем это устроить". При этом госсекретарь Рубио высказал мнение, что саммит президентов России и США — это единственный шанс на украинское урегулирование. В то же время Рубио указал, что дата возможной встречи лидеров ещё не определена.Как сообщают западные СМИ, сама вероятность встречи Путина и Трампа пугает украинских чиновников. По информации издания The Telegraph, украинские официальные лица теряют из-за возможности этой встречи сон."Это (встреча Путина и Трампа. — Ред.) причина, по которой украинские официальные лица больше всего теряют сон. На подобной встрече Путин безраздельно завладел бы вниманием Трампа без посредника, который бы отстаивал их интересы", — указано в материале.По мнению издания, разговоры о встрече — это унижение для лидеров стран ЕС, ждавших от США новых антироссийских санкций.Примечательно, что в интервью Fox News Трамп вспомнил и о Владимире Зеленском."За четыре дня я заработал в 12 раз больше того, что мы потратили на Украину. Но меня разозлило, куда эти деньги утекли. Я ненавидел смотреть, как эти чеки по $60 млрд улетали, каждый раз, когда приезжал Зеленский", — отметил Трамп.Он назвал Зеленского "отличным торгашом"."Он отличный торгаш, намного лучше меня. Он приезжает в Вашингтон, выходит каждый раз с $100 млрд, сейчас его возможности утонули. Последний раз он получил только $60 млрд долларов. Конгресс расстроен. Они спрашивают, куда все эти деньги ушли. Я на этом сфокусирован. Мы выдаем чеки, а они куда-то улетучиваются, где они?" — недоумевал Трамп.Он также вспомнил о разговоре в Овальном кабинете Белого дома."У меня был очень тяжёлый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал. Я всегда говорил, что у него нет козырей — и правда, у него их нет", — указал Трамп.Примечательно, что сам Зеленский добивается встречи с Путиным."Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению", — рассказывал журналистам после встречи в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский.Позднее пресс-секретарь президента РФ Песков отметил, что встреча Путина и Зеленского возможна."Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина. &lt;…&gt; Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определённых договорённостей этих делегаций возможна. Считаем её возможной. Но именно как результат работы и по достижении определённых результатов в виде договорённостей двух сторон", — подчеркнул Песков.Главред ИА "Регнум", член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Марина Ахмедова ранее раскрыла, отчего Зеленский так настойчиво добивается встречи с Путиным."Зеленский, несмотря на свой запрет разговаривать с Путиным, очень хочет с ним встретиться. Встреча с Путиным вернёт его в переговорный процесс, и важные дела уже не будут проходить за спиной Зеленского. Он как бы подрастёт до Путина и Трампа. А частое общение с Макроном (уже даже чересчур частое) такого эффекта легитимизации ему не даёт, скорее, от этого общения уже появился дурной неполитический запах. Требуя встречи с Путиным, Зеленский даже не потрудился объяснить украинцам, зачем сам с себе запретил разговаривать с российский президентом. Хотел - запретил. Хотел - разрешил. Хозяин", — написала Ахмедова в телеграм-канале 16 мая по итогам переговоров в Стамбуле.Уже вечером 17 мая Трамп в соцсети Truth Social сообщил о том, что у него состоится разговор с Путиным 19 мая."Я буду говорить по телефону с президентом Владимиром Путиным из России в понедельник в 10:00 утра (17:00 по Москве — Ред.). Темами разговора будут прекращение кровопролития, которое уносит в среднем более 5 тыс. жизней российских и украинских солдат в неделю, и торговля. Затем я поговорю с президентом Зеленским из Украины, а затем — с президентом Зеленским и различными членами НАТО", — отметил Трамп.Он заявил, что надеется, что 19 мая будет продуктивным днём, а также что будет достигнуто соглашение о прекращении огня и боевые действия закончатся.О реакции западных масс-медиа на встречу в Стамбуле — в статье Кристины Герасимовой "Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского".
https://ukraina.ru/20250517/usloviya-dlya-vstrechi-putina-i-zelenskogo-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-17-maya-1063207192.html
https://ukraina.ru/20250517/razumnyy-kompromiss-glavnoe-na-utro-17-maya-1063204074.html
https://ukraina.ru/20250516/itogi-peregovorov-v-stambule-obmen-plennymi-i-slonyachka-zapadnykh-smi-itogi-16-maya-1063200809.html
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Егор Леев
Егор Леев
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, сша, украина, fox news, ес, нато
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, США, Украина, Fox News, ЕС, НАТО

Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 мая

18:36 17.05.2025
 
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о грядущем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным
Днём 17 мая министерство иностранных дел России сообщило о телефонном разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
"17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров", — отмечалось в публикации на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ сообщили, что Рубио приветствовал договорённости об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования.
"Сергей Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте", — сообщило министерство иностранных дел России.
В сообщении отмечалось, что в ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Лавров и Рубио обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов.
Путин и Зеленский
13:13
Условия для встречи Путина и Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 маяВ Кремле назвали условия для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
За несколько часов до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор.
"Если разговор президенты Путин и Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем", — заявил Песков журналистам.
Ранее, в ночь на 17 мая, Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с Путиным состоится.
"Без меня не будет сделки [по Украине]. Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом", — заявил Трамп.
До этого, 16 мая, Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным.
"Думаю, мы решим этот (украинский — Ред.) вопрос — а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать", — заявилТрамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.
До этого в Абу-Даби Трамп заявил, что его встреча с Путиным произойдёт, "когда только мы сможем это устроить". При этом госсекретарь Рубио высказал мнение, что саммит президентов России и США — это единственный шанс на украинское урегулирование. В то же время Рубио указал, что дата возможной встречи лидеров ещё не определена.
Как сообщают западные СМИ, сама вероятность встречи Путина и Трампа пугает украинских чиновников. По информации издания The Telegraph, украинские официальные лица теряют из-за возможности этой встречи сон.
"Это (встреча Путина и Трампа. — Ред.) причина, по которой украинские официальные лица больше всего теряют сон. На подобной встрече Путин безраздельно завладел бы вниманием Трампа без посредника, который бы отстаивал их интересы", — указано в материале.
По мнению издания, разговоры о встрече — это унижение для лидеров стран ЕС, ждавших от США новых антироссийских санкций.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
09:47
Разумный компромисс. Главное на утро 17 маяЗападные СМИ продолжают делиться "деталями" переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле
Примечательно, что в интервью Fox News Трамп вспомнил и о Владимире Зеленском.
"За четыре дня я заработал в 12 раз больше того, что мы потратили на Украину. Но меня разозлило, куда эти деньги утекли. Я ненавидел смотреть, как эти чеки по $60 млрд улетали, каждый раз, когда приезжал Зеленский", — отметил Трамп.
Он назвал Зеленского "отличным торгашом".
"Он отличный торгаш, намного лучше меня. Он приезжает в Вашингтон, выходит каждый раз с $100 млрд, сейчас его возможности утонули. Последний раз он получил только $60 млрд долларов. Конгресс расстроен. Они спрашивают, куда все эти деньги ушли. Я на этом сфокусирован. Мы выдаем чеки, а они куда-то улетучиваются, где они?" — недоумевал Трамп.
Он также вспомнил о разговоре в Овальном кабинете Белого дома.
"У меня был очень тяжёлый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал. Я всегда говорил, что у него нет козырей — и правда, у него их нет", — указал Трамп.
Примечательно, что сам Зеленский добивается встречи с Путиным.
"Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению", — рассказывал журналистам после встречи в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Песков отметил, что встреча Путина и Зеленского возможна.
"Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина. <…> Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определённых договорённостей этих делегаций возможна. Считаем её возможной. Но именно как результат работы и по достижении определённых результатов в виде договорённостей двух сторон", — подчеркнул Песков.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вчера, 18:33
Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 маяСтали известны итоги переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле
Главред ИА "Регнум", член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Марина Ахмедова ранее раскрыла, отчего Зеленский так настойчиво добивается встречи с Путиным.
"Зеленский, несмотря на свой запрет разговаривать с Путиным, очень хочет с ним встретиться. Встреча с Путиным вернёт его в переговорный процесс, и важные дела уже не будут проходить за спиной Зеленского. Он как бы подрастёт до Путина и Трампа. А частое общение с Макроном (уже даже чересчур частое) такого эффекта легитимизации ему не даёт, скорее, от этого общения уже появился дурной неполитический запах. Требуя встречи с Путиным, Зеленский даже не потрудился объяснить украинцам, зачем сам с себе запретил разговаривать с российский президентом. Хотел - запретил. Хотел - разрешил. Хозяин", — написала Ахмедова в телеграм-канале 16 мая по итогам переговоров в Стамбуле.
Уже вечером 17 мая Трамп в соцсети Truth Social сообщил о том, что у него состоится разговор с Путиным 19 мая.
"Я буду говорить по телефону с президентом Владимиром Путиным из России в понедельник в 10:00 утра (17:00 по Москве — Ред.). Темами разговора будут прекращение кровопролития, которое уносит в среднем более 5 тыс. жизней российских и украинских солдат в неделю, и торговля. Затем я поговорю с президентом Зеленским из Украины, а затем — с президентом Зеленским и различными членами НАТО", — отметил Трамп.
Он заявил, что надеется, что 19 мая будет продуктивным днём, а также что будет достигнуто соглашение о прекращении огня и боевые действия закончатся.
О реакции западных масс-медиа на встречу в Стамбуле — в статье Кристины Герасимовой "Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского".
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Заголовок открываемого материала
18:36Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 мая
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13:13Условия для встречи Путина и Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 мая
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12:11Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы
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