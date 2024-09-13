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Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте

Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте - 13.09.2024 Украина.ру

Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте

Кристина Орбакайте решила сообщить всем поклонникам "нашим с мамой": Больше в России я петь не буду

2024-09-13T06:52

2024-09-13T06:52

2024-09-13T08:46

россия

сша

москва

алла пугачева

дмитрий галкин

игорь крутой

мумий тролль

эксклюзив

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- В Питере концерт был в марте, - рассказала она в интервью. - Мой как бы заключительный получается концерт в России. Так вышло, что не получилось проехаться по России. Не дали. В общем, я решила, что это был мой последний концерт в России. В России больше петь не буду. Встретимся когда-нибудь в лучшей жизни.- В России всегда сложные времена. Всегда дефолты, всегда какие-то проблемы, - продолжает Кристина, руками как бы отмахиваясь от всех этих "русских дефолтов".Теперь она решила петь на английском. Песни каких-то "израильских авторов".Ну и правильно. Зачем быть с родиной, когда там какие-то проблемы? Лучше без проблем, с израильскими авторами.- Мы так мечтаем собраться в нашем доме в Москве, всей семьёй, - жалостливо продолжает Кристина.Да вы же все сами уехали! С внуками, детьми, мужьями, сыновьями и так далее. Причём уже давно.Даже знаменитый Кристинин "сломанный нос" был из-за того, что второй муж категорически был против ее переезда в США вместе с сыном."Нормальные не возвращаются"В голосе Кристины, несмотря на наигранную бодрость и радость, злость и сдержанный гнев.Но на кого ей обижаться? Только на себя и свою семью.Как раз перед запланированным выступлением Кристины в концерте 8 Марта в Кремле в этом году Алла Пугачёва заявила, что "нормальные люди в эту страну не возвращаются".И Кристина покорно уехала домой, в Америку, отменив выступление. Так что рассказ про то, как Кристине "не дали" выступать - это неправда.Обширное семейство Пугачёвых - Орбакайте никак не может пожаловаться на притеснения. Этой зимой, несмотря ни на что, прошёл большой тур Кристины Орбакайте в России, на котором она заработала, по сообщениям прессы, около 200 миллионов рублей.Жить там, а "снимать кассу" здесьВ эмиграцию все они отправились добровольно. Пугачёва - вслед за супругом иноагентом Галкиным, два года назад.А Кристина Орбакайте в добровольной эмиграции находится уже давно.Она принадлежит к обширной группе артистов, которые уже десятилетия живут в стиле "забегаем сюда на часок".Стиль очень простой.Жить "там", а за деньгами приезжать в "эту страну".Давать концерты здесь, в России, получать премии, позировать на красных дорожках, забирать деньги и уезжать "туда". В США, в основном.Этот стиль считался в этой довольно многочисленной группе до самого последнего времени и правильным, и единственно возможным.В США давно живёт семья Орбакайте, семейство Агутиных - Варум, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев и даже мама Наташи Королёвой.В Мюнхене давно живёт семейство Малининых.Многие артисты, певцы и комики-стендаперы имели и имеют роскошную недвижимость за рубежом: в Италии, в Лондоне.Дети у многих уже не говорят по-русски.Как дочь Агутина и Варум, которая практически не знает русского. Как дочь Кристины Орбакайте.И всё бы ничего, но есть проблема.Схема "живём там - кассу снимаем здесь" больше не работает.Заработать за рубежом?Просто приезжать "из Майами в Улан-Удэ" на гастроли раз в год, посещать "Песню года" и какую-нибудь премию "Жара", получать непонятно за что призовые места и убывать опять на год жить в США, больше не получается.Привычный образ жизни поддерживать больше невозможно.А заработки за рубежом? Это получается только у очень немногих. Таких артистов единицы. И они уже не "забегают заработать" в Россию, а спокойно и мирно живут там, где живут.Удачный пример из тех, у кого получилась карьера за рубежом - это Лена Катина из "Тату". У неё, как оказалось, множество поклонников в Латинской Америке.Также неплохо себя чувствует Илья Лагутенко ("Мумий тролль ").И больше, пожалуй, некого назвать.Русские артисты не нужны за рубежом никому, кроме русскоязычной диаспоры.Но и диаспоры уже не спешат покупать билеты на концерты наших артистов.Поэтому бодрый рассказ Кристины о предстоящих гастролях в США и Австралии не впечатляет. Хотя, конечно, дай бог!Может, ещё будем кусать локти и смотреть, как выступает и блистает на зарубежной сцене заслуженная артистка России Орбакайте.Вот кого мы потеряли. Кристина, вернись!Ну а вдруг так и будет?Но конечно, вряд ли. И сама Кристина это отлично понимает.Недавно, прежде чем попрощаться с "нашими с мамой поклонниками", Кристина разразилась спичем, в котором обратилась к "хейтерам".У меня всё зашибись!С большой агрессией и истерично. Практически как её мама, которая сообщила певцу Стасу Михайлову: "Мудак ты, Стасик".- У меня всё зашибись! - нервно сказала Кристина "хейтерам".На губах у Кристины - улыбка, в глазах и в голосе - злость:- А на "кучи г...на" и всяких хейтеров вокруг я не обращаю внимания, - говорит заслуженная артистка России.Почему они так говорят?Почему они это говорят на камеру?Так принято в их среде."Зашибись", "г...но", "мудак" - это речь наших заслуженных и народных. На камеру, в обращении к нации, можно сказать.Нервно дергая перекошенным лицом, артистка протянула руки к невидимой публике и с той же злой улыбкой пожелала новые творческие удачи себе.С этим, правда, не очень хорошо.У Кристины случились в этом году уже несколько творческих неудач.Концерт в Монако. То ли аппаратура была плохая, то ли зал, но даже в записи выступления слышно, как Кристина просто кричит в микрофон.Концерты в Израиле.На видео видны заполненные наполовину залы в Хайфе и Тель-Авиве. И это притом что залы, конечно, скромные, местечковые.Зрители были в недоумении. Кристина выступала на фоне огромного фото своей матери, Аллы Пугачевой, и пела свой новый "хит" "Алла будет петь".Это теперь, видимо, становится хорошим тоном для них. Пугачева выпустила песню "Ничего не бойся", адресованную Кристине. А Кристина поёт про маму.Взаимопиар."Камни будут с неба лететь, Алла будет петь", - так поёт Кристина в новом шедевре.Это даже как-то немного страшновато.То есть хотите вы того или нет, желаете нас с мамой слышать или нет, все равно "женщины, которые поют" вас в покое не оставят. Хоть камни с неба.Но уже только на видео, к счастью.Концерты в России "живьём" Кристина гневно отменила "до лучших времён".Возникает такая мысль: а может, это и была одна из тайных целей СВО?Чтобы все наши артисты, которые относились к России как к месту заработка, уехали навсегда.Иначе их было бы совершенно невозможно отодрать от экранов, концертных площадок и "Голубых огоньков". И от гонораров, конечно, которые они получали здесь, где "постоянно дефолты какие-то", для безбедной и роскошной жизни "там".О других особенностях жизни бывших звезд российской эстрады за рубежом - в статье Елены Мурзиной "Итальянский дом Ротару и "свадьба миллионеров" Галкина*. Бедные украинцы никак не могут полюбить богатых"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

россия, сша, москва, алла пугачева, дмитрий галкин, игорь крутой, мумий тролль, эксклюзив