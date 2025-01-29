Гарнизон Андреевки обречен: полковник запаса о продвижении ВС РФ после взятия Великой Новоселки - 29.01.2025 Украина.ру
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Гарнизон Андреевки обречен: полковник запаса о продвижении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
Гарнизон Андреевки обречен: полковник запаса о продвижении ВС РФ после взятия Великой Новоселки - 29.01.2025 Украина.ру
Гарнизон Андреевки обречен: полковник запаса о продвижении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
Великая Новоселка (Волновахский район ДНР) окончательно перешла под контроль российской армии. Об освобождении населенного пункта заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-29T06:20
2025-01-29T06:20
новости
россия
волновахский район
геннадий алехин
всу
вс рф
донбасс
покровск/красноармейск
бои
наступление
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Алехин сообщил, что в районе бассейна реки Волчья события начинают разворачиваться не в пользу ВСУ. Штурмовики 114-й мотострелковой бригады прочно закрепились в Андреевке, добавил он.Судьба этого поселка – вопрос времени. Также продолжаются бои в районе Дачного, из которого российская армия вытесняет противника, уточнил Алехин.Теперь главная интрига — где ВСУ удастся стабилизировать фронт. К северу от Новосёлки у них было вырыто немало укреплений, однако вопрос в том, есть ли у противника резервы, чтобы их оборонять, отметил полковник запаса.По некоторым данным, осознав бесперспективность обороны Новоселки, командование ВСУ перекинуло под Покровск (Красноармейск) две бригады с этого направления, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250128/1060615681.html
россия
волновахский район
донбасс
покровск/красноармейск
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новости, россия, волновахский район, геннадий алехин, всу, вс рф, донбасс, покровск/красноармейск, бои, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Волновахский район, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, Донбасс, Покровск/Красноармейск, бои, наступление, СВО, детали, Спецоперация

Гарнизон Андреевки обречен: полковник запаса о продвижении ВС РФ после взятия Великой Новоселки

06:20 29.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Великая Новоселка (Волновахский район ДНР) окончательно перешла под контроль российской армии. Об освобождении населенного пункта заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин сообщил, что в районе бассейна реки Волчья события начинают разворачиваться не в пользу ВСУ. Штурмовики 114-й мотострелковой бригады прочно закрепились в Андреевке, добавил он.
"Это уже не узкий клин во вражеских позициях, у нас есть все возможности для прорыва. Мы заняли систему прочных укреплений ВСУ, что не позволяет им проводить контратаки. Это означает, что гарнизон Андреевки обречен на разгром", – подчеркнул обозреватель.
Судьба этого поселка – вопрос времени. Также продолжаются бои в районе Дачного, из которого российская армия вытесняет противника, уточнил Алехин.
Теперь главная интрига — где ВСУ удастся стабилизировать фронт. К северу от Новосёлки у них было вырыто немало укреплений, однако вопрос в том, есть ли у противника резервы, чтобы их оборонять, отметил полковник запаса.
По некоторым данным, осознав бесперспективность обороны Новоселки, командование ВСУ перекинуло под Покровск (Красноармейск) две бригады с этого направления, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
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