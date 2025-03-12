https://ukraina.ru/20250312/1061701685.html

Борьба КВН с ЦРУ и поиски ренегатов Майдана. Что происходит в среде украинской элиты

Борьба КВН с ЦРУ и поиски ренегатов Майдана. Что происходит в среде украинской элиты - 12.03.2025 Украина.ру

Борьба КВН с ЦРУ и поиски ренегатов Майдана. Что происходит в среде украинской элиты

Пока Зеленский пыжится и надувает щеки, заявляя о невозможности перемирия и выборов, представители украинской элиты пытаются сосватать себя Дональду Трампу. В окружении Зеленского эти попытки расценивают, как "госизмену".

2025-03-12T06:30

2025-03-12T06:30

2025-03-12T06:30

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петр порошенко

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На днях американское издание Politico сообщило, что помощники Трампа ведут секретные переговоры с "оппозицией" и ищут точки соприкосновения с ней. Среди главных "оппозиционеров" упоминаются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко даже якобы ведет переговоры с депутатами других фракций, сманивая их к себе.Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Чёрный после этого публично обратился в СБУ и попросил "дать правовую оценку" информации из статьи Politico, то есть, призвал спецслужбы заняться теми политиками, которые контактируют с администрацией США через голову Зеленского.Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что Андрей Ермак дал указание работать активно по элитам, чтобы предотвратить фронду против Зеленского, которую формирует администрация Трампа.Тем не менее, украинский политолог Руслан Бортник отмечает, что "фракции начинают двигаться", пытаясь установить неформальные связи с окружением Трампа и Республиканской партией, выражая готовность работать с ними. Пока они ведут себя достаточно мягко, говорит Бортник, чтобы лишь показать Трампу, что готовы играть в его игру."Элиты чувствуют себя очень дезориентированными и шокированными, потому что они очень четко понимают, что без поддержки Соединенных Штатов Украина будет побеждена", — подчеркивает Бортник.Украинское издание "Страна" отмечает, что пока эти движения в Раде не выглядят масштабной угрозой для Зеленского, который по-прежнему держит в своих руках основные нити контроля всей вертикали власти. Но по мере углубления кризиса в отношениях с США в Раде может сформироваться и антипрезидентское большинство.Политолог Юрий Романенко в таком случае допускает даже переворот в стиле Пиночета."Уберут [спикера Рады] Стефанчука и поставят фигуру, которая у Путина не будет вызывать рвотный рефлекс, чтобы сесть за стол переговоров. Зеленский пойдет по тропе Януковича. Маск уже обозначил алгоритм. В качестве неприятной альтернативы ЦРУ может предложить сценарий Сальвадора Альенде", - пишет Романенко.Нардеп Марьяна Безуглая написала, что Зеленского могут даже попытаться физически устранить.Однако политолог Андрей Золотарев считает, что администрации США достаточно будет лишь опубликовать компромат против Зеленского и его окружения, на что, кстати, на днях намекал в своих публикациях Илон Маск."Возможно, нас ждет захватывающая история о ФБР, ЦРУ и т. д. против КВН", - иронизирует Золотарев. В ответ на действия Трампа, считает политолог, Зеленский еще больше будет закручивать гайки и клеймить всех несогласных "пособниками России" со всеми вытекающими последствиями.Миллиардер Илон Маск на днях обвинил украинскую и западную элиту в заинтересованности в продолжении войны, которая обеспечивает им роскошь."Так же, как и элита в Украине и часть элиты на Западе, каждая из которых каждый вечер устраивает шикарные ужины в особняках, посылая сыновей других умирать в окопах в грязи и крови в вечной войне", - написал Маск. Столь резкая критика со стороны новой администрации США, конечно, может стать предвестником более жестких действий в отношении украинской элиты.Однако украинский Telegram-канал "Рубикон" убежден, что любые переговоры с "оппозицией" в лице Тимошенко и Порошенко не увенчаются успехом, так как ее просто нет."В Украине нет реальной оппозиции. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, как голосуют "непримиримые оппозиционеры" из фракций Порошенко и Тимошенко в Верховной Раде. Или послушать недавние заявления "непримиримого оппозиционера" Валерия Залужного в Лондоне", - резюмирует "Рубикон".Авторы подчеркивают, что все основные фигуры в украинском легальном политическом поле придерживаются одной и той же идеологии,сочетающей в себе украинский национализм, ориентацию на противостояние с РФ и союз с западными либералами. Политиков же, которые не исповедуют "идеологию Майдана", на Украине точно нет, по крайней мере, в легальном поле.В данном случае, считает "Рубикон", целенаправленное формирование Вашингтоном однонаправленного политического поля без реальной конкуренции идей начинает играть с самим Вашингтоном злую шутку после изменения его стратегических приоритетов.В итоге Вашингтон либо плюнет на Украину, либо столкнется с необходимостью реализовать некоторые из задач российской СВО – в частности в плане денацификации и демилитаризации. Иначе даже в случае выборов будет воспроизводиться тот же Зеленский.О других особенностях "пробуждения" украинской элиты - в статье Пробуждение Тимошенко, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 марта

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эксклюзив, владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп, юлия тимошенко, цру, элита, петр порошенко, сво, майдан