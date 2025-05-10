https://ukraina.ru/20250510/peremirie-dlya-peredyshki-itogi-10-maya-1063036031.html
Перемирие для передышки. Итоги 10 мая
Перемирие для передышки. Итоги 10 мая - 10.05.2025 Украина.ру
Перемирие для передышки. Итоги 10 мая
В России и на Украине обсуждают возможное 30-дневное перемирие
2025-05-10T18:47
2025-05-10T18:47
2025-05-10T18:47
хроники
эксклюзив
дональд трамп
эммануэль макрон
фридрих мерц
bild
госдума
вооруженные силы украины
украина
россия
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Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал идею европейских лидеров принудить Россию к перемирию."Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они выпаливали угрозы против России. Либо перемирие с передышкой для бандеровского полчища, либо новые санкции. Думаете, это умно? Засуньте эти планы по миру в ваши пангендерные задницы!" — отметил Медведев на своей странице в X.Ранее в этот же день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к 30-дневному перемирию."Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника", — написал Сибига на своей странице в соцсети Х.Он также заявил, что после завершения встречи так называемой "коалиции желающих" - премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска — все участники встречи в Киеве совместно с Владимиром Зеленским провели "плодотворный" телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвящённый мирному урегулированию украинского конфликта."Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам", — отметил Сибига.До этого Мерц в Киеве заявил призвал к 30-дневному перемирию."Мы согласны с американским правительством, с Дональдом Трампом. Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры", — отметил Мерц в интервью заместителю главного редактора газеты Bild* (СМИ, выполняющее функции иноагента - Ред.) Паулю Ронцхаймеру в ходе визита в Киев.Мерц заявил, что теперь "мяч на стороне России". РФ "должна ответить на это предложение".При этом Мерц пригрозил России."Затем последует масштабное ужесточение санкций, и Украине будет по-прежнему оказываться масштабная помощь: политическая, финансовая, а также военная", — отметил Мерц.Он считает, что сейчас между европейскими союзниками и США наблюдается "удивительно высокий уровень согласия".При этом Мерц уклончиво ответил на вопрос о возможных личных переговорах с президентом России Владимиром Путиным."Если возникнет необходимость, если это поможет положить конец этой войне, я готов сделать многое. Но сначала мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели прекращения огня после этих выходных", — отметил он.С угрозами выступил и президент Франции, заявив, что, если Россия откажется от 30-дневного перемирия, санкции Европа введёт в кратчайшие сроки."Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций", — заявил Макрон.По его словам, санкции будут гораздо "жёстче для российской экономики" и должны "в некотором роде действовать как сдерживающий фактор". Также он заявил о готовности способствовать проведению прямых переговоров между сторонами.Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сбор "коалиции желающих" в Киеве больше нацелен на эскалацию пропаганды "изоляции России" и фиаско им гарантировано на старте."Всё это сборище в украинской столице больше про эскалацию пропаганды "изоляции России". Но фиаско им гарантировано прямо на старте. Парад Победы на Красной площади с участием лидеров мировых держав в очередной раз показал провал западной политики отмены и санкционного давления на Москву", - написал Слуцкий в своём телеграм-канале.Он указал, что момент для "сходки" в Киеве выбран сразу после проведения в Москве торжеств в честь 80-летия Великой Победы."Очевидно для того, чтобы сместить фокус внимания на очередные русофобские эскапады. Основной темой анонсирована инициатива о 30-дневном перемирии в зоне украинского конфликта", — добавил Слуцкий.По словам главы комитета Госдумы по международным делам, Украина не раз нарушала перемирие."И, как всегда, в действии двойные стандарты: России за гипотетический отказ грозят санкциями и трибуналами. Тупиковая логика: Президент РФ дважды объявлял прекращение огня - на Пасху и День Победы, режим которого украинская сторона нарушала стократно. Более того, Владимир Путин высказывался в поддержку более раннего предложения Дональда Трампа о перемирии, но при определенных нюансах и условиях. И не последнее из них - сворачивание западных поставок вооружений киевскому режиму. Но про это предпочитают умалчивать", — подчеркнул Слуцкий.По его мнению прорывов в Киеве не будет."Прорывов в Киеве не будет. Прорыв будет тогда, когда так называемая "коалиция желающих" прекратит поставки оружия режиму Зеленского и сосредоточится не на войне, а на мире", — подытожил Слуцкий.Угрозы и манипуляции европейских политиков не впечатлили и российского политолога Марата Баширова."Буду краток. Зачем Макрон, Стармер, Мерц и Туск приехали в Киев? Трамп поставил европейцев перед выбором: хотите дальше играть в войну на Украине - финансируйте её. А ни денег, ни оружия нет в достаточном количестве. Но, цель же была такая: ослабить Россию и попилить Украину. Ослабить нас не удалось, более того укрепился союз России и Китая. Но, как быть с разделом Украины? Вот эту задачку они и решают", — отметил он.По словам Баширова, европейские лидеры хотят спровоцировать Трампа на давление."Сейчас доложат в Вашингтон, что Украина готова к прямым переговорам, но Трамп должен прогнуть Россию на уступки, запугать её, если надо. Господи, какие примитивные", — подытожил Баширов.При этом украинские комментаторы со своей стороны уверены: европейцы будут идти против политики американской администрации, стремясь сорвать заключение перемирия."Приезд "ведущих игроков" глобалистов в Киев сигнализирует о том, что они будут затягивать войну. Чтобы сорвать мирный кейс Трампа. Вот почему в СМИ вбросили тему, что они приехали в Украину чтобы выработать общую концепцию по 30-дневному перемирию. Это ложь. Они приехали подругой причине. Все понимают, что даже если перемирие будет, то выполняться оно будет плохо, процесс переговоров будет затягиваться, а ВСУ сможет за 2-3 месяца накопить живую силу и БпЛА, чтобы атаковать осенью. Сорвать перемирие будет легко под любой придуманной причине. Глобалисты кинут Кремль в любой момент, как это было ранее", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала отметили, что угрозы европейскими и американскими санкциями — блеф."Все эксперты уверены, что России уже не страшны санкции как в 2022 году. Также эксперты дополняют, что если США и ЕС начнут вводить последние санкции против России, то, это, укрепит союз Китая и РФ, что не выгодно для Вашингтона и тех же глобалистов. Стоит добавить, что в этом году Европа и Украина будут ещё сильнее зависимы от русского газа, а значит все их угрозы - это переговорный блеф", — указали авторы канала.Таким образом, европейцы вряд ли будут ужесточать санкционное давление на Россию.О Параде Победы — в статье Владимира Скачко "Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы".
https://ukraina.ru/20250510/ugroza-makrona-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-10-maya-1063034800.html
https://ukraina.ru/20250510/vozmozhnost-30-dnevnogo-peremiriya-vizit-evropeytsev-glavnoe-na-utro-10-maya-1063033646.html
https://ukraina.ru/20250507/mineralnyy-ateizm-na-ukraine-mirovye-lidery-sobirayutsya-v-moskve-a-merts---v-kiev-itogi-7-maya-1062997361.html
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хроники, эксклюзив, дональд трамп, эммануэль макрон, фридрих мерц, bild, госдума, вооруженные силы украины, украина, россия, киев
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
прокомментировал идею европейских лидеров принудить Россию к перемирию.
"Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они выпаливали угрозы против России. Либо перемирие с передышкой для бандеровского полчища, либо новые санкции. Думаете, это умно? Засуньте эти планы по миру в ваши пангендерные задницы!
" — отметил
Медведев на своей странице в X.
Ранее в этот же день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к 30-дневному перемирию.
"Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника
", — написал
Сибига на своей странице в соцсети Х.
Он также заявил, что после завершения встречи так называемой "коалиции желающих" - премьер-министра Великобритании Кира Стармера
, канцлера Германии Фридриха Мерца
, президента Франции Эммануэля Макрона
и премьер-министра Польши Дональда Туска
— все участники встречи в Киеве совместно с Владимиром Зеленским
провели "плодотворный" телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом
, посвящённый мирному урегулированию украинского конфликта.
"Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам", — отметил Сибига.
До этого Мерц в Киеве заявил призвал к 30-дневному перемирию.
"Мы согласны с американским правительством, с Дональдом Трампом. Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры", — отметил Мерц в интервью заместителю главного редактора газеты Bild* (СМИ, выполняющее функции иноагента - Ред.) Паулю Ронцхаймеру в ходе визита в Киев.
Мерц заявил, что теперь "мяч на стороне России". РФ "должна ответить на это предложение".
При этом Мерц пригрозил России.
"Затем последует масштабное ужесточение санкций, и Украине будет по-прежнему оказываться масштабная помощь: политическая, финансовая, а также военная", — отметил Мерц.
Он считает, что сейчас между европейскими союзниками и США наблюдается "удивительно высокий уровень согласия".
При этом Мерц уклончиво ответил на вопрос о возможных личных переговорах с президентом России Владимиром Путиным
.
"Если возникнет необходимость, если это поможет положить конец этой войне, я готов сделать многое. Но сначала мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели прекращения огня после этих выходных", — отметил он.
С угрозами выступил и президент Франции, заявив, что, если Россия откажется от 30-дневного перемирия, санкции Европа введёт в кратчайшие сроки.
"Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций", — заявил Макрон.
По его словам, санкции будут гораздо "жёстче для российской экономики" и должны "в некотором роде действовать как сдерживающий фактор". Также он заявил о готовности способствовать проведению прямых переговоров между сторонами.
Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сбор "коалиции желающих" в Киеве больше нацелен на эскалацию пропаганды "изоляции России" и фиаско им гарантировано на старте.
"Всё это сборище в украинской столице больше про эскалацию пропаганды "изоляции России". Но фиаско им гарантировано прямо на старте. Парад Победы на Красной площади с участием лидеров мировых держав в очередной раз показал провал западной политики отмены и санкционного давления на Москву
", - написал
Слуцкий в своём телеграм-канале.
Он указал, что момент для "сходки" в Киеве выбран сразу после проведения в Москве торжеств в честь 80-летия Великой Победы.
"Очевидно для того, чтобы сместить фокус внимания на очередные русофобские эскапады. Основной темой анонсирована инициатива о 30-дневном перемирии в зоне украинского конфликта", — добавил Слуцкий.
По словам главы комитета Госдумы по международным делам, Украина не раз нарушала перемирие.
"И, как всегда, в действии двойные стандарты: России за гипотетический отказ грозят санкциями и трибуналами. Тупиковая логика: Президент РФ дважды объявлял прекращение огня - на Пасху и День Победы, режим которого украинская сторона нарушала стократно. Более того, Владимир Путин высказывался в поддержку более раннего предложения Дональда Трампа о перемирии, но при определенных нюансах и условиях. И не последнее из них - сворачивание западных поставок вооружений киевскому режиму. Но про это предпочитают умалчивать", — подчеркнул Слуцкий.
По его мнению прорывов в Киеве не будет.
"Прорывов в Киеве не будет. Прорыв будет тогда, когда так называемая "коалиция желающих" прекратит поставки оружия режиму Зеленского и сосредоточится не на войне, а на мире", — подытожил Слуцкий.
Угрозы и манипуляции европейских политиков не впечатлили и российского политолога Марата Баширова.
"Буду краток. Зачем Макрон, Стармер, Мерц и Туск приехали в Киев? Трамп поставил европейцев перед выбором: хотите дальше играть в войну на Украине - финансируйте её. А ни денег, ни оружия нет в достаточном количестве. Но, цель же была такая: ослабить Россию и попилить Украину. Ослабить нас не удалось, более того укрепился союз России и Китая. Но, как быть с разделом Украины? Вот эту задачку они и решают
", — отметил
он.
По словам Баширова, европейские лидеры хотят спровоцировать Трампа на давление.
"Сейчас доложат в Вашингтон, что Украина готова к прямым переговорам, но Трамп должен прогнуть Россию на уступки, запугать её, если надо. Господи, какие примитивные", — подытожил Баширов.
При этом украинские комментаторы со своей стороны уверены: европейцы будут идти против политики американской администрации, стремясь сорвать заключение перемирия.
"Приезд "ведущих игроков" глобалистов в Киев сигнализирует о том, что они будут затягивать войну. Чтобы сорвать мирный кейс Трампа. Вот почему в СМИ вбросили тему, что они приехали в Украину чтобы выработать общую концепцию по 30-дневному перемирию. Это ложь. Они приехали подругой причине. Все понимают, что даже если перемирие будет, то выполняться оно будет плохо, процесс переговоров будет затягиваться, а ВСУ сможет за 2-3 месяца накопить живую силу и БпЛА, чтобы атаковать осенью. Сорвать перемирие будет легко под любой придуманной причине. Глобалисты кинут Кремль в любой момент, как это было ранее
", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
".
Авторы канала отметили, что угрозы европейскими и американскими санкциями — блеф.
"Все эксперты уверены, что России уже не страшны санкции как в 2022 году. Также эксперты дополняют, что если США и ЕС начнут вводить последние санкции против России, то, это, укрепит союз Китая и РФ, что не выгодно для Вашингтона и тех же глобалистов. Стоит добавить, что в этом году Европа и Украина будут ещё сильнее зависимы от русского газа, а значит все их угрозы - это переговорный блеф", — указали авторы канала.
Таким образом, европейцы вряд ли будут ужесточать санкционное давление на Россию.