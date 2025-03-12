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"Значительный шаг к окончанию войны": американская Maxar вернула ВСУ "зрение"

"Значительный шаг к окончанию войны": американская Maxar вернула ВСУ "зрение" - 12.03.2025 Украина.ру

"Значительный шаг к окончанию войны": американская Maxar вернула ВСУ "зрение"

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила для Киева доступ к своим спутниковым снимкам. Об этом 12 марта сообщило издание "Украинский милитарный портал"

2025-03-12T11:13

2025-03-12T11:13

2025-03-12T12:02

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Чуть позже глава национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной, отметив, что "благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны на Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной завершена".После скандала в Белом доме президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ р, уточнив, что Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.В пятницу, 7 марта, стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.Спустя день канал Fox News сообщил, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено. А телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников написал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными. Параллельно В понедельник, 10 марта, агентство Reuters опубликовало информацию о том, что Трамп вернул ВСУ "глаза", восстановив передачу разведданных.Интересно, что именно приостановку передачи разведданных британское издание The Telegraph обвинило в неудаче украинских военных под Курском: Над Суджей водружен триколор, ВСУ, включая "тяжелые бригады" "эвакуировались".

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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, fox news, разведданные