https://ukraina.ru/20250512/voydut-v-pischevuyu-tsepochku-kiselev-o-tom-kakie-ugrozy-tait-v-sebe-militarizatsiya-germanii-1063056234.html

Войдут в пищевую цепочку. Киселев о том, какие угрозы таит в себе милитаризация Германии

Войдут в пищевую цепочку. Киселев о том, какие угрозы таит в себе милитаризация Германии - 12.05.2025 Украина.ру

Войдут в пищевую цепочку. Киселев о том, какие угрозы таит в себе милитаризация Германии

Призыв Владимира Путина к Украине начать переговоры в Турции, празднование 80-й годовщины Победы, а также новая милитаризация Германии стали главными темами программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1", вышедшей вечером 11 мая

2025-05-12T12:21

2025-05-12T12:21

2025-05-12T12:55

эксклюзив

германия

украина

фридрих мерц

владимир путин

россия

день победы

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Россия нужен мир, а не война под прикрытием перемирияКиселев подробно рассказал о заявлении Владимира Путина, которое было сделано в ночь на 11 мая."Отвергнув хамство западных ультиматумов, в которых от Москвы требуют срочно остановить военные действия на Украине, Путин напомнил о трех недавних попытках: 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам по договоренности России и США, пасхальное трехдневное перемирие по инициативе Москвы и, опять же, предложенное нами трехдневное перемирие на юбилей Победы", - рассказал ведущий.Киселев отметил, что во всех трех случаях со стороны украинского режима были многие тысячи нарушений.Самая главная мысль из заявления российского президента – предложение Украине возобновить двусторонние переговоры."В этой связи несмотря ни на что предлагаем киевским властям возобновить прямые переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - заявил российский президент.Глава государства выразил надежду, что в ходе этих переговоров сторонам удастся устранить первопричины конфликта и, возможно, договориться о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Москвой.Киселев рассказал, что инициатива Путина вызвала широкий отклик в мире, ее поприветствовал президент США Дональд Трамп.В знак признания усилий прошлого и настоящегоСтолица России стала 9 мая "планетарным центром высокого духа и памяти о героях Великой Отечественной", рассказал ведущий.В Москву съехались три десятка высокопоставленных делегаций в знак признания роли нашей страны в победоносном исходе величайшей битвы в истории человечества, в знак признания нынешних усилий по установлению прочного мира на принципах справедливости, продолжил Киселев."Главным гостем из-за рубежа закономерно стал Си Цзиньпин, что отражает масштаб и глубину взаимодействия Москвы и Пекина. Но участие и других зарубежных миссий в событиях юбилея Великой Победы было бесценно. Бесценным для нас, и для них самих, ведь в этом – твердость внутренней самоидентификации. Понимание, что находишься на верной стороне истории", - заявил телеведущий.Кульминацией торжеств стал военный парад на Красной площади."Строгие коробки войск, колонны техники и боевые самолеты в небе – все это, по сути, воинская почесть героям – как погибшим, так и выжившим. Всем, кто принес нам Победу", - подчеркнул Киселев.По его словам, это еще и форма клятвы в том, что нынешние поколения не посрамят память о том, чего все стоило. Наконец, парад в Москве – это еще и демонстрация решимости сегодня отстаивать интересы России.Германия: ассоциации сегодняКиселев напомнил, что в 1945 году в Советском Союзе была учреждена медаль "За победу над Германией"."Да, конечно, на стороне нацистской Германии тогда против нас кто только не воевал: и румыны, и итальянцы, и финны, и французы, и испанцы, да кого только не было, но для нас это была победа прежде всего над Германией", - сказал он.Медаль "За победу над Германией", продолжил ведущий, после войны давали каждому ее участнику, где бы ни пролегал его боевой путь. Было вручено почти 15 млн таких наград."Быть может, поэтому происходящее именно в Германии в составе Евросоюза и НАТО у нас подсознательно сегодня волнует больше всего. В этом новом их канцлере по имени Фриц Фридрих Мерц мы разглядываем схожие черты того самого немца, как его себе представляли наши отцы и матери, а кому дедушки и бабушки. Немца, что в военной форме, как мы сейчас знаем, от Hugo Boss, бесчинствовал на родной нам земле: убивал, жег, грабил, пытал, рушил, просто вытаптывал. Вот такой аккуратный, в очочках, даже худенький. Вот переодень его – и один в один типаж", - заявил Киселев.По его словам, предыдущие канцлеры ФРГ таких ассоциаций не вызывали."А вот этот какой-то все же подозрительный. Или так кажется?" - задался ведущий вопросом.Но дело, в конце концов, даже не во внешности, может быть у нас мнительность такая, либо рефлекс, допустил он."И даже не так уж, быть может, важно, что дед канцлера по материнской линии Йозеф Пауль Совиньи был при Гитлере бургомистром города Брилона, членом нацистской партии и даже числился в резерве штурмовых отрядов СА в унтер-офицерском звании обершарфюрера. Ну и что? Внуки же за дедов не отвечают. Все так, но дальше уже не про мнительность", - сказал Киселев.Мерц известен как активный сторонник поставки немецких дальнобойных ракет Taurus Украине, напомнил он. Это автоматически означает, что офицеры Бундесвера будут наводить цели для этих ракет по РФ.Киселев рассказал, что заявленная дальность Taurus – 500 км. От украинского города Сумы, например, под этот радиус попадают такие российские города, как Москва и Краснодар.Известно, что, еще будучи кандидатом в канцлеры, Мерц протащил через уже ушедший состав Бундестага решение, позволяющее набирать на программу перевооружения Германии гигантские долги. По разным оценкам, речь идет о сумме порядка 1 трлн евро – это годовой военный бюджет США.Мерц, продолжил Киселев, упорно убеждает немцев, что Россия – это враг и угроза, и ей нужно противопоставлять военную силу, будь то увеличение подпитки бандеровского режима на Украине, либо же реконструкция военной мощи Германии."И то и другое. И даже третье: военные расходы должна увеличить вся Европа", - отметил ведущий.Он рассказал, что пока Эммануэль Макрон делал пустые заявления о военном величии Франции, немецкий канцлер занимался делом и сейчас уже именно ФРГ в континентальной Европе претендует на центр силы."Мерц заявляет более дерзкие, космические, то есть ракетные амбиции, в правительстве создается новое федеральное министерство исследования технологий и космических полетов, его возглавила Доротея Бер – представитель ХСС, партии Мерца", - заявил ведущий.Немецкий оружейный концерн Rheinmetall, на конвейерах которого при нацистах работали военнопленные, а сейчас он поставляет тяжелое вооружение на Украину, пухнет благодаря госзаказам как на дрожжах, отметил он.В последние три года стоимость Rheinmetall выросла почти в 10 раз. В прошлом году продажи концерна выросли на 36% до 9,8 млрд евро. В 2025 году планируется рост еще на 30%, а на ближайшие два года стоит задача удвоить объем продаж.В программе процитировали Мерца, который так объяснил появление за рубежом постоянных немецких военных баз:"Германия снова возьмет на себя ответственность – в Европе и в мире. Не громко, но надежно. Не высокомерно, а в партнерском духе".Мерц явно идет на отстыковку от США и даже НАТО, у него свои планы, отметил Киселев.При этом, рассказал он, у нового канцлера Германии не все идет так гладко, рейтинг его блока падает, и если бы выборы прошли сейчас, то правительство бы он не возглавил.Причина такого провала, как считают местные аналитики в том, что именно Мерц протащил через парламент неограниченные кредиты на военные цели, а значит, и на помощь Украине."В результате Мерц с первого дня вступает в должность как хромая утка, он – канцлер меньшинства", - сказал Киселев.Ведущий обратил внимание, как в нынешней ФРГ почти запретили партию "Альтернатива для Германии", которая по популярности уже обогнала правящий блок ХДС/ХСС. В этой стране это уже проходили, сказал он, имея в виду времена нацистов."Германия проходит очень быструю трансформацию. Сбываются опасения тех европейских политиков, кто боялся объединения Германии как огня, поскольку это будет означать возрождение того самого тевтонского духа, который может принимать и крайне опасные формы", - сказал Киселев.В перспективе соседи Германии могут готовиться к тому, чтобы стать частью "пищевой цепочки" этой страны, добавил он.Понятно, что речь идет о наиболее драматическом варианте развития событий, но кто его может исключать?Так или иначе, есть у нас такая награда – медаль "За победу над Германией" и сегодня она рождает у нас такие ассоциации, подытожил Киселев.О том, с каким трудом проходило утверждение нового канцлера Германии - в материале издания Украина.ру Такого провала Германия ещё не видела: сторонник Украины Фридрих Мерц со скандалом стал канцлером ФРГ.

https://ukraina.ru/20250428/boesposobna-li-armiya-germanii-seychas-i-gotovy-li-nemtsy-idti-na-voynu-s-rossiey--kamkin-1062805456.html

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Павел Котов

эксклюзив, германия, украина, фридрих мерц, владимир путин, россия, день победы