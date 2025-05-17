https://ukraina.ru/20250517/rossiya-i-ssha-dogovarivayutsya-na-ukraine-teryayut-son-itogi-17-maya-1063213590.html

Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 мая

Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 мая - 17.05.2025 Украина.ру

Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о грядущем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным

2025-05-17T18:36

2025-05-17T18:36

2025-05-17T18:36

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Днём 17 мая министерство иностранных дел России сообщило о телефонном разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио."17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров", — отмечалось в публикации на сайте российского внешнеполитического ведомства.В МИД РФ сообщили, что Рубио приветствовал договорённости об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования."Сергей Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте", — сообщило министерство иностранных дел России.В сообщении отмечалось, что в ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Лавров и Рубио обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов.За несколько часов до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор."Если разговор президенты Путин и Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем", — заявил Песков журналистам.Ранее, в ночь на 17 мая, Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с Путиным состоится."Без меня не будет сделки [по Украине]. Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом", — заявил Трамп.До этого, 16 мая, Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным."Думаю, мы решим этот (украинский — Ред.) вопрос — а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать", — заявилТрамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.До этого в Абу-Даби Трамп заявил, что его встреча с Путиным произойдёт, "когда только мы сможем это устроить". При этом госсекретарь Рубио высказал мнение, что саммит президентов России и США — это единственный шанс на украинское урегулирование. В то же время Рубио указал, что дата возможной встречи лидеров ещё не определена.Как сообщают западные СМИ, сама вероятность встречи Путина и Трампа пугает украинских чиновников. По информации издания The Telegraph, украинские официальные лица теряют из-за возможности этой встречи сон."Это (встреча Путина и Трампа. — Ред.) причина, по которой украинские официальные лица больше всего теряют сон. На подобной встрече Путин безраздельно завладел бы вниманием Трампа без посредника, который бы отстаивал их интересы", — указано в материале.По мнению издания, разговоры о встрече — это унижение для лидеров стран ЕС, ждавших от США новых антироссийских санкций.Примечательно, что в интервью Fox News Трамп вспомнил и о Владимире Зеленском."За четыре дня я заработал в 12 раз больше того, что мы потратили на Украину. Но меня разозлило, куда эти деньги утекли. Я ненавидел смотреть, как эти чеки по $60 млрд улетали, каждый раз, когда приезжал Зеленский", — отметил Трамп.Он назвал Зеленского "отличным торгашом"."Он отличный торгаш, намного лучше меня. Он приезжает в Вашингтон, выходит каждый раз с $100 млрд, сейчас его возможности утонули. Последний раз он получил только $60 млрд долларов. Конгресс расстроен. Они спрашивают, куда все эти деньги ушли. Я на этом сфокусирован. Мы выдаем чеки, а они куда-то улетучиваются, где они?" — недоумевал Трамп.Он также вспомнил о разговоре в Овальном кабинете Белого дома."У меня был очень тяжёлый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал. Я всегда говорил, что у него нет козырей — и правда, у него их нет", — указал Трамп.Примечательно, что сам Зеленский добивается встречи с Путиным."Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению", — рассказывал журналистам после встречи в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский.Позднее пресс-секретарь президента РФ Песков отметил, что встреча Путина и Зеленского возможна."Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина. <…> Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определённых договорённостей этих делегаций возможна. Считаем её возможной. Но именно как результат работы и по достижении определённых результатов в виде договорённостей двух сторон", — подчеркнул Песков.Главред ИА "Регнум", член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Марина Ахмедова ранее раскрыла, отчего Зеленский так настойчиво добивается встречи с Путиным."Зеленский, несмотря на свой запрет разговаривать с Путиным, очень хочет с ним встретиться. Встреча с Путиным вернёт его в переговорный процесс, и важные дела уже не будут проходить за спиной Зеленского. Он как бы подрастёт до Путина и Трампа. А частое общение с Макроном (уже даже чересчур частое) такого эффекта легитимизации ему не даёт, скорее, от этого общения уже появился дурной неполитический запах. Требуя встречи с Путиным, Зеленский даже не потрудился объяснить украинцам, зачем сам с себе запретил разговаривать с российский президентом. Хотел - запретил. Хотел - разрешил. Хозяин", — написала Ахмедова в телеграм-канале 16 мая по итогам переговоров в Стамбуле.Уже вечером 17 мая Трамп в соцсети Truth Social сообщил о том, что у него состоится разговор с Путиным 19 мая."Я буду говорить по телефону с президентом Владимиром Путиным из России в понедельник в 10:00 утра (17:00 по Москве — Ред.). Темами разговора будут прекращение кровопролития, которое уносит в среднем более 5 тыс. жизней российских и украинских солдат в неделю, и торговля. Затем я поговорю с президентом Зеленским из Украины, а затем — с президентом Зеленским и различными членами НАТО", — отметил Трамп.Он заявил, что надеется, что 19 мая будет продуктивным днём, а также что будет достигнуто соглашение о прекращении огня и боевые действия закончатся.О реакции западных масс-медиа на встречу в Стамбуле — в статье Кристины Герасимовой "Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского".

https://ukraina.ru/20250517/usloviya-dlya-vstrechi-putina-i-zelenskogo-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-17-maya-1063207192.html

https://ukraina.ru/20250517/razumnyy-kompromiss-glavnoe-na-utro-17-maya-1063204074.html

https://ukraina.ru/20250516/itogi-peregovorov-v-stambule-obmen-plennymi-i-slonyachka-zapadnykh-smi-itogi-16-maya-1063200809.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, сша, украина, fox news, ес, нато