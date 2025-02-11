Армия России освободила Ясеновое в ДНР - 11.02.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Ясеновое в ДНР
Армия России освободила Ясеновое в ДНР - 11.02.2025 Украина.ру
Армия России освободила Ясеновое в ДНР
Российская войсковая группировка "Центр" освободила населённый пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 февраля сообщило Минобороны РФ.
2025-02-11T13:24
2025-02-11T13:24
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"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров и Удачное (ДНР).Там также сообщили, что за минувшие сутки в зоне СВО оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.Кроме того, средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 128 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины уничтожены 653 самолёта, 283 вертолёта, 42979 БПЛА, 592 ЗРК. Также среди уничтоженного у противника значатся 21287 танков и других боевых бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21495 орудий полевой артиллерии и миномётов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.Больше новостей дня представлено в обзоре Украинский прогресс Трампа, успехи ВС РФ и спасенный верблюд. Главное на 13.00 11 февраля
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, дональд трамп, нацгвардия, минобороны рф, сво, новые регионы, сводка, потери всу
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Дональд Трамп, Нацгвардия, Минобороны РФ, СВО, Новые регионы, сводка, потери ВСУ

Армия России освободила Ясеновое в ДНР

13:24 11.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская войсковая группировка "Центр" освободила населённый пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 февраля сообщило Минобороны РФ.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
При этом было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров и Удачное (ДНР).
"Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей", - констатировали в Минобороны.
Там также сообщили, что за минувшие сутки в зоне СВО оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.
Трамп в бейсболке
10:26
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликтаВ результате тесных контактов администрации Белого дома с Москвой и Киевом за последнюю неделю удалось добиться значительного прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта. Такое заявление 11 февраля в интервью телеканалу Fox News сделал новый американский лидер Дональд Трамп
Кроме того, средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 128 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины уничтожены 653 самолёта, 283 вертолёта, 42979 БПЛА, 592 ЗРК. Также среди уничтоженного у противника значатся 21287 танков и других боевых бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21495 орудий полевой артиллерии и миномётов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.
Больше новостей дня представлено в обзоре Украинский прогресс Трампа, успехи ВС РФ и спасенный верблюд. Главное на 13.00 11 февраля
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДональд ТрампНацгвардияМинобороны РФСВОНовые регионысводкапотери ВСУ
 
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