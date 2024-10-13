Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября - 13.10.2024 Украина.ру
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Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября
Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября - 13.10.2024 Украина.ру
Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны в ближайшие месяцы
2024-10-13T08:56
2024-10-13T08:57
эксклюзив
хроники
дональд трамп
белоруссия
украина
сша
дмитрий медведев
александр лукашенко
нато
совбез
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Заявление Дональда Трампа прозвучало на митинге перед сторонниками в штате Калифорния, передаёт RSBN. Трамп Трамп выразил опасения насчет возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. По его словам, при действующем президенте США Джо Байдене конфликт может начаться через три месяца."Я, в общем-то, переживаю по поводу следующих трех месяцев. Через три с половиной — четыре месяца мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве", — отметил он.Также Трамп пообщела, что при победе на предстоящих выборах президента США он урегулирует конфликт на Украине и положит конец хаосу на Ближнем Востоке.Ранее, 10 октября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также заявлял об угрозе Третьей мировой из-за Украины."Украина находится в состоянии войны с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны. А мы всегда выступали против прямой конфронтации между Россией и НАТО", - заявил Сийярто.До этого, 17 сентября, об угрозе Третьей мировой войны говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Хочу предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто ещё не понимает. Не надо это делать. Нападение на Беларусь - это Третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя", - заявлял белорусский президент.Он выступал на патриотическом форуме "Если мы едины", приуроченном ко Дню народного единства.Президент Белоруссии подчеркнул, что его страна находится в эпицентре, на перекрестке всех путей, республика - это географический центр Европы и многие войны проходили через белорусские земли."Вопросы серьёзные. Но это не значит, что вы и те, кто за пределами этого зала, должны напрягаться и переживать. Мы сделаем все, чтобы на нашей земле больше не было войны - ни при нашем поколении, ни при вашем поколении. Мы, старшее поколение, полны желания передать вам мирную красивую, достойную землю, где вы можете жить сами и растить детей", - подчеркнул Лукашенко.Он подчеркнул: у Белоруссии есть, чем ответить на агрессию."Я вам клянусь, что у нас есть чем ответить, у нас есть [всё необходимое, чтобы] сделать так, чтобы они задумались прежде, чем двигаться в нашем направлении", - отмечал Лукашенко.В своей речи он также рассказал о планах США и Украины развязать конфликт в Белоруссии."Как спецслужбы Запада говорят, наши будут бороться за власть здесь. Ну, мы понимаем, как это бывает: впереди идут оголтелые из рядов наших, а следующие - не наши. Мы это видели в 2020 году. Правда, не получилось. Не сбрасывают они со счетов и сегодня. Готовят хоругви, целые полки. Раньше их называли власовцами, которые заходили, кстати, вместе с русскими власовцами, наши, белорусы, на Курскую область. Правда, их сотня человек, не больше. Но все они мечтают прийти сюда с оружием в руках", - отмечал Лукашенко.Он рассказал и о данных, добытых белорусской разведкой."Я хочу просто вам процитировать один документ: по данным наших спецслужб в ходе закрытой части переговоров наших беглых в одной из стран (не называю по определенным причинам) представители США озвучили следующие тезисы: с середины сентября по начало ноября США ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева. На фронте. Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них не доводили пока эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации. Вроде затишье. Да, в Курск зашли, уходят - уйдут, украинцы там не удержатся. Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше - русского. Им нужна война. И это затишье, которое наступило на фронте, им не надо. Им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации", - подчёркивал Лукашенко.Несмотря на это заявление Лукашенко, позднее ряд украинских политиков настоял на переносе боевых действий и на территорию Белоруссии."Нам, имея наш опыт и наши знания, нужно переносить [боевые действия]..., бить там, где Российская империя максимально слаба, раскачивать её со всех сторон. Ту операцию, которую провели в Курске, её нужно было проводить год назад во время контрнаступления на Запорожье. И был бы другой результат, абсолютно другой. Абсолютно важно перенести войны не только на территорию Брянской, Курской [области, но и в Беларусь]. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит своё оружие. Это даже не уверенность — это знание. А это — большой удар под дых Москве", - заявил в октябре народный депутат Украины Олег Дунда, выступая в Вильнюсе перед представителями "российской" "оппозиции".В ответ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что атака Украины на Белоруссию может вызвать ответное применение тактического ядерного оружия."Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича [Лукашенко] будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве", - писал он в своём телеграм-канале.В мае Медведев, отвечая на реплику министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, уже говорил о потенциальном ядерном конфликте. В интервью The Guardian Сикорский сообщил, что США якобы пригрозили России ударом в случае применения ею ядерного оружия."Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьёт, мы поразим все ваши цели [позиции] на Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех", – отмечал польский министр иностранных дел.Медведев процитировал Сикорского в соцсетях и отметил, что американцы "ничего подобного не говорили", поскольку они более осторожны, чем поляки."Во-вторых, поражение американцами наших целей означает начало мировой войны, и министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. И в-третьих, учитывая, что о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше недавно заявил ещё один поляк [президент Польши Анджей] Дуда, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла", – писал Медведев в соцсетях.Несмотря на все предупреждения России, на Западе продолжают повышать ставки, всё громче настаивая на разрешении Украине бить по целям в глубине РФ.О том, как украинские эксперты оценивают положение дел в стране — в статье Сергея Зуева "Сколько русским идти до Киева. Украинские эксперты о ситуации на поле боя".
https://ukraina.ru/20241012/1058051510.html
https://ukraina.ru/20241012/1058047335.html
https://ukraina.ru/20241012/1058044617.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, белоруссия, украина, сша, дмитрий медведев, александр лукашенко, нато, совбез
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Белоруссия, Украина, США, Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко, НАТО, Совбез

Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября

08:56 13.10.2024 (обновлено: 08:57 13.10.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны в ближайшие месяцы
Заявление Дональда Трампа прозвучало на митинге перед сторонниками в штате Калифорния, передаёт RSBN. Трамп Трамп выразил опасения насчет возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. По его словам, при действующем президенте США Джо Байдене конфликт может начаться через три месяца.
"Я, в общем-то, переживаю по поводу следующих трех месяцев. Через три с половиной — четыре месяца мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве", — отметил он.
Также Трамп пообщела, что при победе на предстоящих выборах президента США он урегулирует конфликт на Украине и положит конец хаосу на Ближнем Востоке.
Ранее, 10 октября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также заявлял об угрозе Третьей мировой из-за Украины.
"Украина находится в состоянии войны с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны. А мы всегда выступали против прямой конфронтации между Россией и НАТО", - заявил Сийярто.
Илон Маск
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До этого, 17 сентября, об угрозе Третьей мировой войны говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Хочу предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто ещё не понимает. Не надо это делать. Нападение на Беларусь - это Третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя", - заявлял белорусский президент.
Он выступал на патриотическом форуме "Если мы едины", приуроченном ко Дню народного единства.
Президент Белоруссии подчеркнул, что его страна находится в эпицентре, на перекрестке всех путей, республика - это географический центр Европы и многие войны проходили через белорусские земли.
"Вопросы серьёзные. Но это не значит, что вы и те, кто за пределами этого зала, должны напрягаться и переживать. Мы сделаем все, чтобы на нашей земле больше не было войны - ни при нашем поколении, ни при вашем поколении. Мы, старшее поколение, полны желания передать вам мирную красивую, достойную землю, где вы можете жить сами и растить детей", - подчеркнул Лукашенко.
Он подчеркнул: у Белоруссии есть, чем ответить на агрессию.
"Я вам клянусь, что у нас есть чем ответить, у нас есть [всё необходимое, чтобы] сделать так, чтобы они задумались прежде, чем двигаться в нашем направлении", - отмечал Лукашенко.
Вчера, 13:00
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В своей речи он также рассказал о планах США и Украины развязать конфликт в Белоруссии.
"Как спецслужбы Запада говорят, наши будут бороться за власть здесь. Ну, мы понимаем, как это бывает: впереди идут оголтелые из рядов наших, а следующие - не наши. Мы это видели в 2020 году. Правда, не получилось. Не сбрасывают они со счетов и сегодня. Готовят хоругви, целые полки. Раньше их называли власовцами, которые заходили, кстати, вместе с русскими власовцами, наши, белорусы, на Курскую область. Правда, их сотня человек, не больше. Но все они мечтают прийти сюда с оружием в руках", - отмечал Лукашенко.
Он рассказал и о данных, добытых белорусской разведкой.
"Я хочу просто вам процитировать один документ: по данным наших спецслужб в ходе закрытой части переговоров наших беглых в одной из стран (не называю по определенным причинам) представители США озвучили следующие тезисы: с середины сентября по начало ноября США ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева. На фронте. Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них не доводили пока эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации. Вроде затишье. Да, в Курск зашли, уходят - уйдут, украинцы там не удержатся. Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше - русского. Им нужна война. И это затишье, которое наступило на фронте, им не надо. Им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации", - подчёркивал Лукашенко.
Несмотря на это заявление Лукашенко, позднее ряд украинских политиков настоял на переносе боевых действий и на территорию Белоруссии.
"Нам, имея наш опыт и наши знания, нужно переносить [боевые действия]..., бить там, где Российская империя максимально слаба, раскачивать её со всех сторон. Ту операцию, которую провели в Курске, её нужно было проводить год назад во время контрнаступления на Запорожье. И был бы другой результат, абсолютно другой. Абсолютно важно перенести войны не только на территорию Брянской, Курской [области, но и в Беларусь]. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит своё оружие. Это даже не уверенность — это знание. А это — большой удар под дых Москве", - заявил в октябре народный депутат Украины Олег Дунда, выступая в Вильнюсе перед представителями "российской" "оппозиции".
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В ответ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что атака Украины на Белоруссию может вызвать ответное применение тактического ядерного оружия.
"Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича [Лукашенко] будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве", - писал он в своём телеграм-канале.
В мае Медведев, отвечая на реплику министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, уже говорил о потенциальном ядерном конфликте. В интервью The Guardian Сикорский сообщил, что США якобы пригрозили России ударом в случае применения ею ядерного оружия.
"Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьёт, мы поразим все ваши цели [позиции] на Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех", – отмечал польский министр иностранных дел.
Медведев процитировал Сикорского в соцсетях и отметил, что американцы "ничего подобного не говорили", поскольку они более осторожны, чем поляки.
"Во-вторых, поражение американцами наших целей означает начало мировой войны, и министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. И в-третьих, учитывая, что о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше недавно заявил ещё один поляк [президент Польши Анджей] Дуда, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла", – писал Медведев в соцсетях.
Несмотря на все предупреждения России, на Западе продолжают повышать ставки, всё громче настаивая на разрешении Украине бить по целям в глубине РФ.
О том, как украинские эксперты оценивают положение дел в стране — в статье Сергея Зуева "Сколько русским идти до Киева. Украинские эксперты о ситуации на поле боя".
 
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампБелоруссияУкраинаСШАДмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоНАТОСовбез
 
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08:56Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября
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