Орбакайте отказалась выходить на сцену с певцом, поддержавшим СВО, но получила полный гонорар - 25.09.2024 Украина.ру
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Орбакайте отказалась выходить на сцену с певцом, поддержавшим СВО, но получила полный гонорар
Орбакайте отказалась выходить на сцену с певцом, поддержавшим СВО, но получила полный гонорар - 25.09.2024 Украина.ру
Орбакайте отказалась выходить на сцену с певцом, поддержавшим СВО, но получила полный гонорар
Певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте отказалась петь с Авраамом Руссо на частном мероприятии в Дубае, тем самым нарушив договоренности. Об этом 25 сентября сообщил телеграм-канал Shot
2024-09-25T17:52
2024-09-25T18:24
новости
россия
певица
сво
алла пугачева
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Известно, что заказчик оплатил их дуэты "Просто любить тебя", "Любовь, которой больше нет", однако Орбакайте спела их одна. Несмотря на это, гонорар она получила полный - 50 тысяч евро (около 5 млн рублей).Накануне в распоряжении прессы появилась информация о том, что Орбакайте выставила на продажу всю свою российскую недвижимость, решив тем самым окончательно распрощаться с родиной.Руссо, по информации канала, заработал за тот вечер 20 тысяч евро (около 2 млн рублей). Артист уточнил, что давно не общался со своей давней знакомой Орбакайте, в том числе не пересекался на общих концертах.После начала СВО армянский певец принял решение остаться жить и работать в России, а на вопросы СМИ о коллегах-релокантах заявлял, что ему нет дела до покинувших РФ артистов.Кристина Орбакайте с 2018 года живет вместе с семьей в США, наведываясь в Россию лишь ради концертных заработков. Открыто свою позицию по СВО она не высказывала, однако лайкала посты своей матери Аллы Пугачевой о русских "рабах" и пела на 9 мая в Германии песни, не связанные с Днём Победы.В феврале концерты певицы отменили во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Красноярске, Иркутске и Улан-Удэ.Кстати, на днях Орбакайте заявила, что больше петь в России не будет, предложив поклонникам встретиться "в лучшей жизни". Подробнее об этом - в материале Елены Мурзиной Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте.
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новости, россия, певица, сво, алла пугачева
Новости, Россия, певица, СВО, Алла Пугачева

Орбакайте отказалась выходить на сцену с певцом, поддержавшим СВО, но получила полный гонорар

17:52 25.09.2024 (обновлено: 18:24 25.09.2024)
 
© Кристина Орбакайте/youtube.comКристина Орбакайте Авраам Руссо
Кристина Орбакайте Авраам Руссо
© Кристина Орбакайте/youtube.com
Читать в
Певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте отказалась петь с Авраамом Руссо на частном мероприятии в Дубае, тем самым нарушив договоренности. Об этом 25 сентября сообщил телеграм-канал Shot
Известно, что заказчик оплатил их дуэты "Просто любить тебя", "Любовь, которой больше нет", однако Орбакайте спела их одна. Несмотря на это, гонорар она получила полный - 50 тысяч евро (около 5 млн рублей).
Накануне в распоряжении прессы появилась информация о том, что Орбакайте выставила на продажу всю свою российскую недвижимость, решив тем самым окончательно распрощаться с родиной.
Кристина Орбакайте
Вчера, 12:46
Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с РоссиейПевица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте начала избавляться от своих российских активов стоимостью более полумиллиарда рублей. В числе лотов, выставленных ей на продажу - две элитные квартиры в центре Москвы и дача, подаренная матерью. Об этом 24 сентября сообщил телеграм-канал SHOT
Руссо, по информации канала, заработал за тот вечер 20 тысяч евро (около 2 млн рублей). Артист уточнил, что давно не общался со своей давней знакомой Орбакайте, в том числе не пересекался на общих концертах.
После начала СВО армянский певец принял решение остаться жить и работать в России, а на вопросы СМИ о коллегах-релокантах заявлял, что ему нет дела до покинувших РФ артистов.
Кристина Орбакайте с 2018 года живет вместе с семьей в США, наведываясь в Россию лишь ради концертных заработков. Открыто свою позицию по СВО она не высказывала, однако лайкала посты своей матери Аллы Пугачевой о русских "рабах" и пела на 9 мая в Германии песни, не связанные с Днём Победы.
В феврале концерты певицы отменили во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Красноярске, Иркутске и Улан-Удэ.
Кстати, на днях Орбакайте заявила, что больше петь в России не будет, предложив поклонникам встретиться "в лучшей жизни". Подробнее об этом - в материале Елены Мурзиной Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте.
 
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