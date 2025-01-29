https://ukraina.ru/20250129/1060640222.html

Гарнизон Андреевки обречен: полковник запаса о продвижении ВС РФ после взятия Великой Новоселки

Гарнизон Андреевки обречен: полковник запаса о продвижении ВС РФ после взятия Великой Новоселки - 29.01.2025 Украина.ру

Гарнизон Андреевки обречен: полковник запаса о продвижении ВС РФ после взятия Великой Новоселки

Великая Новоселка (Волновахский район ДНР) окончательно перешла под контроль российской армии. Об освобождении населенного пункта заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-29T06:20

2025-01-29T06:20

2025-01-29T06:20

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геннадий алехин

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донбасс

покровск/красноармейск

бои

наступление

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Алехин сообщил, что в районе бассейна реки Волчья события начинают разворачиваться не в пользу ВСУ. Штурмовики 114-й мотострелковой бригады прочно закрепились в Андреевке, добавил он.Судьба этого поселка – вопрос времени. Также продолжаются бои в районе Дачного, из которого российская армия вытесняет противника, уточнил Алехин.Теперь главная интрига — где ВСУ удастся стабилизировать фронт. К северу от Новосёлки у них было вырыто немало укреплений, однако вопрос в том, есть ли у противника резервы, чтобы их оборонять, отметил полковник запаса.По некоторым данным, осознав бесперспективность обороны Новоселки, командование ВСУ перекинуло под Покровск (Красноармейск) две бригады с этого направления, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250128/1060615681.html

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новости, россия, волновахский район, геннадий алехин, всу, вс рф, донбасс, покровск/красноармейск, бои, наступление, сво, детали, спецоперация