Зачем Зеленскому возвращают статус клоуна и как надолго хватит денег Украине – Царёв - 16.12.2024 Украина.ру
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Зачем Зеленскому возвращают статус клоуна и как надолго хватит денег Украине – Царёв
Зачем Зеленскому возвращают статус клоуна и как надолго хватит денег Украине – Царёв - 16.12.2024 Украина.ру
Зачем Зеленскому возвращают статус клоуна и как надолго хватит денег Украине – Царёв
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о важности Красноармейска (Покровска) для СВО, о текущем положении дел на... Украина.ру, 16.12.2024
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грузия
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владимир зеленский
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верховная рада
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Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о важности Красноармейска (Покровска) для СВО, о текущем положении дел на Украине, о причинах хамства Зеленского Орбану и Трампу, а также о попытках раскачки Майдана в Грузии. 00:24 – О боях за Красноармейск/Покровск; 01:56 – Об инаугурации Трампа и размолвке с Зеленским; 13:04 – О скорости поражения Украины; 17:13 – О попытках организовать Майдан в Грузии и раскачке местного общества. *В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РоссииТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, россия, грузия, дональд трамп, владимир зеленский, олег царев, ес, верховная рада, сво, виктор орбан, покровск/красноармейск, нато, украина-нато, переговоры, владимир путин, майдан, донецк, видео
Видео, Украина, Россия, Грузия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Царев, ЕС, Верховная Рада, СВО, Виктор Орбан, Покровск/Красноармейск, НАТО, Украина-НАТО, переговоры, Владимир Путин, Майдан, Донецк

Зачем Зеленскому возвращают статус клоуна и как надолго хватит денег Украине – Царёв

16:09 16.12.2024
 
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Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о важности Красноармейска (Покровска) для СВО, о текущем положении дел на Украине, о причинах хамства Зеленского Орбану и Трампу, а также о попытках раскачки Майдана в Грузии.
00:24 – О боях за Красноармейск/Покровск;
01:56 – Об инаугурации Трампа и размолвке с Зеленским;
13:04 – О скорости поражения Украины;
17:13 – О попытках организовать Майдан в Грузии и раскачке местного общества.
*В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России
ТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov
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ВидеоУкраинаРоссияГрузияДональд ТрампВладимир ЗеленскийОлег ЦаревЕСВерховная РадаСВОВиктор ОрбанПокровск/КрасноармейскНАТОУкраина-НАТОпереговорыВладимир ПутинМайданДонецк
 
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