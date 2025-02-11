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Армия России освободила Ясеновое в ДНР

Армия России освободила Ясеновое в ДНР - 11.02.2025 Украина.ру

Армия России освободила Ясеновое в ДНР

Российская войсковая группировка "Центр" освободила населённый пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 февраля сообщило Минобороны РФ.

2025-02-11T13:24

2025-02-11T13:24

2025-02-11T13:24

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"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров и Удачное (ДНР).Там также сообщили, что за минувшие сутки в зоне СВО оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.Кроме того, средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 128 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины уничтожены 653 самолёта, 283 вертолёта, 42979 БПЛА, 592 ЗРК. Также среди уничтоженного у противника значатся 21287 танков и других боевых бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21495 орудий полевой артиллерии и миномётов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.Больше новостей дня представлено в обзоре Украинский прогресс Трампа, успехи ВС РФ и спасенный верблюд. Главное на 13.00 11 февраля

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новости, россия, донецкая народная республика, украина, дональд трамп, нацгвардия, минобороны рф, сво, новые регионы, сводка, потери всу