"Значительный шаг к окончанию войны": американская Maxar вернула ВСУ "зрение" - 12.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250312/1061733493.html
"Значительный шаг к окончанию войны": американская Maxar вернула ВСУ "зрение"
"Значительный шаг к окончанию войны": американская Maxar вернула ВСУ "зрение" - 12.03.2025 Украина.ру
"Значительный шаг к окончанию войны": американская Maxar вернула ВСУ "зрение"
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила для Киева доступ к своим спутниковым снимкам. Об этом 12 марта сообщило издание "Украинский милитарный портал"
2025-03-12T11:13
2025-03-12T12:02
новости
киев
сша
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
fox news
разведданные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061619040_0:0:1224:690_1920x0_80_0_0_a73313448bdc418b84b93b0ead81862f.jpg.webp
Чуть позже глава национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной, отметив, что "благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны на Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной завершена".После скандала в Белом доме президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ р, уточнив, что Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.В пятницу, 7 марта, стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.Спустя день канал Fox News сообщил, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено. А телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников написал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными. Параллельно В понедельник, 10 марта, агентство Reuters опубликовало информацию о том, что Трамп вернул ВСУ "глаза", восстановив передачу разведданных.Интересно, что именно приостановку передачи разведданных британское издание The Telegraph обвинило в неудаче украинских военных под Курском: Над Суджей водружен триколор, ВСУ, включая "тяжелые бригады" "эвакуировались".
https://ukraina.ru/20250308/1061642775.html
киев
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061619040_128:0:1145:763_1920x0_80_0_0_15545f5429b7de4b94cf9f3a2dd08027.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, сша, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, fox news, разведданные
Новости, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Fox News, разведданные

"Значительный шаг к окончанию войны": американская Maxar вернула ВСУ "зрение"

11:13 12.03.2025 (обновлено: 12:02 12.03.2025)
 
© blog.maxar.com
© blog.maxar.com
Читать в
ДзенTelegram
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила для Киева доступ к своим спутниковым снимкам. Об этом 12 марта сообщило издание "Украинский милитарный портал"

"Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery от правительства США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям", - говорится в материале.

Чуть позже глава национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной, отметив, что "благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны на Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной завершена".
После скандала в Белом доме президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ р, уточнив, что Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.
В пятницу, 7 марта, стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.
Спустя день канал Fox News сообщил, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено. А телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников написал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными. Параллельно
- РИА Новости, 1920, 08.03.2025
8 марта, 16:28
Fox News опровергает, в НАТО не верят: на Западе пытаются понять, что именно знает КиевВашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено. Об этом 8 марта сообщил американский канал Fox News
В понедельник, 10 марта, агентство Reuters опубликовало информацию о том, что Трамп вернул ВСУ "глаза", восстановив передачу разведданных.
Интересно, что именно приостановку передачи разведданных британское издание The Telegraph обвинило в неудаче украинских военных под Курском: Над Суджей водружен триколор, ВСУ, включая "тяжелые бригады" "эвакуировались".
 
НовостиКиевСШАУкраинаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныFox Newsразведданные
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08"Динамика хорошая": Кремль доволен за успехами российской армии в Курской области – Песков
12:58Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта
12:55"Чиновники требовали и получали 15% отката": ГБР изобличила организацию коррупционеров Киева
12:53Москва не хочет забегать вперед в вопросе перемирия - Песков
12:41Пока Трамп с Зеленским играют "в карты", Путин играет в шахматы. Принимать или нет условия перемирия
12:39"Побежали! Побежали!": военкор Коц опубликовал видео "эвакуации" ВСУ из Суджи
12:17Сибига заверил, что Киев готов разрабатывать план прекращения огня
12:08Расчеты "на основе предположений". В Польше и Чехии преувеличили вклад украинских беженцев в экономику
12:08Выборы в Гренландии: Дания ищет "российский след"
12:05Украина уже потерпела поражение. О блестящей операции ВС России под Суджей и новых планах — Рамм
11:58Лавров оценил шансы на выход США из НАТО
11:48Запад возобновил военные поставки Украине. Поможет ли это ВСУ под Курском?
11:30СК РФ возбудил дело по факту убийства ВФУ мирных жителей в селе Черкасское Поречное
11:21Рогов призвал Киев вывести войска с российских территорий
11:13"Значительный шаг к окончанию войны": американская Maxar вернула ВСУ "зрение"
10:30Над Суджей водружен триколор, "тяжелые бригады" ВСУ "эвакуировались"
10:15Константинов назвал залог прекращения конфликта на Украине
10:11Лавров: Европа и Британия поднимают украинские ставки
10:00Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие
09:47Маск назвал переговоры США и Украины "отличной работой"
Лента новостейМолния