Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского
13:38 17.05.2025 (обновлено: 14:30 17.05.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимира Зеленского "поджимает время". Для Украины все зависит от роли США в конфликте. Украинская делегация полностью проиграла России на переговорах в Стамбуле. Мирное урегулирование произойдет только на высшем уровне правительств Москвы и Вашингтона. Такие публикации появились 17 мая в западном и украинском сегменте интернета
Немецкое издание Berliner Zeitung написало, что у Зеленского осталось мало времени, Россия продемонстрировала преимущество на переговорах в Стамбуле, а президент США Дональд Трамп уже не так заинтересован в урегулировании конфликта на Украине.
"Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно в Турции. Пока глава украинского государства ждал в этой стране [президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа], журналисты долго расспрашивали их, не собираются ли они приехать, но в итоге оба отказались, продемонстрировав почти безразличное отношение", — говорится в публикации.
Между тем немецкая газета Zeit отметила, что Зеленский "намерен не допустить отказа Трампа от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта".
Тем временем корреспондент британской газеты The Telegraph Адриен Бломфилд заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа не дает спать украинским чиновникам.
"По этой причине украинские чиновники больше всего теряют сон. На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы", — написал Бломфилд.
По словам автора, в Киеве опасаются, что в результате Трамп, который более благосклонен к России, согласится на сделку, которая затем будет преподнесена Украине как свершившийся факт.
В субботу, 17 мая, Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером состоится. Без нее, полагает американский лидер, невозможна сделка по Украине. Подробнее о словах президента США в публикации "Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, в свою очередь, написал в своем Телеграм-канале, что украинская делегация полностью проиграла России на переговорах в Стамбуле.
"Все, чего хотели добиться русские от украинской делегации, в Стамбуле состоялось", — подчеркнул парламентарий, отметив, что поведение Зеленского в Турции и результаты встречи делегаций двух стран его полностью дискредитировали.
Несмотря на попытки украинских властей заявить об успехах по результатам встречи, все их действия были направлены на желание скрыть плачевное положение вещей за столом переговоров, считает депутат Рады.
"Все попытки переиграть русских закончилась провалом", — резюмировал Дубинский.
Издание Strategic Culture написало, что действия украинского руководства на этой неделе подтвердили, что завершения конфликта можно добиться лишь переговорами России и США.
"Мирное урегулирование произойдет только на высшем уровне правительств США и России. Именно потому, что Соединенные Штаты — главный участник в прокси-войне против России. Из выходок и показушных действий киевского режима на этой неделе становится ясно, что нет никаких шансов для достижения значимого и прочного мира, если переговоры ограничатся текущим уровнем", — говорится в материале.
По словам автора публикации, поведение Зеленского, критикующего усилия Москвы по завершению боевых действий, показало, что с ним нельзя вести существенный диалог. Кроме того, уточнил обозреватель, европейские лидеры стремлением оказать давление на Россию также продемонстрировали, что они лишь хотят продолжения конфликта и кровопролития.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Переговоры между Москвой и Киевом ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако 15 мая контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.
Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.
12:11Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросыГоворить о следующем раунде переговоров России и Украины пока рано. Состав делегации РФ на будущих встречах с Украиной остается прежним. Москва работает над перечнем условий для прекращения огня. Переговоры идут и будут проходить в закрытом режиме. Россия намерена и дальше работать над урегулированием украинского конфликта
Несмотря на то, что Россия и Турция выразили оптимизм относительно прошедшей встречи, Зеленский вместе с западноевропейскими лидерами раскритиковали позицию Москвы на переговорах. Подробности в материале Западноевропейские лидеры и Зеленский пожаловались Трампу на Путина.
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