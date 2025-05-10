https://ukraina.ru/20250510/seans-dressury-okonchen-dmitriy-vydrin-o-tom-pochemu-v-sdelke-ssha-i-kieva-net-ni-politiki-ni-1062988907.html

Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики

Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики - 10.05.2025 Украина.ру

Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики

В европейских столицах Зеленского всерьез называют "лидером свободного мира". А он всерьез в это поверил, и претендует быть лидером "дома Облонских", где, как известно, смешалось все — и люди, и кони. Когда я увидел "парад" в Лондоне, где приглашенная колонна украинских вояк месила кучи английского конского навоза, вспомнил как раз эту фразу.

2025-05-10T06:39

2025-05-10T06:39

2025-05-10T06:39

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верховная рада

украина.ру

дмитрий выдрин

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международные отношения

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Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру.Верховная Рада Украины 8 мая поддержала ратификацию минеральной сделки с США. За нее проголосовали 338 депутатов.— Дмитрий Игнатьевич, вокруг сделки по недрам США и Украины ходит много слухов, многие говорят про экономику и гарантии безопасности, но мало кто дал качественную оценку ее с точки зрения политологии. А вы что скажете?— Говорить об этой "сделке", все равно, что участвовать в схоластическом споре о демонах, ангелах и прочих запредельных сущностях. Там нет экономической составляющей в нашем понимании. Там не планируют добывать реальные ресурсы, а надеются завести на фондовый рынок виртуальные активы.Нет в этой "сделке" и политологической составляющей в нашем понимании. Здесь все намного ближе не к теории власти, а к практике садомазо. Одному из участников надо было показать, кто доминирующий партнер в этой парочке. "К ноге! Я сказал!"Сеанс дрессуры закончен. О "сделке" забудьте. Поэтому, видимо, ее столь легко пропустили через Верховную Раду. Единогласное голосование за ратификацию лишь подчеркивает ритуальное и виртуальное значение данного события.Как бывший народный депутат, я знаю, что единогласно голосуют, либо когда все в восторге от предложения, либо когда всем глубоко наплевать. Второе в данном случае — куда вероятнее. И вообще, мне странно, когда поражение называют "сделкой". Мы ведь — наследники победителей.— Как вы считаете, все последние заявления Зеленского — это часть пиар-технологии или это реальные угрозы и его позиция?— Зеленский не разделяет пиар и реальность. В его фантасмагорическом мире причудливо смешались самые дикие фантазии и вырванные из контекста отдельные фрагменты действительности.Его уже в европейских столицах всерьез называют "лидером свободного мира". А он всерьез в это поверил. И претендует быть лидером "дома Облонских", где, как известно, смешалось все — и люди, и кони.Когда я увидел "парад" в Лондоне, где приглашенная колонна украинских вояк месила кучи английского конского навоза, вспомнил как раз эту фразу.— Россия всё время говорила о мире и в итоге вынуждена была начать СВО. Сейчас мы опять объявили одностороннее перемирие, чтобы доказать всем, какие мы миролюбивые. На что мы рассчитываем? Ведь всем известно, что Запад ценит только позицию силы.— Вы произнесли ключевое слово — "вынуждена". Часто логика обстоятельств заставляет нас делать то, с чем не всегда соглашается ум. Тотальная угроза безопасности страны буквально заставила пойти на СВО.Перемирие — это тоже во многом продукт обстоятельств. Мы так воспитаны, так учит наша базовая религия, так кодирует нас история, что даже врагу надо дать шанс на жизнь. Особенно в великие праздники.Но праздники рано или поздно заканчиваются. Тогда главную роль снова начинает играть не милосердие, а сила. Но наша сила в том, что она знает, что такое милосердие.— Немного о международной ситуации в Южной Азии и Европе. Что за игры ведут Индия и Пакистан, устраивая военные столкновения?— Боюсь, что сами Индия и Пакистан не ответят на этот вопрос. Обе страны испытывают сильное внешнее влияние. Но не имеют пока смелости признаться в этом самим себе. Поэтому и пытаются представить конфликт как сугубо внутренние разборки.На самом же деле там круто замешаны многочисленные третьи интересы. Вообще, территория Кашмира — одна из явных, извините за аналогию, "эрогенных" зон планеты. Легкое нажатие на нее возбуждает целые страны и регионы.Кроме упомянутых стран, к подобным относится тот же Китай. Особенно его проблемный Синьцзян-Уйгурский автономный район. И совсем близка Центральная Азия с ее геополитической неопределенностью…Зная это, мировые "шахматисты" вполне могут не преодолеть искушения и разыграть там свою партию. Штатам, например, наверняка интересно создать новый очаг напряженности для оттягивания части сил Китая от торгового противостояния с собой.Еще это ощутимый удар по новой логистике РФ – Север-Юг. А усиления России, Штаты так же опасаются как ее радикального ослабления. Судьбы будущего мира будут решаться в треугольнике Штаты – Китай – Россия. Соответственно, американские начальники мечтают ослабить противостоящие "углы".Правда впервые Папой Римским избран американец, что может ослабить внимание Штатов к этой точке приложения сил. У них появляется иной мощный инструмент для подобных игр в других местах планеты. Отсюда новый нарратив Штатов: Папа — наш, война — не наша!— Какие еще внешние акторы замешаны в этой истории?— Более вероятны интриги на этом направлении бриттов. Это их классическая, традиционная схема — двухтактовый английский двигатель. Только не "тяни-толкай", а "перессорь — помири". Это ведь они и создали вечно враждующую дихотомию "Индия-Пакистан".Это и их месть за фантомные боли рухнувшей империи; и желание оставаться в высшей лиге геополитических игроков (если ты миришь крупные ядерные страны, то твой планетарный вес значителен); и ревность к усиливающейся России.Курьезно, но в этом конфликте зарисовались и французские интересы. Они выражаются в явном желании поставлять в этот субрегион оружие и военные технологии. Пусть бы вином и модой больше занимались. Так как именно французское оружие показало себя в прошедших боях весьма не важно…Резюмирую, есть явные желающие провоцировать и раздувать этот конфликт. Особенно, на фоне схлопывающейся Украины. Но есть одно "но".Военный потенциал Индии и Пакистана по многим показателям несопоставим. Военный бюджет первой на порядок больше второго. Мобилизационный — больше в разы. Плюс, явное превосходство по основным видам вооружений.То есть, как бы не храбрился Пакистан, при конвенциональной войне у него шансов нет. Но есть примерный паритет по ядерным боеголовкам. Где-то 170 против 180.Пока жертвы конфликта с обеих сторон исчисляются десятками. Но если начнется лавинообразная эскалация, то она неизбежно закончится обменом ядерных ударов. На лицо своего рода "бинарный конфликт", где взрыв одного масштаба, резко может перейти в несопоставимо больший — глобальный инцидент.А вот этого, подстрекатели конфликта вряд ли желают. Тогда ситуация выйдет из под контроля. Соответственно, ожидаю от них повышенную активность в ближайшее время по урегулированию кашмирской драмы.Тем более, что в западном закулисье проживают громадные индийские и пакистанские диаспоры (привет очаровательной жене американского вице-президента Джэй Ди Вэнса). Между их активистами уже начались столкновения, которые дестабилизируют само закулисье. А оно им надо?Кстати, кроме фатальных последствий конфликта для прямых участников, могут быть открыты новые "окна возможностей" для окружения.Например, у соседнего Узбекистана существует опыт миротворческой деятельности в урегулировании проблем приграничных спорных территорий. Особенно, связанных со справедливым доступам к водным ресурсам. Сейчас самое время его руководству об этом вспомнить.И, конечно же, ожидаю эффективного миротворческого участия РФ. Индия и Пакистан входят в зону влияния БРИКС. Их примирение может дать толчок в превращении этой организации из формального клуба в реальный и действенный международный организм. Тем более, что речь идет и о практике предотвращения межконфессионных конфликтов, которые уже маячат на горизонте…— В Европе тоже происходят интригующие события. В Германии впервые канцлер не был утвержден с первого голосования. Что это значит?— В Германии фактически не осталось элит. Вот что показало голосование! Если уж партии не уважают и не доверяют собственным лидерам, о каких "элитах" можно говорить?Правда, есть конспирологическая версия, что против Мерца поинтриговали американцы. Ну, чтоб показать, кто в доме хозяин. Но тогда ситуация еще более удручающая. Национальная элита не может определяться "из за бугра".— Мне интересен ваш политико-психологический анализ Мерца как нового канцлера. Какие приоритеты будут у нового руководства Германии? Стоит ли нам рассчитывать на прагматизм германской политики?— Мерц, по описанию моих немецких коллег, болезненно честолюбив, крайне обидчив, мелочно тщеславен. Да, он не "ливерная колбаса" как Шольц, но и не "бульдозер" как, скажем, канцлер Коль. Плюс, слишком завязан на международные корпорации с сомнительными репутациями. Типа BlackRock.С таким послужным списком недалеко до новых внеочередных выборов.Когда-то я ввел понятие "мерцающее государство". Это когда государственное образование то проблескивает огоньком суверенитета, национальных интересов и национального достоинства; то меркнет в своей безвольности, бессмысленности и безответственности.Мерц — это как раз "то, что надо" для создания подобной химеры. У него был единственный шанс поменять свою карму. Самые продвинутые немецкие журналисты подсказывали ему эту возможность. Приехать в Москву на День Победы! Обозначить курс на новые отношения с РФ.Он этот шанс бездарно профукал. Пусть потом не жалуется на политическую судьбу — свою и страны…Что значит ратификация сделки по недрам в контексте СВО и стратегии Трампа, в материале Ресурсная сделка как шаг к прямым переговорам. Нужен ли Трампу мир с РФ и зачем переврали слова Вэнса.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, верховная рада, украина.ру, дмитрий выдрин, владимир зеленский, фридрих мерц, россия, пакистан, индия, международные отношения, сделка, украина, сша, перемирие