Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата" - 21.10.2024 Украина.ру
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Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата"
Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата" - 21.10.2024 Украина.ру
Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата"
Российские военные уничтожили украинских военных, развернувших украинский флаг в курской Судже. Об этом 21 октября рассказал командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным Аид
2024-10-21T13:39
2024-10-21T13:39
новости
курская область
суджа
курск
валерий залужный
вооруженные силы украины
"ахмат"
флаг
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Ранее украинский телеканал выпустил сюжет, где солдаты ВСУ якобы скинули с местной газораспределительной станции российский флаг и поменяли его на украинский. Позже мэр города Виталий Слащев заявил, что захвата не было, а украинское видео - снятая в неизвестном месте провокация.Также Аид рассказал, что российские военные в Курской области взяли в плен разведчиков из 61-й бригады ВСУ, которые пытали местных жителей и военнослужащих.Командир добавил, что на территории Курской области против ВС РФ воюют сразу 14 бригад ВСУ и подразделения наемников, то есть в регион переброшены почти все боеспособные части украинской армии. Командир "Ахмата" добавил, что в Курском регионе был побит рекорд по сложности ведения боевых действий с ВСУ.Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Потери украинской армии на этом направлении уже перевалили за 25 тысяч человек.Другие темы: Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, суджа, курск, валерий залужный, вооруженные силы украины, "ахмат", флаг
Новости, Курская область, Суджа, Курск, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", флаг

Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата"

13:39 21.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Российские военные уничтожили украинских военных, развернувших украинский флаг в курской Судже. Об этом 21 октября рассказал командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным Аид
"Четыре дня не прошло, как мы их всех ликвидировали, а выжившие - два пленных оставшихся - сейчас находятся уже у нас [в плену]. Поэтому Курск за три дня [у ВСУ] не получился", - рассказал Аид.
Ранее украинский телеканал выпустил сюжет, где солдаты ВСУ якобы скинули с местной газораспределительной станции российский флаг и поменяли его на украинский. Позже мэр города Виталий Слащев заявил, что захвата не было, а украинское видео - снятая в неизвестном месте провокация.
Скриншот видео: репортаж ТСН Украина
Скриншот видео: репортаж ТСН Украина
Скриншот видео: репортаж ТСН Украина
Также Аид рассказал, что российские военные в Курской области взяли в плен разведчиков из 61-й бригады ВСУ, которые пытали местных жителей и военнослужащих.
Командир добавил, что на территории Курской области против ВС РФ воюют сразу 14 бригад ВСУ и подразделения наемников, то есть в регион переброшены почти все боеспособные части украинской армии. Командир "Ахмата" добавил, что в Курском регионе был побит рекорд по сложности ведения боевых действий с ВСУ.
ФОТО: © РИА Новости, наручники, военный
09:33
Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в пленРоссийские военные в Курской области взяли в плен разведчиков из 61-й бригады ВСУ, которые пытали местных жителей и военнослужащих. Об этом рассказал командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным Аид, передает "Лента.ру"
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Потери украинской армии на этом направлении уже перевалили за 25 тысяч человек.
Другие темы: Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война".
 
НовостиКурская областьСуджаКурскВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины"Ахмат"флаг
 
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13:39Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата"
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