Рамм назвал пасхалки, которые предрекли успех ВС РФ в Курской области - 16.03.2025 Украина.ру
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Рамм назвал пасхалки, которые предрекли успех ВС РФ в Курской области
Рамм назвал пасхалки, которые предрекли успех ВС РФ в Курской области - 16.03.2025 Украина.ру
Рамм назвал пасхалки, которые предрекли успех ВС РФ в Курской области
Одним из сигналов к успешному проведению операции, которая позволила ВС РФ ликвидировать основные узлы вражеской обороны, стали масштабные встречные бои на линии "Покровск-Мирноград-Торецк". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-03-16T07:00
2025-03-16T07:00
новости
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курская область
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По его словам именно последние упомянутые бои заставили украинское командование задействовать резервы и попытаться нанести контрудары, в то время как российское командование вело свое наступление. То есть вражеские силы там увязнут надолго, считает эксперт.Между тем американская газета The Washington Post со ссылкой на военнослужащего 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ написала, что российские войска перекрыли маршруты снабжения ВСУ в Курской области, из-за этого украинские военные находятся в очень тяжелой ситуации."Ситуация сложная, потому что они контролируют маршруты снабжения", – заявил собеседник издания. Он добавил, что события последних недель оставили поселили в нем чувство, "будто мы находимся в каком-то сюрреалистическом телешоу, а не в реальности".Полный текст интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне
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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Рамм назвал пасхалки, которые предрекли успех ВС РФ в Курской области

07:00 16.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Одним из сигналов к успешному проведению операции, которая позволила ВС РФ ликвидировать основные узлы вражеской обороны, стали масштабные встречные бои на линии "Покровск-Мирноград-Торецк". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
По его словам именно последние упомянутые бои заставили украинское командование задействовать резервы и попытаться нанести контрудары, в то время как российское командование вело свое наступление. То есть вражеские силы там увязнут надолго, считает эксперт.
“Первый звоночек прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть Курского выступа. Я уже тогда сказал: когда украинская группировка будет разбита — это вопрос времени”, — добавил Рамм.
Между тем американская газета The Washington Post со ссылкой на военнослужащего 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ написала, что российские войска перекрыли маршруты снабжения ВСУ в Курской области, из-за этого украинские военные находятся в очень тяжелой ситуации.
"Ситуация сложная, потому что они контролируют маршруты снабжения", – заявил собеседник издания. Он добавил, что события последних недель оставили поселили в нем чувство, "будто мы находимся в каком-то сюрреалистическом телешоу, а не в реальности".
Полный текст интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне
 
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