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Рамм назвал пасхалки, которые предрекли успех ВС РФ в Курской области

Рамм назвал пасхалки, которые предрекли успех ВС РФ в Курской области - 16.03.2025 Украина.ру

Рамм назвал пасхалки, которые предрекли успех ВС РФ в Курской области

Одним из сигналов к успешному проведению операции, которая позволила ВС РФ ликвидировать основные узлы вражеской обороны, стали масштабные встречные бои на линии "Покровск-Мирноград-Торецк". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-03-16T07:00

2025-03-16T07:00

2025-03-16T07:00

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По его словам именно последние упомянутые бои заставили украинское командование задействовать резервы и попытаться нанести контрудары, в то время как российское командование вело свое наступление. То есть вражеские силы там увязнут надолго, считает эксперт.Между тем американская газета The Washington Post со ссылкой на военнослужащего 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ написала, что российские войска перекрыли маршруты снабжения ВСУ в Курской области, из-за этого украинские военные находятся в очень тяжелой ситуации."Ситуация сложная, потому что они контролируют маршруты снабжения", – заявил собеседник издания. Он добавил, что события последних недель оставили поселили в нем чувство, "будто мы находимся в каком-то сюрреалистическом телешоу, а не в реальности".Полный текст интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне

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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф