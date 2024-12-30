https://ukraina.ru/20241230/1059952862.html
Взятие Покровска — это оперативный уровень: Пинчук рассказал о специфике театра военных действий
Взятие Покровска — это оперативный уровень: Пинчук рассказал о специфике театра военных действий - 30.12.2024 Украина.ру
Взятие Покровска — это оперативный уровень: Пинчук рассказал о специфике театра военных действий
Для успешного наступления должно совпасть несколько факторов: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двукратная скорость восполнения резервов. Но самое главное — нужно изолировать район боевых действий, чтобы перекрыть врагу возможность восстанавливать ресурсы
2024-12-30T06:10
2024-12-30T06:10
2024-12-30T06:10
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.По его словам, стратегический результат для ВС РФ — это выход к Одессе и отрезание Украины от выхода к морю. А когда российские силы замыкают локальные котлы и берут населенные пункты, они обеспечивают тактические успехи."Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — объяснил Пинчук.Также в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что Покровск — это город, который имеет стратегическое значение. Во-первых, потеря Покровска ударит по украинскому бюджету, или Украине придется останавливать металлургическое производство. Во-вторых, Покровск — это пересечение дорог, которое позволит выбирать любое направление и продолжать наступление"Поэтому Покровск — это ключевой пункт, туда стягиваются резервы из Харьковской области и даже из Курской. Потерю Покровска можно даже сравнить с потерей Сталинграда для немцев в 1943 году. <…> Если собрать достаточно сил и оттуда начать наступление, то серьезной обороны у противника там нет", — заявил Кнутов.Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городовПолный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
https://ukraina.ru/20241225/1059932081.html
россия
донецкая народная республика
одесса
покровск/красноармейск
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новости, россия, донецкая народная республика, одесса, покровск/красноармейск, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Одесса, Покровск/Красноармейск, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, детали
Взятие Покровска — это оперативный уровень: Пинчук рассказал о специфике театра военных действий
Для успешного наступления должно совпасть несколько факторов: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двукратная скорость восполнения резервов. Но самое главное — нужно изолировать район боевых действий, чтобы перекрыть врагу возможность восстанавливать ресурсы
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.
"Когда кто-то говорит, что мы завладели стратегической инициативой, пусть заглянет в любой учебник по военному делу и узнает, что на ТВД (театре военных действий — Ред.) есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический. <…> Украинский фронт трещит. У нас есть тактическая инициатива и тактические успехи. Переведем ли мы их на оперативный уровень или нет? Все зависит от наличия резервов", — подчеркнул Пинчук.
По его словам, стратегический результат для ВС РФ — это выход к Одессе
и отрезание Украины
от выхода к морю. А когда российские силы замыкают локальные котлы и берут населенные пункты, они обеспечивают тактические успехи.
"Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — объяснил Пинчук.
Также в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что Покровск — это город, который имеет стратегическое значение. Во-первых, потеря Покровска ударит по украинскому бюджету, или Украине придется останавливать металлургическое производство. Во-вторых, Покровск — это пересечение дорог, которое позволит выбирать любое направление и продолжать наступление
"Поэтому Покровск — это ключевой пункт, туда стягиваются резервы из Харьковской области и даже из Курской. Потерю Покровска можно даже сравнить с потерей Сталинграда для немцев в 1943 году. <…> Если собрать достаточно сил и оттуда начать наступление, то серьезной обороны у противника там нет", — заявил Кнутов.