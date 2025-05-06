https://ukraina.ru/20250506/signal-o-davno-nazrevshem-v-germanii-otsenili-vybornyy-antirekord-mertsa-1062969736.html

Сигнал о давно назревшем: в Германии оценили выборный антирекорд Мерца

Сигнал о давно назревшем: в Германии оценили выборный антирекорд Мерца - 06.05.2025 Украина.ру

Сигнал о давно назревшем: в Германии оценили выборный антирекорд Мерца

Провал в первом туре голосования в Бундестаге лидера Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, которого активно прочили в новые канцлеры, спровоцировал спад на фондовом рынке. И это было предсказуемо, написало местное издание Tagesschau

2025-05-06T16:29

2025-05-06T16:29

2025-05-06T16:29

новости

германия

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россия

фридрих мерц

олаф шольц

алексей пушков

бундестаг

совет федерации

bild

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Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на то, что еще партийные выборы в Германии ярко проиллюстрировали раскол, нарастающий в немецком обществе: восточная часть Германии проголосовала за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), а на западе сделали ровно противоположный выбор."Политический раскол страны налицо. Учитывая, что Мерц хочет еще больше политики самоликвидации Германии и уничтожения ее экономики, этот раскол будет углубляться", - подчеркнул Пушков.Во вторник, 6 мая, стало известно, что лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц проиграл на выборах, получив 310 голосов из необходимых 316. Таким образом, он стал первым кандидатом в истории Германии, провалившим первый тур голосования.Официально у парламента страны есть 14 дней, чтобы избрать нового канцлера абсолютным большинством. Однако местное издание Bild сообщает, что второй тур голосования в Бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится 6 мая в 15:15 местного времени (16:15 по Москве).В феврале, когда ХДС/ХСС победила на выборах в Бундестаг, Мерца стали называть главным кандидатом на должность канцлера ФРГ. Однако уже тогда мировые СМИ решили, что он будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли, например, журналисты американского Politico.Издание напомнило, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.Лидер ХДС/ХСС также обещал выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины. В противном случае грозил дать Киеву те самые Taurus. Позже Мерц открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.С одной стороны, Мерц называл переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми, с другой, говорил, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока предложил нужно поднажать в поддержке киевского режима.О том, кто такой Мерц и чем Германии грозит его избрание на должность канцлера, в своем материале Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимира Скачко.

https://ukraina.ru/20250506/v-bundestage-toropyatsya-vybrat-mertsa-v-kremle-otreagirovali-na-perspektivy-dialoga-s-nim-1062968918.html

https://ukraina.ru/20250224/1061313427.html

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новости, германия, украина, россия, фридрих мерц, олаф шольц, алексей пушков, бундестаг, совет федерации, bild