https://ukraina.ru/20241021/1058243552.html

Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата"

Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата" - 21.10.2024 Украина.ру

Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата"

Российские военные уничтожили украинских военных, развернувших украинский флаг в курской Судже. Об этом 21 октября рассказал командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным Аид

2024-10-21T13:39

2024-10-21T13:39

2024-10-21T13:39

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вооруженные силы украины

"ахмат"

флаг

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Ранее украинский телеканал выпустил сюжет, где солдаты ВСУ якобы скинули с местной газораспределительной станции российский флаг и поменяли его на украинский. Позже мэр города Виталий Слащев заявил, что захвата не было, а украинское видео - снятая в неизвестном месте провокация.Также Аид рассказал, что российские военные в Курской области взяли в плен разведчиков из 61-й бригады ВСУ, которые пытали местных жителей и военнослужащих.Командир добавил, что на территории Курской области против ВС РФ воюют сразу 14 бригад ВСУ и подразделения наемников, то есть в регион переброшены почти все боеспособные части украинской армии. Командир "Ахмата" добавил, что в Курском регионе был побит рекорд по сложности ведения боевых действий с ВСУ.Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Потери украинской армии на этом направлении уже перевалили за 25 тысяч человек.Другие темы: Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война".

https://ukraina.ru/20241021/1058231905.html

курская область

суджа

курск

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новости, курская область, суджа, курск, валерий залужный, вооруженные силы украины, "ахмат", флаг