Армия России освободила Ясеновое в ДНР
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
Российская войсковая группировка "Центр" освободила населённый пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 февраля сообщило Минобороны РФ.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
При этом было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров и Удачное (ДНР).
"Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей", - констатировали в Минобороны.
Там также сообщили, что за минувшие сутки в зоне СВО оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.
10:26Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликтаВ результате тесных контактов администрации Белого дома с Москвой и Киевом за последнюю неделю удалось добиться значительного прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта. Такое заявление 11 февраля в интервью телеканалу Fox News сделал новый американский лидер Дональд Трамп
По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины уничтожены 653 самолёта, 283 вертолёта, 42979 БПЛА, 592 ЗРК. Также среди уничтоженного у противника значатся 21287 танков и других боевых бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21495 орудий полевой артиллерии и миномётов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.
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