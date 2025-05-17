https://ukraina.ru/20250517/proval-i-katastrofa-kak-zapadnye-smi-otreagirovali-na-peregovory-v-stambule-i-isteriku-zelenskogo-1063207862.html

Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского

Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского - 17.05.2025 Украина.ру

Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского

Владимира Зеленского "поджимает время". Для Украины все зависит от роли США в конфликте. Украинская делегация полностью проиграла России на переговорах в Стамбуле. Мирное урегулирование произойдет только на высшем уровне правительств Москвы и Вашингтона. Такие публикации появились 17 мая в западном и украинском сегменте интернета

2025-05-17T13:38

2025-05-17T13:38

2025-05-17T14:30

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дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

владимир путин

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переговоры

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Немецкое издание Berliner Zeitung написало, что у Зеленского осталось мало времени, Россия продемонстрировала преимущество на переговорах в Стамбуле, а президент США Дональд Трамп уже не так заинтересован в урегулировании конфликта на Украине.По мнению автора, поскольку Берлин и Брюссель не в состоянии проявить дипломатическую инициативу, им придется подождать, пока Москва и Вашингтон сблизятся."Но это также означает, что условия мира будут более жесткими. Если Трамп продолжит придерживаться своей стратегии поиска соглашения с Путиным, он усилит давление на ЕС и Украину, включая карательные тарифы", — отмечается в статье.Между тем немецкая газета Zeit отметила, что Зеленский "намерен не допустить отказа Трампа от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта".При этом, поясняет автор материала, для Украины все на самом деле зависит от роли США в конфликте. Глава киевского режима вряд ли может надеяться на партнеров в Европе, которые не делают ничего, кроме пустых заявлений, добавил он.Тем временем корреспондент британской газеты The Telegraph Адриен Бломфилд заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа не дает спать украинским чиновникам.По словам автора, в Киеве опасаются, что в результате Трамп, который более благосклонен к России, согласится на сделку, которая затем будет преподнесена ​​Украине как свершившийся факт.В субботу, 17 мая, Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером состоится. Без нее, полагает американский лидер, невозможна сделка по Украине. Подробнее о словах президента США в публикации "Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ.Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, в свою очередь, написал в своем Телеграм-канале, что украинская делегация полностью проиграла России на переговорах в Стамбуле.Несмотря на попытки украинских властей заявить об успехах по результатам встречи, все их действия были направлены на желание скрыть плачевное положение вещей за столом переговоров, считает депутат Рады."Все попытки переиграть русских закончилась провалом", — резюмировал Дубинский.Издание Strategic Culture написало, что действия украинского руководства на этой неделе подтвердили, что завершения конфликта можно добиться лишь переговорами России и США.По словам автора публикации, поведение Зеленского, критикующего усилия Москвы по завершению боевых действий, показало, что с ним нельзя вести существенный диалог. Кроме того, уточнил обозреватель, европейские лидеры стремлением оказать давление на Россию также продемонстрировали, что они лишь хотят продолжения конфликта и кровопролития.Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Переговоры между Москвой и Киевом ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако 15 мая контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.Несмотря на то, что Россия и Турция выразили оптимизм относительно прошедшей встречи, Зеленский вместе с западноевропейскими лидерами раскритиковали позицию Москвы на переговорах. Подробности в материале Западноевропейские лидеры и Зеленский пожаловались Трампу на Путина.

https://ukraina.ru/20250517/v-kremle-otvetili-pri-kakikh-usloviyakh-putin-vstretitsya-s-zelenskim--1063206854.html

https://ukraina.ru/20250517/vtoroy-raund-peregovorov-sostav-delegatsii-rf-i-format-vstrech-s-kievom-peskov-otvetil-na-glavnye-1063206205.html

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