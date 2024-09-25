Польский сенатор: Варшава должна забыть про свою историю ради Украины
© Global Look Press
© Global Look Press
Польше не нравится отказ Киева от эксгумации жертв Волынской резни, однако Варшава не будет мешать вступлению Украины в ЕС, ведь поляки "должны думать прежде всего о будущем, а не возвращаться в историю". Такое заявление сделал сенатор Польши от "Гражданской коалиции" Богдан Борусевич в интервью изданию РАР
Сенатор сказал, что Польша "не сможет навязывать Украине свою интерпретацию истории, даже если Польша права".
Он добавил, что поддержка Киева в интересах Варшавы, а также отметил, что из-за польского "настоящего и будущего, а не исторического интереса у нас не так много пространства для маневра".
В июле вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не может быть принята в Европейский Союз, до тех пор, пока Варшава и Киев не разрешат споры о "Волынской резне".
Запрет на эксгумацию ее жертв был выдан Украиной в 2017 году после демонтажа памятника УПА* в Грушовичах. В Киеве заявили, что не дадут свое согласие на эксгумацию, пока монумент не восстановят.
Чуть больше недели назад глава польского МИД Радослав Сикорский и Владимир Зеленский разругались в Киеве, когда последний потребовал от министра соседней страны "бодрее" выдвигать Украины в ЕС, а также обвинил в раздувании темы Волынской резни исключительно "из внутриполитических соображений".
"Сикорский убеждал Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, потому что он заплатит за них меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении. До Зеленского это не дошло", - оценил ситуацию публицист и бывший польский дипломат Витольд Юраш, которому удалось пообщаться с участниками переговоров.
19 сентября, 17:07ЕС, Крым и ОУН*: украинско-польский конфликт нарастаетОбострение отношений между Украиной и Польшей, судя по всему, даст в ближайшее время немало тем для злословия. Причина, как мы уже упоминали, состоит в конфликте амбиций: польское самосознание отягощено имперским прошлым Речи Посполитой, в то время как Владимир Зеленский, судя по всему, видит Украину современной империей – пусть и временной.
Интересно, что после этого конфликта Сикорского с Зеленским позиция Польши отнюдь не смягчилась. Издание Onet сообщило, что Польша намерена воспользоваться своим полугодовым председательством в ЕС, которое начинается в январе 2025 года, для решения вопроса о жертвах Волынской резни.
"Украине придётся либо идти на уступки (и встретиться с недовольством украинских националистов и огромной дырой в военной пропаганде, на которую европейцы внимания, конечно, не обратят) или же тормозить евроинтеграционный вектор. Ну что ж, Владимир Александрович сам подставился. Не будем ему сочувствовать..." - прокомментировал ситуацию автор издания Украина.ру Василий Стоякин.
Во время нынешнего пребывания Зеленского в США президент Польши Анджей Дуда напомнил, что украинские националисты сотрудничали с Гитлером, служили в СС и были соучастниками Холокоста. В то же время польский лидер раскритиковал заявление Косиняка-Камыша о том, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС до урегулирования темы "Волынской резни".
Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией* этнического польского гражданского населения Украины и гражданских лиц других национальностей. По разным оценкам, число погибших варьируется в районе 100-130 тысяч человек. При этом на Украине члены украинской дивизии войск СС "Галиция" и ОУН* и УПА* считаются борцами за независимость страны.
Более подробно об историческом споре украинцев и поляков - в материале Олега Хавича Очередной польско-украинский скандал. Почему президент Польши заговорил о роли украинцев в СС и Холокосте.
* Деятельность организаций с такими названиями запрещена в РФ