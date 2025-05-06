Сигнал о давно назревшем: в Германии оценили выборный антирекорд Мерца - 06.05.2025 Украина.ру
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Сигнал о давно назревшем: в Германии оценили выборный антирекорд Мерца
Сигнал о давно назревшем: в Германии оценили выборный антирекорд Мерца - 06.05.2025 Украина.ру
Сигнал о давно назревшем: в Германии оценили выборный антирекорд Мерца
Провал в первом туре голосования в Бундестаге лидера Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, которого активно прочили в новые канцлеры, спровоцировал спад на фондовом рынке. И это было предсказуемо, написало местное издание Tagesschau
2025-05-06T16:29
2025-05-06T16:29
новости
германия
украина
россия
фридрих мерц
олаф шольц
алексей пушков
бундестаг
совет федерации
bild
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Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на то, что еще партийные выборы в Германии ярко проиллюстрировали раскол, нарастающий в немецком обществе: восточная часть Германии проголосовала за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), а на западе сделали ровно противоположный выбор."Политический раскол страны налицо. Учитывая, что Мерц хочет еще больше политики самоликвидации Германии и уничтожения ее экономики, этот раскол будет углубляться", - подчеркнул Пушков.Во вторник, 6 мая, стало известно, что лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц проиграл на выборах, получив 310 голосов из необходимых 316. Таким образом, он стал первым кандидатом в истории Германии, провалившим первый тур голосования.Официально у парламента страны есть 14 дней, чтобы избрать нового канцлера абсолютным большинством. Однако местное издание Bild сообщает, что второй тур голосования в Бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится 6 мая в 15:15 местного времени (16:15 по Москве).В феврале, когда ХДС/ХСС победила на выборах в Бундестаг, Мерца стали называть главным кандидатом на должность канцлера ФРГ. Однако уже тогда мировые СМИ решили, что он будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли, например, журналисты американского Politico.Издание напомнило, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.Лидер ХДС/ХСС также обещал выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины. В противном случае грозил дать Киеву те самые Taurus. Позже Мерц открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.С одной стороны, Мерц называл переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми, с другой, говорил, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока предложил нужно поднажать в поддержке киевского режима.О том, кто такой Мерц и чем Германии грозит его избрание на должность канцлера, в своем материале Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимира Скачко.
https://ukraina.ru/20250506/v-bundestage-toropyatsya-vybrat-mertsa-v-kremle-otreagirovali-na-perspektivy-dialoga-s-nim-1062968918.html
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новости, германия, украина, россия, фридрих мерц, олаф шольц, алексей пушков, бундестаг, совет федерации, bild
Новости, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Алексей Пушков, Бундестаг, Совет Федерации, Bild

Сигнал о давно назревшем: в Германии оценили выборный антирекорд Мерца

16:29 06.05.2025
 
Мерц-3
Мерц-3
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Провал в первом туре голосования в Бундестаге лидера Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, которого активно прочили в новые канцлеры, спровоцировал спад на фондовом рынке. И это было предсказуемо, написало местное издание Tagesschau
"Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, и структурные реформы давно назрели", процитировало издание главного экономиста банка Hauck Aufhäuser Lampe Александра Крюгера.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на то, что еще партийные выборы в Германии ярко проиллюстрировали раскол, нарастающий в немецком обществе: восточная часть Германии проголосовала за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), а на западе сделали ровно противоположный выбор.
"Политический раскол страны налицо. Учитывая, что Мерц хочет еще больше политики самоликвидации Германии и уничтожения ее экономики, этот раскол будет углубляться", - подчеркнул Пушков.
Во вторник, 6 мая, стало известно, что лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц проиграл на выборах, получив 310 голосов из необходимых 316. Таким образом, он стал первым кандидатом в истории Германии, провалившим первый тур голосования.
Официально у парламента страны есть 14 дней, чтобы избрать нового канцлера абсолютным большинством. Однако местное издание Bild сообщает, что второй тур голосования в Бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится 6 мая в 15:15 местного времени (16:15 по Москве).
Мерц-7
16:14
В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с нимВидит ли Кремль в результатах голосования в Бундестаге знак, что антироссийская повестка на Западе буксует? На этот вопрос журналистов 6 мая ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В феврале, когда ХДС/ХСС победила на выборах в Бундестаг, Мерца стали называть главным кандидатом на должность канцлера ФРГ. Однако уже тогда мировые СМИ решили, что он будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли, например, журналисты американского Politico.
Издание напомнило, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.
Лидер ХДС/ХСС также обещал выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины. В противном случае грозил дать Киеву те самые Taurus. Позже Мерц открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.
Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.
С одной стороны, Мерц называл переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми, с другой, говорил, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока предложил нужно поднажать в поддержке киевского режима.
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
24 февраля, 13:02
Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы МерцаЛидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ, будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли журналисты американского издания Politico
О том, кто такой Мерц и чем Германии грозит его избрание на должность канцлера, в своем материале Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимира Скачко.
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