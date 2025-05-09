https://ukraina.ru/20250509/putin-napomnil-chto-priblizilo-pobedu-vo-vtoroy-mirovoy-glavnoe-iz-zayavleniy-prezidenta-rf-1063022939.html

Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ

Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ - 09.05.2025 Украина.ру

Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ

День Победы — главный праздник для России. Страна помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением истории ее событий. Такие заявления в числе прочих сделал президент РФ Владимир Путин во время парада на Красной площади

2025-05-09T11:13

2025-05-09T11:13

2025-05-09T11:15

новости

россия

красная площадь

владимир путин

парад

парад победы

день победы

9 мая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/09/1063022709_0:87:1024:663_1920x0_80_0_0_b8d049cf962db145c5b18c4191cdd404.jpg

Во время парада Победы российский лидер обратился к военнослужащим и ветеранам с торжественной речью. Главное из речи Путина: Президент РФ также отметил, что "полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран" и "представители разных национальностей, сокрушивших нацизм, навсегда останутся в истории русскими солдатами". Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия всегда будет помнить, "что открытие второго фронта приблизило Победу”. "Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!", — этими словами российский лидер завершил свою речь на параде, после чего объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.

https://ukraina.ru/20250509/portret-velikoy-pobedy-istoriki-ego-risuyut-v-novykh-usloviyakh-1063022027.html

россия

красная площадь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, красная площадь, владимир путин, парад, парад победы, день победы, 9 мая