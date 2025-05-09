Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы - 09.05.2025 Украина.ру
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Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы
Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы - 09.05.2025 Украина.ру
Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы
Накануне празднования 80-летия Великой Победы в Москве нас больше всего интересовали два главных вопроса
2025-05-09T12:59
2025-05-09T12:59
эксклюзив
красная площадь
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
москва
россия
парад победы
великая новоселка
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Первое. Ударят ли киевские неонацисты по Красной площади, чтобы сорвать и испортить россиянам праздник, как они ранее обещали, нарушив тем самым объявленное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие?Второе. Удастся ли западным кураторам Зеленского затмить День Победы другими мероприятиями. Например, встречей европолитиков и украинских чиновников во Львове, громкими высказываниями президента США Дональда Трампа и его команды, избранием Папы Римского и другими событиями.Ответ на оба вопроса один: нет. Киевским нацистам и их западным кураторам не удалось ни испортить прошедший праздник, ни затмить его другими мероприятиями. Парад в честь 80-летия Великой Победы в Москве прошел штатно и без происшествий.Что касается организации, то она была на высшем уровне. Если знать все хитросплетения, то и на Красную площадь, и в Манеж, где размещался пресс-центр, можно было попасть с легкостью.В самом пресс-центре находилось очень много аккредитованных журналистов, однако все работало отлично: корреспонденты проходили и по пропускам, и по паспортам. Среди них были очень красивые девушки.Собравшиеся пристально наблюдали за прибытием иностранных гостей. Визиты глав государств стали тестами прошедшего праздника: сдержат ли мировые лидеры свои обещания. Несмотря на трудности, через которые пришлось пройти некоторым из них, те, кто заявлял о своем визите, приехали вовремя.Говоря об атмосфере мероприятия, то все было обставлено торжественно и строго, однако очень красиво. Шикарно выглядели даже кони под военными из кремлевского полка.Одной из частей мероприятия стало выступление президента России перед участниками Парада. Это была речь уверенного человека. Путин выступил как сегодняшний победитель — достойный наследник прежних победителей, которые одолели коричневую чуму 80 лет назад. Нынешний глава государства спас страну и вывел ее на ранее небывалую высоту.После торжественной речи Путин объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне. А потом прошел и сам Парад. Получилось, как всегда, мощное и красивое зрелище. Президент России и сама страна смогли еще раз доказать всем врагам, что если надо, то мы можем повторить, хотя и не хотелось бы.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
красная площадь
москва
россия
великая новоселка
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Владимир Скачко
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эксклюзив, красная площадь, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, москва, россия, парад победы, великая новоселка
Эксклюзив, Красная площадь, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Москва, Россия, Парад Победы, Великая Новоселка

Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы

12:59 09.05.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Накануне празднования 80-летия Великой Победы в Москве нас больше всего интересовали два главных вопроса
Первое. Ударят ли киевские неонацисты по Красной площади, чтобы сорвать и испортить россиянам праздник, как они ранее обещали, нарушив тем самым объявленное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие?
Второе. Удастся ли западным кураторам Зеленского затмить День Победы другими мероприятиями. Например, встречей европолитиков и украинских чиновников во Львове, громкими высказываниями президента США Дональда Трампа и его команды, избранием Папы Римского и другими событиями.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Ответ на оба вопроса один: нет. Киевским нацистам и их западным кураторам не удалось ни испортить прошедший праздник, ни затмить его другими мероприятиями. Парад в честь 80-летия Великой Победы в Москве прошел штатно и без происшествий.
Что касается организации, то она была на высшем уровне. Если знать все хитросплетения, то и на Красную площадь, и в Манеж, где размещался пресс-центр, можно было попасть с легкостью.
В самом пресс-центре находилось очень много аккредитованных журналистов, однако все работало отлично: корреспонденты проходили и по пропускам, и по паспортам. Среди них были очень красивые девушки.
Собравшиеся пристально наблюдали за прибытием иностранных гостей. Визиты глав государств стали тестами прошедшего праздника: сдержат ли мировые лидеры свои обещания. Несмотря на трудности, через которые пришлось пройти некоторым из них, те, кто заявлял о своем визите, приехали вовремя.
Говоря об атмосфере мероприятия, то все было обставлено торжественно и строго, однако очень красиво. Шикарно выглядели даже кони под военными из кремлевского полка.
Одной из частей мероприятия стало выступление президента России перед участниками Парада. Это была речь уверенного человека. Путин выступил как сегодняшний победитель — достойный наследник прежних победителей, которые одолели коричневую чуму 80 лет назад. Нынешний глава государства спас страну и вывел ее на ранее небывалую высоту.
После торжественной речи Путин объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне. А потом прошел и сам Парад. Получилось, как всегда, мощное и красивое зрелище. Президент России и сама страна смогли еще раз доказать всем врагам, что если надо, то мы можем повторить, хотя и не хотелось бы.
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ЭксклюзивКрасная площадьДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваРоссияПарад ПобедыВеликая Новоселка
 
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Заголовок открываемого материала
13:10Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов
12:59Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы
11:26От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы
11:13Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ
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