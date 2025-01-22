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ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в Словакию

ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в Словакию - 22.01.2025 Украина.ру

ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в Словакию

Украинские силовики пресекли канал переправки соотечественников в Евросоюз. Об этом оощает Госпогранслужба Украины.

2025-01-22T14:02

2025-01-22T14:02

2025-01-22T14:02

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"Основательница благотворительной организации разоблачена на схеме переправки мужчин за границу,- сказано в официальном сообщении.По информации ГПСУ, женщина наладила схему нелегальной переправки в Словакию в конце 2024 года.Задержанная содержится под домашним арестом. Ей сообщили "подозрение" в совершении уголовного преступления с перспективой провести девять лет в местах лишения свободы.Также в новостях на эту тему: Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу

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