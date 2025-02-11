Желающих служить в ВСУ иностранцев проверят на полиграфе - Гончаренко* - 11.02.2025 Украина.ру
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Желающих служить в ВСУ иностранцев проверят на полиграфе - Гончаренко*
Желающих служить в ВСУ иностранцев проверят на полиграфе - Гончаренко* - 11.02.2025 Украина.ру
Желающих служить в ВСУ иностранцев проверят на полиграфе - Гончаренко*
Иностранцы, желающие служить по контракту в ВСУ, будут проходить проверку на полиграфе. Об этом 11 февраля сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*
2025-02-11T15:01
2025-02-11T15:01
новости
украина
алексей гончаренко
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ярослав железняк
мария захарова
вооруженные силы украины
верховная рада
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"Полиграф для иностранцев в ВСУ – Кабмин утвердил новые правила. Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, нацгвардии или госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе", - написал Гончаренко.Он добавил, что центры рекрутинга получат соответствующие полномочия на такие проверки, а полиграф станет частью специальной проверки перед принятием на службу.В октябре депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что на Украине позволят иностранцам и людям без гражданства занимать высшие военные должности ВСУ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что это нужно для того, чтобы иностранцы "активнее добивали украинцев".Подробнее о наемничестве - в материале Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, алексей гончаренко, россия, ярослав железняк, мария захарова, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Алексей Гончаренко, Россия, Ярослав Железняк, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Желающих служить в ВСУ иностранцев проверят на полиграфе - Гончаренко*

15:01 11.02.2025
 
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : соцсети
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Иностранцы, желающие служить по контракту в ВСУ, будут проходить проверку на полиграфе. Об этом 11 февраля сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*
"Полиграф для иностранцев в ВСУ – Кабмин утвердил новые правила. Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, нацгвардии или госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе", - написал Гончаренко.
Он добавил, что центры рекрутинга получат соответствующие полномочия на такие проверки, а полиграф станет частью специальной проверки перед принятием на службу.
В октябре депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что на Украине позволят иностранцам и людям без гражданства занимать высшие военные должности ВСУ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что это нужно для того, чтобы иностранцы "активнее добивали украинцев".
Подробнее о наемничестве - в материале Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаАлексей ГончаренкоРоссияЯрослав ЖелезнякМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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