https://ukraina.ru/20241013/1058058255.html

Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября

Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября - 13.10.2024 Украина.ру

Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны в ближайшие месяцы

2024-10-13T08:56

2024-10-13T08:56

2024-10-13T08:57

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Заявление Дональда Трампа прозвучало на митинге перед сторонниками в штате Калифорния, передаёт RSBN. Трамп Трамп выразил опасения насчет возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. По его словам, при действующем президенте США Джо Байдене конфликт может начаться через три месяца."Я, в общем-то, переживаю по поводу следующих трех месяцев. Через три с половиной — четыре месяца мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве", — отметил он.Также Трамп пообщела, что при победе на предстоящих выборах президента США он урегулирует конфликт на Украине и положит конец хаосу на Ближнем Востоке.Ранее, 10 октября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также заявлял об угрозе Третьей мировой из-за Украины."Украина находится в состоянии войны с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны. А мы всегда выступали против прямой конфронтации между Россией и НАТО", - заявил Сийярто.До этого, 17 сентября, об угрозе Третьей мировой войны говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Хочу предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто ещё не понимает. Не надо это делать. Нападение на Беларусь - это Третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя", - заявлял белорусский президент.Он выступал на патриотическом форуме "Если мы едины", приуроченном ко Дню народного единства.Президент Белоруссии подчеркнул, что его страна находится в эпицентре, на перекрестке всех путей, республика - это географический центр Европы и многие войны проходили через белорусские земли."Вопросы серьёзные. Но это не значит, что вы и те, кто за пределами этого зала, должны напрягаться и переживать. Мы сделаем все, чтобы на нашей земле больше не было войны - ни при нашем поколении, ни при вашем поколении. Мы, старшее поколение, полны желания передать вам мирную красивую, достойную землю, где вы можете жить сами и растить детей", - подчеркнул Лукашенко.Он подчеркнул: у Белоруссии есть, чем ответить на агрессию."Я вам клянусь, что у нас есть чем ответить, у нас есть [всё необходимое, чтобы] сделать так, чтобы они задумались прежде, чем двигаться в нашем направлении", - отмечал Лукашенко.В своей речи он также рассказал о планах США и Украины развязать конфликт в Белоруссии."Как спецслужбы Запада говорят, наши будут бороться за власть здесь. Ну, мы понимаем, как это бывает: впереди идут оголтелые из рядов наших, а следующие - не наши. Мы это видели в 2020 году. Правда, не получилось. Не сбрасывают они со счетов и сегодня. Готовят хоругви, целые полки. Раньше их называли власовцами, которые заходили, кстати, вместе с русскими власовцами, наши, белорусы, на Курскую область. Правда, их сотня человек, не больше. Но все они мечтают прийти сюда с оружием в руках", - отмечал Лукашенко.Он рассказал и о данных, добытых белорусской разведкой."Я хочу просто вам процитировать один документ: по данным наших спецслужб в ходе закрытой части переговоров наших беглых в одной из стран (не называю по определенным причинам) представители США озвучили следующие тезисы: с середины сентября по начало ноября США ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева. На фронте. Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них не доводили пока эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации. Вроде затишье. Да, в Курск зашли, уходят - уйдут, украинцы там не удержатся. Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше - русского. Им нужна война. И это затишье, которое наступило на фронте, им не надо. Им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации", - подчёркивал Лукашенко.Несмотря на это заявление Лукашенко, позднее ряд украинских политиков настоял на переносе боевых действий и на территорию Белоруссии."Нам, имея наш опыт и наши знания, нужно переносить [боевые действия]..., бить там, где Российская империя максимально слаба, раскачивать её со всех сторон. Ту операцию, которую провели в Курске, её нужно было проводить год назад во время контрнаступления на Запорожье. И был бы другой результат, абсолютно другой. Абсолютно важно перенести войны не только на территорию Брянской, Курской [области, но и в Беларусь]. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит своё оружие. Это даже не уверенность — это знание. А это — большой удар под дых Москве", - заявил в октябре народный депутат Украины Олег Дунда, выступая в Вильнюсе перед представителями "российской" "оппозиции".В ответ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что атака Украины на Белоруссию может вызвать ответное применение тактического ядерного оружия."Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича [Лукашенко] будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве", - писал он в своём телеграм-канале.В мае Медведев, отвечая на реплику министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, уже говорил о потенциальном ядерном конфликте. В интервью The Guardian Сикорский сообщил, что США якобы пригрозили России ударом в случае применения ею ядерного оружия."Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьёт, мы поразим все ваши цели [позиции] на Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех", – отмечал польский министр иностранных дел.Медведев процитировал Сикорского в соцсетях и отметил, что американцы "ничего подобного не говорили", поскольку они более осторожны, чем поляки."Во-вторых, поражение американцами наших целей означает начало мировой войны, и министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. И в-третьих, учитывая, что о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше недавно заявил ещё один поляк [президент Польши Анджей] Дуда, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла", – писал Медведев в соцсетях.Несмотря на все предупреждения России, на Западе продолжают повышать ставки, всё громче настаивая на разрешении Украине бить по целям в глубине РФ.О том, как украинские эксперты оценивают положение дел в стране — в статье Сергея Зуева "Сколько русским идти до Киева. Украинские эксперты о ситуации на поле боя".

https://ukraina.ru/20241012/1058051510.html

https://ukraina.ru/20241012/1058047335.html

https://ukraina.ru/20241012/1058044617.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, белоруссия, украина, сша, дмитрий медведев, александр лукашенко, нато, совбез