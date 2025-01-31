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С глаз долой из сердца вон. Как Зеленский разлюбил Байдена

С глаз долой из сердца вон. Как Зеленский разлюбил Байдена - 31.01.2025 Украина.ру

С глаз долой из сердца вон. Как Зеленский разлюбил Байдена

Владимир Зеленский демонстрирует черную неблагодарность. Под прицел критики нелегитимного президента Украины попал Джо Байден, который теперь выставляется Киевом чуть ли не как главный виновник бедственного положения страны

2025-01-31T14:38

2025-01-31T14:38

2025-01-31T15:01

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владимир зеленский

джо байден

дональд трамп

сша

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От Байдена к Трампу"За последние годы было принято много сильных решений, которые запомнятся как смелые шаги, которые сделал президент Байден в ответ на сложные времена. <…> Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена. Он поддержал нашу страну в самый драматичный момент в истории <…> и продолжает поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны"."Мне очень интересно, о чем [президент РФ Владимир] Путин и Байден договаривались в Швейцарии (на встрече летом 2021 года - ред.). История покажет. <…> Во время большого вторжения украинцы были предоставлены сами себе, и мы сражались в одиночку".Автор обеих цитат – Владимир Зеленский. Между этими полярными заявлениями – ровно полгода. Что же произошло? Ответ прост – в Белом доме сменился хозяин.Еще недавно Зеленский сомневался, что Трампу по силам быстро урегулировать украинский кризис, а теперь при всяком удобном случае он рассыпается в комплиментах по адресу нового американского президента."Удачи вам, президент Трамп! С нетерпением ожидаем активного и взаимовыгодного сотрудничества. Вместе мы сильнее и можем дать миру и нашим народам больше безопасности, стабильности и экономического роста", - поздравил он на прошлой неделе республиканца со вступлением в должность главы государства."Такой уж человек"Флюгерообразные движения Зеленского хоть и объяснимы, но по-прежнему не перестают удивлять, с какой филигранной легкостью меняется риторика украинский властей.Еще вчера Байден пересылал киевскому режиму миллиарды долларов поддержки, а сегодня на Украине он уже из спасителя плавно превращается чуть ли не в могильщика.Опальный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который когда-то был близок к верхушке правящего в стране режима, а теперь сидит в СИЗО, утверждает, что ничего удивительного в этом нет – такой уже Зеленский человек.Еще свежи в памяти знаменитые фотографии из Вашингтона, где тогда еще президент Байден принимал у себя пока еще президента Зеленского и то, с каким подобострастием глядел украинский гость на американского лидера.Судя по всему, подобострастие во взоре сохранится, но направлено будет уже на Трампа, который получил по наследству от своего предшественника те самые ниточки управления марионеточными властями Украины и теперь раздумывает, что с этим сомнительным активом делать.Зеленский такой не одинБлижайшее будущее покажет, как на такое заглядывание себе в рот отреагирует новый президент Соединенных Штатов. Тем более, что засвидетельствовать ему свою лояльность уже выстраивается очередь.Зеленский лишь почувствовал общий тренд. Чего стоит хотя бы основатель компании Meta* Марк Цукерберг, который вдруг на глазах превратился в борца за свободу слова в своих соцсетях. Эта МЕТАморфоза, так уж случилось, совпала по времени с проигрышем демократов на президентских выборах.Он также поспешил лягнуть Байдена, заявив, что его администрация требовала от его платформ цензурировать посты и всячески вставляла палки в колеса.Новые власти США запутавшемуся Цукербергу, похоже, выписали индульгенцию и усадили его в первые ряды на инаугурации Трампа. Зеленского, кстати, туда не позвали вовсе, хотя говорят, что тот очень хотел лишний раз сверкнуть своим уже изрядно поднадоевшим милитари-нарядом пред очами вступающего в должность президента.В конце концов, что позволено Цукербергу, то нельзя Зеленскому. Общего у них – разве что умение встроится в тренд. Но американский медиамагнат – один из самых богатых и влиятельных людей в мире, поэтому для Трампа он еще может быть полезен, а профиты от дружбы с Зеленским нужно еще поискать.Вряд ли топорная лесть Зеленского способна сбить с толку привыкшего к такого рода манерам Трампа, перед которым стоит ряд серьезных вызовов во внутренней и внешней политике и Украина среди них лишь один из многих.История почти закольцевалась. Правление Зеленского начиналось при Трампе и не исключено, что при нем же оно и закончится.*Деятельность организации запрещена в РФДолго ли еще продержится Зеленский и кто может прийти ему на смену - в материале издания Украина.ру "Это к психиатрам". Украинские эксперты о том, что с Зеленским, и почему в Киеве ищут "и.о. царя".

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, сша