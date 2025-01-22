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Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу
Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу - 22.01.2025 Украина.ру
Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу
Украинские пограничники застрелили соотечественника, от которого получили взятку при попытке сбежать с Украины. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ.
2025-01-22T13:46
2025-01-22T13:46
2025-01-22T13:46
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пограничная служба украины
госпогранслужба
мобилизация
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В опубликованном РИА "Новости" фрагменте интервью с украинским пленным он рассказал, как украинские пограничники расстреляли мужчину, заплатившего им за возможность сбежать с Украины.По словам пленного, беглецов было двое. Получив деньги, пограничники одного застрелили, а другого заковали в наручники - так второй беглец оказался в зоне СВО.С начала СВО на Украине действует запрет на выезд мужчин мобилизационного возраста 18-60 лет. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. МВД Украины формирует подразделения из осужденных с отправкой в зону проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Госпогранслужба Украины также участвует в СВО. Подразделения украинских пограничников действуют на различных участках линии боевого соприкосновения. При этом отмечены случаи бегства украинских пограничников в ЕС при угрозах отправки в зону СВО.Ранее на эту тему: Трамп - не тот, за кого себя выдает, доходы Зеленского и уничтожение "Люти"* в Торецке. Итоги 14 января
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, пограничники, пограничная служба украины, госпогранслужба, мобилизация, уклонисты, украина-ес, безвизовый режим, государственная граница, пересечение границы, военнопленные
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, пограничники, Пограничная служба Украины, Госпогранслужба, мобилизация, уклонисты, Украина-ЕС, безвизовый режим, государственная граница, пересечение границы, военнопленные
Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу
Украинские пограничники застрелили соотечественника, от которого получили взятку при попытке сбежать с Украины. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ.
В опубликованном РИА "Новости" фрагменте интервью с украинским пленным он рассказал, как украинские пограничники расстреляли мужчину, заплатившего им за возможность сбежать с Украины.
По словам пленного, беглецов было двое. Получив деньги, пограничники одного застрелили, а другого заковали в наручники - так второй беглец оказался в зоне СВО.
"Был один случай, если я не ошибаюсь, пограничникам заплатили, чтобы перейти границу. Они их немного пропустили, одного застрелили, другого — наручники сзади и сразу тоже сюда", — рассказал украинский пленный.
С начала СВО на Украине действует запрет на выезд мужчин мобилизационного возраста 18-60 лет. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. МВД Украины формирует подразделения из осужденных с отправкой в зону проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Госпогранслужба Украины также участвует в СВО. Подразделения украинских пограничников действуют на различных участках линии боевого соприкосновения. При этом отмечены случаи бегства украинских пограничников в ЕС при угрозах отправки в зону СВО.