ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в Словакию - 22.01.2025 Украина.ру
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ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в Словакию
ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в Словакию - 22.01.2025 Украина.ру
ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в Словакию
Украинские силовики пресекли канал переправки соотечественников в Евросоюз. Об этом оощает Госпогранслужба Украины.
2025-01-22T14:02
2025-01-22T14:02
новости
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сбу
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безвизовый режим
государственная граница
пересечение границы
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"Основательница благотворительной организации разоблачена на схеме переправки мужчин за границу,- сказано в официальном сообщении.По информации ГПСУ, женщина наладила схему нелегальной переправки в Словакию в конце 2024 года.Задержанная содержится под домашним арестом. Ей сообщили "подозрение" в совершении уголовного преступления с перспективой провести девять лет в местах лишения свободы.Также в новостях на эту тему: Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу
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новости, словакия, украина, ес, госпогранслужба, сбу, украина-ес, безвизовый режим, государственная граница, пересечение границы, уклонисты, мобилизация, пограничники, пограничная служба украины
Новости, Словакия, Украина, ЕС, Госпогранслужба, СБУ, Украина-ЕС, безвизовый режим, государственная граница, пересечение границы, уклонисты, мобилизация, пограничники, Пограничная служба Украины

ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в Словакию

14:02 22.01.2025
 
© Госпогранслужба Украины
© Госпогранслужба Украины
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Украинские силовики пресекли канал переправки соотечественников в Евросоюз. Об этом оощает Госпогранслужба Украины.
"Основательница благотворительной организации разоблачена на схеме переправки мужчин за границу,- сказано в официальном сообщении.
По информации ГПСУ, женщина наладила схему нелегальной переправки в Словакию в конце 2024 года.
"За $7 тысяч она предоставляла консультации и подробные инструкции, как перейти границу вне пунктов пропуска и избежать пограничников. Схему разоблачили пограничники вместе с Нацполицией и СБУ", - уточнили в погранслужбе.
Задержанная содержится под домашним арестом. Ей сообщили "подозрение" в совершении уголовного преступления с перспективой провести девять лет в местах лишения свободы.
Также в новостях на эту тему: Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу
 
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