"Значительный шаг к окончанию войны": американская Maxar вернула ВСУ "зрение"
11:13 12.03.2025 (обновлено: 12:02 12.03.2025)
© blog.maxar.com
© blog.maxar.com
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила для Киева доступ к своим спутниковым снимкам. Об этом 12 марта сообщило издание "Украинский милитарный портал"
"Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery от правительства США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям", - говорится в материале.
Чуть позже глава национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной, отметив, что "благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны на Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной завершена".
После скандала в Белом доме президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ р, уточнив, что Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.
В пятницу, 7 марта, стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.
Спустя день канал Fox News сообщил, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено. А телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников написал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными. Параллельно
8 марта, 16:28Fox News опровергает, в НАТО не верят: на Западе пытаются понять, что именно знает КиевВашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено. Об этом 8 марта сообщил американский канал Fox News
В понедельник, 10 марта, агентство Reuters опубликовало информацию о том, что Трамп вернул ВСУ "глаза", восстановив передачу разведданных.
Интересно, что именно приостановку передачи разведданных британское издание The Telegraph обвинило в неудаче украинских военных под Курском: Над Суджей водружен триколор, ВСУ, включая "тяжелые бригады" "эвакуировались".