https://ukraina.ru/20250514/ushakov-vyskazalsya-o-vozmozhnykh-vizitakh-liderov-v-stambul-1063120051.html

Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул

Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул - 14.05.2025 Украина.ру

Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может прилететь в Турцию, если там будет российский лидер Владимир Путин

2025-05-14T14:49

2025-05-14T14:49

2025-05-14T14:49

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"Заявлений много, надо смотреть, как будет развиваться ситуация", - сказал Ушаков.Российская сторона пока не раскрывала состав делегации, которая будет участвовать в переговорах с Украиной в Стамбуле.Ранее СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 15 мая, если на встречу приедет Путин.Кроме того, Владимир Зеленский говорил, что будет ждать Путина в Стамбуле. Подробнее о вероятных переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, стамбул, россия, владимир путин, сша, дональд трамп