https://ukraina.ru/20241216/1059701905.html

Зачем Зеленскому возвращают статус клоуна и как надолго хватит денег Украине – Царёв

Зачем Зеленскому возвращают статус клоуна и как надолго хватит денег Украине – Царёв - 16.12.2024 Украина.ру

Зачем Зеленскому возвращают статус клоуна и как надолго хватит денег Украине – Царёв

Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о важности Красноармейска (Покровска) для СВО, о текущем положении дел на... Украина.ру, 16.12.2024

2024-12-16T16:09

2024-12-16T16:09

2024-12-16T16:09

видео

украина

россия

грузия

дональд трамп

владимир зеленский

олег царев

ес

верховная рада

сво

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Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о важности Красноармейска (Покровска) для СВО, о текущем положении дел на Украине, о причинах хамства Зеленского Орбану и Трампу, а также о попытках раскачки Майдана в Грузии. 00:24 – О боях за Красноармейск/Покровск; 01:56 – Об инаугурации Трампа и размолвке с Зеленским; 13:04 – О скорости поражения Украины; 17:13 – О попытках организовать Майдан в Грузии и раскачке местного общества. *В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РоссииТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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