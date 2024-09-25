https://ukraina.ru/20240925/1057682736.html

Орбакайте отказалась выходить на сцену с певцом, поддержавшим СВО, но получила полный гонорар

Орбакайте отказалась выходить на сцену с певцом, поддержавшим СВО, но получила полный гонорар - 25.09.2024 Украина.ру

Орбакайте отказалась выходить на сцену с певцом, поддержавшим СВО, но получила полный гонорар

Певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте отказалась петь с Авраамом Руссо на частном мероприятии в Дубае, тем самым нарушив договоренности. Об этом 25 сентября сообщил телеграм-канал Shot

2024-09-25T17:52

2024-09-25T17:52

2024-09-25T18:24

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Известно, что заказчик оплатил их дуэты "Просто любить тебя", "Любовь, которой больше нет", однако Орбакайте спела их одна. Несмотря на это, гонорар она получила полный - 50 тысяч евро (около 5 млн рублей).Накануне в распоряжении прессы появилась информация о том, что Орбакайте выставила на продажу всю свою российскую недвижимость, решив тем самым окончательно распрощаться с родиной.Руссо, по информации канала, заработал за тот вечер 20 тысяч евро (около 2 млн рублей). Артист уточнил, что давно не общался со своей давней знакомой Орбакайте, в том числе не пересекался на общих концертах.После начала СВО армянский певец принял решение остаться жить и работать в России, а на вопросы СМИ о коллегах-релокантах заявлял, что ему нет дела до покинувших РФ артистов.Кристина Орбакайте с 2018 года живет вместе с семьей в США, наведываясь в Россию лишь ради концертных заработков. Открыто свою позицию по СВО она не высказывала, однако лайкала посты своей матери Аллы Пугачевой о русских "рабах" и пела на 9 мая в Германии песни, не связанные с Днём Победы.В феврале концерты певицы отменили во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Красноярске, Иркутске и Улан-Удэ.Кстати, на днях Орбакайте заявила, что больше петь в России не будет, предложив поклонникам встретиться "в лучшей жизни". Подробнее об этом - в материале Елены Мурзиной Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте.

https://ukraina.ru/20240924/1057646755.html

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новости, россия, певица, сво, алла пугачева