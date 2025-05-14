https://ukraina.ru/20250514/ushakov-vyskazalsya-o-vozmozhnykh-vizitakh-liderov-v-stambul-1063120051.html
Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул
Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул - 14.05.2025 Украина.ру
Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может прилететь в Турцию, если там будет российский лидер Владимир Путин
2025-05-14T14:49
2025-05-14T14:49
2025-05-14T14:49
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"Заявлений много, надо смотреть, как будет развиваться ситуация", - сказал Ушаков.Российская сторона пока не раскрывала состав делегации, которая будет участвовать в переговорах с Украиной в Стамбуле.Ранее СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 15 мая, если на встречу приедет Путин.Кроме того, Владимир Зеленский говорил, что будет ждать Путина в Стамбуле. Подробнее о вероятных переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, стамбул, россия, владимир путин, сша, дональд трамп
Новости, Стамбул, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может прилететь в Турцию, если там будет российский лидер Владимир Путин