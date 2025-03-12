Запад возобновил военные поставки Украине. Поможет ли это ВСУ под Курском? - 12.03.2025 Украина.ру
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Запад возобновил военные поставки Украине. Поможет ли это ВСУ под Курском?
Запад возобновил военные поставки Украине. Поможет ли это ВСУ под Курском? - 12.03.2025 Украина.ру
Запад возобновил военные поставки Украине. Поможет ли это ВСУ под Курском?
Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Об этом 12 марта заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой
2025-03-12T11:48
2025-03-12T11:49
сша
украина
курская область
сикорский
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
forbes
поставки
военная помощь
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Помимо возобновления военной помощи, американская Maxar вернула ВСУ "зрение". Глава Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила восстановление обмена разведданными с Украиной.Однако ВСУ в Курской области это уже точно не поможет, отметили журналисты испанской газеты Pais со ссылкой на данные многочисленных анонимных источников. Издание также уточнило, что силы ВСУ, находящиеся в Курской области, приняли на себя "основную тяжесть" блокировки помощи со стороны США.Накануне в саудовской Джидде прошли переговоры американской и украинской делегаций, которые длились около девяти часов. Главный итог разговора: Киев представил "конкретные шаги и предложения" для мира, согласился прекратить боевые действия сроком на месяц и начать переговоры.Теперь, объявили представители американской администрации, Вашингтон ждет, что такое же предложение примет и Москва, причем "как можно скорее". Делегаты США намерены встретиться с российскими представителями уже в ближайшие дни, президент США Дональд Трамп намерен переговорить с главой РФ Владимиром Путиным на этой неделе.Госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с украинской стороной заявил, что пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, правда не уточнив, зачем Киеву оружие, если тот обещал перемирие и больше не воевать.В среду российские десантники водрузили триколор в центре Суджи. Вот что об этом в своем телеграм-канале написал военкор Евгений Поддубный."Суджа! Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней. Сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но уже понятно, что оно будет подавлено бойцами Армии России в ближайшее время и тогда можно будет говорить о полном освобождении города", - сообщил журналист.Параллельно американское издание Forbes написало о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Журналисты издания также привели слова своего украинского собеседника, заявившего, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения"."Печально, что до этого дошло. Но что есть, то есть", - отметил он.Испанская газета Pais добавила, что операция ВСУ в Курской области близка к завершению, "вероятно, осталось от нескольких недель до нескольких дней". Также издание отметило, что на фронте возникли "обстоятельства, которые невозможно объяснить", и "что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад".Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили порядка 270 военных. Всего же за весь период нахождения противника в этом регионе он лишился более 66,5 тысяч солдат: Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ.
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сша, украина, курская область, сикорский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, forbes, поставки, военная помощь, запад, всу
США, Украина, Курская область, Сикорский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Forbes, поставки, военная помощь, Запад, ВСУ

Запад возобновил военные поставки Украине. Поможет ли это ВСУ под Курском?

11:48 12.03.2025 (обновлено: 11:49 12.03.2025)
 
© David Young/Global Look Press
© David Young/Global Look Press
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Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Об этом 12 марта заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой
"Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням", - сказал Сикорский.
Помимо возобновления военной помощи, американская Maxar вернула ВСУ "зрение". Глава Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила восстановление обмена разведданными с Украиной.
Однако ВСУ в Курской области это уже точно не поможет, отметили журналисты испанской газеты Pais со ссылкой на данные многочисленных анонимных источников. Издание также уточнило, что силы ВСУ, находящиеся в Курской области, приняли на себя "основную тяжесть" блокировки помощи со стороны США.
Накануне в саудовской Джидде прошли переговоры американской и украинской делегаций, которые длились около девяти часов. Главный итог разговора: Киев представил "конкретные шаги и предложения" для мира, согласился прекратить боевые действия сроком на месяц и начать переговоры.
Теперь, объявили представители американской администрации, Вашингтон ждет, что такое же предложение примет и Москва, причем "как можно скорее". Делегаты США намерены встретиться с российскими представителями уже в ближайшие дни, президент США Дональд Трамп намерен переговорить с главой РФ Владимиром Путиным на этой неделе.
Госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с украинской стороной заявил, что пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, правда не уточнив, зачем Киеву оружие, если тот обещал перемирие и больше не воевать.
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
10:00
Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемириеМосква формирует свою позицию не за рубежом, а самостоятельно внутри России. Такое заявление 12 марта сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
В среду российские десантники водрузили триколор в центре Суджи. Вот что об этом в своем телеграм-канале написал военкор Евгений Поддубный.
"Суджа! Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней. Сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но уже понятно, что оно будет подавлено бойцами Армии России в ближайшее время и тогда можно будет говорить о полном освобождении города", - сообщил журналист.
© скриншот видео
© скриншот видео
Параллельно американское издание Forbes написало о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Журналисты издания также привели слова своего украинского собеседника, заявившего, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения".
"Печально, что до этого дошло. Но что есть, то есть", - отметил он.
Испанская газета Pais добавила, что операция ВСУ в Курской области близка к завершению, "вероятно, осталось от нескольких недель до нескольких дней". Также издание отметило, что на фронте возникли "обстоятельства, которые невозможно объяснить", и "что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад".
Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили порядка 270 военных. Всего же за весь период нахождения противника в этом регионе он лишился более 66,5 тысяч солдат: Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ.
 
СШАУкраинаКурская областьСикорскийДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныForbesпоставкивоенная помощьЗападВСУ
 
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