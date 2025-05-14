Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул - 14.05.2025 Украина.ру
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Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул
Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул - 14.05.2025 Украина.ру
Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может прилететь в Турцию, если там будет российский лидер Владимир Путин
2025-05-14T14:49
2025-05-14T14:49
новости
стамбул
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
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"Заявлений много, надо смотреть, как будет развиваться ситуация", - сказал Ушаков.Российская сторона пока не раскрывала состав делегации, которая будет участвовать в переговорах с Украиной в Стамбуле.Ранее СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 15 мая, если на встречу приедет Путин.Кроме того, Владимир Зеленский говорил, что будет ждать Путина в Стамбуле. Подробнее о вероятных переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, стамбул, россия, владимир путин, сша, дональд трамп
Новости, Стамбул, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп

Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул

14:49 14.05.2025
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанк
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Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может прилететь в Турцию, если там будет российский лидер Владимир Путин
"Заявлений много, надо смотреть, как будет развиваться ситуация", - сказал Ушаков.
Российская сторона пока не раскрывала состав делегации, которая будет участвовать в переговорах с Украиной в Стамбуле.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 15 мая, если на встречу приедет Путин.
Кроме того, Владимир Зеленский говорил, что будет ждать Путина в Стамбуле.
Подробнее о вероятных переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
15:28Трамп ответил, при каком условии он прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины
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14:58Третий эшелон и повозка со снарядами. История войны, которую мне не рассказывали
14:50Изменятся границы не только Украины: Ищенко о потрясениях в Западной Европе
14:49Ушаков высказался о возможных визитах лидеров в Стамбул
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