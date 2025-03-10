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ВСУ "ослепли" под Курском: в США оценили последствия заморозки передачи разведданных Киеву

ВСУ "ослепли" под Курском: в США оценили последствия заморозки передачи разведданных Киеву - 10.03.2025 Украина.ру

ВСУ "ослепли" под Курском: в США оценили последствия заморозки передачи разведданных Киеву

Приостановка передачи США разведданных Киеву больше всего ощущается украинскими военными, находящимися в Курской области" после террористического нападения", ВСУ не могут распознавать и атаковать российских военных в этом регионе. Об этом написала газета New York Times (NYT) со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника

2025-03-10T12:29

2025-03-10T12:29

2025-03-10T12:29

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Ранее информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев отметил в беседе с журналистами агентства РИА Новости, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря."Разумеется, это влияет на ослабление украинской позиции на переговорах. Это единственный по сути у них был козырь, и по этой причине этот плацдарм держали любой ценой. У [Владимира] Зеленского была идея поменять его на "что-то". Самое главное, что этот козырь и обернется против него, для Киева это будет огромный медийный удар. Конечно, они понесут крупное военное поражение, но с политической точки зрения это будет для них последний гвоздь в крышку гроба", - заключил эксперт.Между тем, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин высказал противоположное мнение, заявив, что Россия 24", глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не слышал от российских военных, чтобы это как-то повлияло на ситуацию на линии боевого соприкосновения, "по-прежнему рассчитываем на свои силы""На линии боевого соприкосновения, я не слышал такой информации, что что-то в этом плане поменялось, со стороны, по крайней мере, наших подразделений. Поэтому здесь по-прежнему, как мы уже привыкли, рассчитываем, в первую очередь, на свои силы. Все же здесь стоит разделять и заявления, и действительно передачу или ограниченную передачу разведданных. Поэтому здесь прям такого ощущения, что что-то поменялось на поле боя, увы, нет", - сказал Пушилин.На прошлой неделе Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ, уточнив, что Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.В конце недели стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.А уже в выходные телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников написал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными. Параллельно канал Fox News сообщил, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено.В понедельник, 10 марта, агентство Reuters опубликовало сообщение о том, что Трамп вернул ВСУ "глаза, восстановив передачу разведданных.Интересно, что именно приостановку передачи разведданных британское издание The Telegraph обвинило в неудаче украинских военных под Курском, уточнив, что суджанский "котел" закрывается с десятью тысячами украинских солдат внутри: "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ. Издание уточнило, что это решение Трампа повлекло "полный блэкаут" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.Тем временем экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук прогнозирует, что Вашингтон уже "списал" Зеленского и ищет ему замену, а также "Следует ожидать большую политическую порку в Киеве": Медведчук о решенной судьбе Зеленского.

https://ukraina.ru/20250308/1061642775.html

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