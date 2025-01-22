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Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу

Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу - 22.01.2025 Украина.ру

Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу

Украинские пограничники застрелили соотечественника, от которого получили взятку при попытке сбежать с Украины. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ.

2025-01-22T13:46

2025-01-22T13:46

2025-01-22T13:46

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В опубликованном РИА "Новости" фрагменте интервью с украинским пленным он рассказал, как украинские пограничники расстреляли мужчину, заплатившего им за возможность сбежать с Украины.По словам пленного, беглецов было двое. Получив деньги, пограничники одного застрелили, а другого заковали в наручники - так второй беглец оказался в зоне СВО.С начала СВО на Украине действует запрет на выезд мужчин мобилизационного возраста 18-60 лет. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. МВД Украины формирует подразделения из осужденных с отправкой в зону проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Госпогранслужба Украины также участвует в СВО. Подразделения украинских пограничников действуют на различных участках линии боевого соприкосновения. При этом отмечены случаи бегства украинских пограничников в ЕС при угрозах отправки в зону СВО.Ранее на эту тему: Трамп - не тот, за кого себя выдает, доходы Зеленского и уничтожение "Люти"* в Торецке. Итоги 14 января

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