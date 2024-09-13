Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте - 13.09.2024 Украина.ру
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Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте
Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте - 13.09.2024 Украина.ру
Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте
Кристина Орбакайте решила сообщить всем поклонникам "нашим с мамой": Больше в России я петь не буду
2024-09-13T06:52
2024-09-13T08:46
россия
сша
москва
алла пугачева
дмитрий галкин
игорь крутой
мумий тролль
эксклюзив
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- В Питере концерт был в марте, - рассказала она в интервью. - Мой как бы заключительный получается концерт в России. Так вышло, что не получилось проехаться по России. Не дали. В общем, я решила, что это был мой последний концерт в России. В России больше петь не буду. Встретимся когда-нибудь в лучшей жизни.- В России всегда сложные времена. Всегда дефолты, всегда какие-то проблемы, - продолжает Кристина, руками как бы отмахиваясь от всех этих "русских дефолтов".Теперь она решила петь на английском. Песни каких-то "израильских авторов".Ну и правильно. Зачем быть с родиной, когда там какие-то проблемы? Лучше без проблем, с израильскими авторами.- Мы так мечтаем собраться в нашем доме в Москве, всей семьёй, - жалостливо продолжает Кристина.Да вы же все сами уехали! С внуками, детьми, мужьями, сыновьями и так далее. Причём уже давно.Даже знаменитый Кристинин "сломанный нос" был из-за того, что второй муж категорически был против ее переезда в США вместе с сыном."Нормальные не возвращаются"В голосе Кристины, несмотря на наигранную бодрость и радость, злость и сдержанный гнев.Но на кого ей обижаться? Только на себя и свою семью.Как раз перед запланированным выступлением Кристины в концерте 8 Марта в Кремле в этом году Алла Пугачёва заявила, что "нормальные люди в эту страну не возвращаются".И Кристина покорно уехала домой, в Америку, отменив выступление. Так что рассказ про то, как Кристине "не дали" выступать - это неправда.Обширное семейство Пугачёвых - Орбакайте никак не может пожаловаться на притеснения. Этой зимой, несмотря ни на что, прошёл большой тур Кристины Орбакайте в России, на котором она заработала, по сообщениям прессы, около 200 миллионов рублей.Жить там, а "снимать кассу" здесьВ эмиграцию все они отправились добровольно. Пугачёва - вслед за супругом иноагентом Галкиным, два года назад.А Кристина Орбакайте в добровольной эмиграции находится уже давно.Она принадлежит к обширной группе артистов, которые уже десятилетия живут в стиле "забегаем сюда на часок".Стиль очень простой.Жить "там", а за деньгами приезжать в "эту страну".Давать концерты здесь, в России, получать премии, позировать на красных дорожках, забирать деньги и уезжать "туда". В США, в основном.Этот стиль считался в этой довольно многочисленной группе до самого последнего времени и правильным, и единственно возможным.В США давно живёт семья Орбакайте, семейство Агутиных - Варум, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев и даже мама Наташи Королёвой.В Мюнхене давно живёт семейство Малининых.Многие артисты, певцы и комики-стендаперы имели и имеют роскошную недвижимость за рубежом: в Италии, в Лондоне.Дети у многих уже не говорят по-русски.Как дочь Агутина и Варум, которая практически не знает русского. Как дочь Кристины Орбакайте.И всё бы ничего, но есть проблема.Схема "живём там - кассу снимаем здесь" больше не работает.Заработать за рубежом?Просто приезжать "из Майами в Улан-Удэ" на гастроли раз в год, посещать "Песню года" и какую-нибудь премию "Жара", получать непонятно за что призовые места и убывать опять на год жить в США, больше не получается.Привычный образ жизни поддерживать больше невозможно.А заработки за рубежом? Это получается только у очень немногих. Таких артистов единицы. И они уже не "забегают заработать" в Россию, а спокойно и мирно живут там, где живут.Удачный пример из тех, у кого получилась карьера за рубежом - это Лена Катина из "Тату". У неё, как оказалось, множество поклонников в Латинской Америке.Также неплохо себя чувствует Илья Лагутенко ("Мумий тролль ").И больше, пожалуй, некого назвать.Русские артисты не нужны за рубежом никому, кроме русскоязычной диаспоры.Но и диаспоры уже не спешат покупать билеты на концерты наших артистов.Поэтому бодрый рассказ Кристины о предстоящих гастролях в США и Австралии не впечатляет. Хотя, конечно, дай бог!Может, ещё будем кусать локти и смотреть, как выступает и блистает на зарубежной сцене заслуженная артистка России Орбакайте.Вот кого мы потеряли. Кристина, вернись!Ну а вдруг так и будет?Но конечно, вряд ли. И сама Кристина это отлично понимает.Недавно, прежде чем попрощаться с "нашими с мамой поклонниками", Кристина разразилась спичем, в котором обратилась к "хейтерам".У меня всё зашибись!С большой агрессией и истерично. Практически как её мама, которая сообщила певцу Стасу Михайлову: "Мудак ты, Стасик".- У меня всё зашибись! - нервно сказала Кристина "хейтерам".На губах у Кристины - улыбка, в глазах и в голосе - злость:- А на "кучи г...на" и всяких хейтеров вокруг я не обращаю внимания, - говорит заслуженная артистка России.Почему они так говорят?Почему они это говорят на камеру?Так принято в их среде."Зашибись", "г...но", "мудак" - это речь наших заслуженных и народных. На камеру, в обращении к нации, можно сказать.Нервно дергая перекошенным лицом, артистка протянула руки к невидимой публике и с той же злой улыбкой пожелала новые творческие удачи себе.С этим, правда, не очень хорошо.У Кристины случились в этом году уже несколько творческих неудач.Концерт в Монако. То ли аппаратура была плохая, то ли зал, но даже в записи выступления слышно, как Кристина просто кричит в микрофон.Концерты в Израиле.На видео видны заполненные наполовину залы в Хайфе и Тель-Авиве. И это притом что залы, конечно, скромные, местечковые.Зрители были в недоумении. Кристина выступала на фоне огромного фото своей матери, Аллы Пугачевой, и пела свой новый "хит" "Алла будет петь".Это теперь, видимо, становится хорошим тоном для них. Пугачева выпустила песню "Ничего не бойся", адресованную Кристине. А Кристина поёт про маму.Взаимопиар."Камни будут с неба лететь, Алла будет петь", - так поёт Кристина в новом шедевре.Это даже как-то немного страшновато.То есть хотите вы того или нет, желаете нас с мамой слышать или нет, все равно "женщины, которые поют" вас в покое не оставят. Хоть камни с неба.Но уже только на видео, к счастью.Концерты в России "живьём" Кристина гневно отменила "до лучших времён".Возникает такая мысль: а может, это и была одна из тайных целей СВО?Чтобы все наши артисты, которые относились к России как к месту заработка, уехали навсегда.Иначе их было бы совершенно невозможно отодрать от экранов, концертных площадок и "Голубых огоньков". И от гонораров, конечно, которые они получали здесь, где "постоянно дефолты какие-то", для безбедной и роскошной жизни "там".О других особенностях жизни бывших звезд российской эстрады за рубежом - в статье Елены Мурзиной "Итальянский дом Ротару и "свадьба миллионеров" Галкина*. Бедные украинцы никак не могут полюбить богатых"
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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россия, сша, москва, алла пугачева, дмитрий галкин, игорь крутой, мумий тролль, эксклюзив
Россия, США, Москва, Алла Пугачева, Дмитрий Галкин, Игорь Крутой, Мумий Тролль, Эксклюзив

Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте

06:52 13.09.2024 (обновлено: 08:46 13.09.2024)
 
Орбакайте и Пугачева
Орбакайте и Пугачева
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кристина Орбакайте решила сообщить всем поклонникам "нашим с мамой": Больше в России я петь не буду
- В Питере концерт был в марте, - рассказала она в интервью. - Мой как бы заключительный получается концерт в России. Так вышло, что не получилось проехаться по России. Не дали. В общем, я решила, что это был мой последний концерт в России. В России больше петь не буду. Встретимся когда-нибудь в лучшей жизни.
- В России всегда сложные времена. Всегда дефолты, всегда какие-то проблемы, - продолжает Кристина, руками как бы отмахиваясь от всех этих "русских дефолтов".
Теперь она решила петь на английском. Песни каких-то "израильских авторов".
Ну и правильно. Зачем быть с родиной, когда там какие-то проблемы? Лучше без проблем, с израильскими авторами.
- Мы так мечтаем собраться в нашем доме в Москве, всей семьёй, - жалостливо продолжает Кристина.
Да вы же все сами уехали! С внуками, детьми, мужьями, сыновьями и так далее. Причём уже давно.
Даже знаменитый Кристинин "сломанный нос" был из-за того, что второй муж категорически был против ее переезда в США вместе с сыном.
Пугачева и Орбакайте
Пугачева и Орбакайте
Пугачева и Орбакайте
"Нормальные не возвращаются"
В голосе Кристины, несмотря на наигранную бодрость и радость, злость и сдержанный гнев.
Но на кого ей обижаться? Только на себя и свою семью.
Как раз перед запланированным выступлением Кристины в концерте 8 Марта в Кремле в этом году Алла Пугачёва заявила, что "нормальные люди в эту страну не возвращаются".
И Кристина покорно уехала домой, в Америку, отменив выступление. Так что рассказ про то, как Кристине "не дали" выступать - это неправда.
Обширное семейство Пугачёвых - Орбакайте никак не может пожаловаться на притеснения. Этой зимой, несмотря ни на что, прошёл большой тур Кристины Орбакайте в России, на котором она заработала, по сообщениям прессы, около 200 миллионов рублей.
Просто Галкин
Просто Галкин
Просто Галкин
Жить там, а "снимать кассу" здесь
В эмиграцию все они отправились добровольно. Пугачёва - вслед за супругом иноагентом Галкиным, два года назад.
А Кристина Орбакайте в добровольной эмиграции находится уже давно.
Она принадлежит к обширной группе артистов, которые уже десятилетия живут в стиле "забегаем сюда на часок".
Стиль очень простой.
Жить "там", а за деньгами приезжать в "эту страну".
Давать концерты здесь, в России, получать премии, позировать на красных дорожках, забирать деньги и уезжать "туда". В США, в основном.
Этот стиль считался в этой довольно многочисленной группе до самого последнего времени и правильным, и единственно возможным.
В США давно живёт семья Орбакайте, семейство Агутиных - Варум, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев и даже мама Наташи Королёвой.
В Мюнхене давно живёт семейство Малининых.
Многие артисты, певцы и комики-стендаперы имели и имеют роскошную недвижимость за рубежом: в Италии, в Лондоне.
Дети у многих уже не говорят по-русски.
Как дочь Агутина и Варум, которая практически не знает русского. Как дочь Кристины Орбакайте.
И всё бы ничего, но есть проблема.
Схема "живём там - кассу снимаем здесь" больше не работает.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФестиваль "Нашествие". День первый
Фестиваль Нашествие. День первый - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Фестиваль "Нашествие". День первый
Заработать за рубежом?
Просто приезжать "из Майами в Улан-Удэ" на гастроли раз в год, посещать "Песню года" и какую-нибудь премию "Жара", получать непонятно за что призовые места и убывать опять на год жить в США, больше не получается.
Привычный образ жизни поддерживать больше невозможно.
А заработки за рубежом? Это получается только у очень немногих. Таких артистов единицы. И они уже не "забегают заработать" в Россию, а спокойно и мирно живут там, где живут.
Удачный пример из тех, у кого получилась карьера за рубежом - это Лена Катина из "Тату". У неё, как оказалось, множество поклонников в Латинской Америке.
Также неплохо себя чувствует Илья Лагутенко ("Мумий тролль ").
И больше, пожалуй, некого назвать.
Русские артисты не нужны за рубежом никому, кроме русскоязычной диаспоры.
Но и диаспоры уже не спешат покупать билеты на концерты наших артистов.
Поэтому бодрый рассказ Кристины о предстоящих гастролях в США и Австралии не впечатляет. Хотя, конечно, дай бог!
Может, ещё будем кусать локти и смотреть, как выступает и блистает на зарубежной сцене заслуженная артистка России Орбакайте.
Вот кого мы потеряли. Кристина, вернись!
Ну а вдруг так и будет?
Но конечно, вряд ли. И сама Кристина это отлично понимает.
Недавно, прежде чем попрощаться с "нашими с мамой поклонниками", Кристина разразилась спичем, в котором обратилась к "хейтерам".
Стас Михайлов
Стас Михайлов
Стас Михайлов
У меня всё зашибись!
С большой агрессией и истерично. Практически как её мама, которая сообщила певцу Стасу Михайлову: "Мудак ты, Стасик".
- У меня всё зашибись! - нервно сказала Кристина "хейтерам".
На губах у Кристины - улыбка, в глазах и в голосе - злость:
- А на "кучи г...на" и всяких хейтеров вокруг я не обращаю внимания, - говорит заслуженная артистка России.
Почему они так говорят?
Почему они это говорят на камеру?
Так принято в их среде.
"Зашибись", "г...но", "мудак" - это речь наших заслуженных и народных. На камеру, в обращении к нации, можно сказать.
Нервно дергая перекошенным лицом, артистка протянула руки к невидимой публике и с той же злой улыбкой пожелала новые творческие удачи себе.
С этим, правда, не очень хорошо.
У Кристины случились в этом году уже несколько творческих неудач.
Концерт в Монако. То ли аппаратура была плохая, то ли зал, но даже в записи выступления слышно, как Кристина просто кричит в микрофон.
Концерты в Израиле.
На видео видны заполненные наполовину залы в Хайфе и Тель-Авиве. И это притом что залы, конечно, скромные, местечковые.
Зрители были в недоумении. Кристина выступала на фоне огромного фото своей матери, Аллы Пугачевой, и пела свой новый "хит" "Алла будет петь".
Это теперь, видимо, становится хорошим тоном для них. Пугачева выпустила песню "Ничего не бойся", адресованную Кристине. А Кристина поёт про маму.
Взаимопиар.
"Камни будут с неба лететь, Алла будет петь", - так поёт Кристина в новом шедевре.
Это даже как-то немного страшновато.
То есть хотите вы того или нет, желаете нас с мамой слышать или нет, все равно "женщины, которые поют" вас в покое не оставят. Хоть камни с неба.
Но уже только на видео, к счастью.
Концерты в России "живьём" Кристина гневно отменила "до лучших времён".
Возникает такая мысль: а может, это и была одна из тайных целей СВО?
Чтобы все наши артисты, которые относились к России как к месту заработка, уехали навсегда.
Иначе их было бы совершенно невозможно отодрать от экранов, концертных площадок и "Голубых огоньков". И от гонораров, конечно, которые они получали здесь, где "постоянно дефолты какие-то", для безбедной и роскошной жизни "там".
О других особенностях жизни бывших звезд российской эстрады за рубежом - в статье Елены Мурзиной "Итальянский дом Ротару и "свадьба миллионеров" Галкина*. Бедные украинцы никак не могут полюбить богатых"
 
РоссияСШАМоскваАлла ПугачеваДмитрий ГалкинИгорь КрутойМумий ТролльЭксклюзив
 
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