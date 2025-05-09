Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ - 09.05.2025 Украина.ру
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Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ
Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ - 09.05.2025 Украина.ру
Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ
День Победы — главный праздник для России. Страна помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением истории ее событий. Такие заявления в числе прочих сделал президент РФ Владимир Путин во время парада на Красной площади
2025-05-09T11:13
2025-05-09T11:15
новости
россия
красная площадь
владимир путин
парад
парад победы
день победы
9 мая
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Во время парада Победы российский лидер обратился к военнослужащим и ветеранам с торжественной речью. Главное из речи Путина: Президент РФ также отметил, что "полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран" и "представители разных национальностей, сокрушивших нацизм, навсегда останутся в истории русскими солдатами". Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия всегда будет помнить, "что открытие второго фронта приблизило Победу”. "Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!", — этими словами российский лидер завершил свою речь на параде, после чего объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.
https://ukraina.ru/20250509/portret-velikoy-pobedy-istoriki-ego-risuyut-v-novykh-usloviyakh-1063022027.html
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новости, россия, красная площадь, владимир путин, парад, парад победы, день победы, 9 мая
Новости, Россия, Красная площадь, Владимир Путин, парад, Парад Победы, День Победы, 9 мая

Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ

11:13 09.05.2025 (обновлено: 11:15 09.05.2025)
 
© РИА Новости
© РИА Новости
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День Победы — главный праздник для России. Страна помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением истории ее событий. Такие заявления в числе прочих сделал президент РФ Владимир Путин во время парада на Красной площади
Во время парада Победы российский лидер обратился к военнослужащим и ветеранам с торжественной речью. Главное из речи Путина:
  • "Сегодня всех нас объединяет чувство радости и скорби, гордости и благодарности".
  • "Праздник 9 Мая — самый главный для страны".
  • "Наши отцы деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину".
  • "Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна поддерживает участников СВО".
  • "Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением истории ее событий".
  • "Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма".
Президент РФ также отметил, что "полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран" и "представители разных национальностей, сокрушивших нацизм, навсегда останутся в истории русскими солдатами". Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия всегда будет помнить, "что открытие второго фронта приблизило Победу”.
"Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!", — этими словами российский лидер завершил свою речь на параде, после чего объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.
Геннадий Бордюгов
08:08
Портрет Великой Победы. Историки его рисуют в новых условияхЕще в прошлом году в день очередной годовщины Великой Октябрьской революции и парада на Красной площади 7 ноября 1941 года в очень символическом месте – в Музее Победы на Поклонной горе – стартовал проект "80-летие Победы: федеральное, региональное и международное измерения".
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