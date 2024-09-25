США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО - Эрдоган - 25.09.2024 Украина.ру
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США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО - Эрдоган
США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО - Эрдоган - 25.09.2024 Украина.ру
США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО - Эрдоган
США и ряд членов североатлантического альянса не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом заявил 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NBC
2024-09-25T15:43
2024-09-25T15:43
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"США, прежде всего, не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Ряд стран НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом альянса. Нам нужно принять решение, исходя из тех реалий, которые мы видим", - объяснил турецкий лидер.Он подчеркнул, что предложение о вступлении Украины в НАТО не требует поспешности от альянса.На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Украина не получит приглашения стать членом НАТО из-за отсутствия согласия всех членов военно-политического блока одобрить такое решение. Подробнее - в материале Генсек НАТО: Украину не пригласят в альянс из-за отсутствия консенсуса на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, эрдоган, турция, нато
Новости, Украина, США, Эрдоган, Турция, НАТО

США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО - Эрдоган

15:43 25.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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США и ряд членов североатлантического альянса не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом заявил 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NBC
"США, прежде всего, не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Ряд стран НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом альянса. Нам нужно принять решение, исходя из тех реалий, которые мы видим", - объяснил турецкий лидер.
Он подчеркнул, что предложение о вступлении Украины в НАТО не требует поспешности от альянса.
"Это не те вопросы, с которыми нужно торопиться… И когда мы принимаем решения, мы всегда учитываем позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и принимаем окончательное решение соответственно", - сказал Эрдоган.
На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Украина не получит приглашения стать членом НАТО из-за отсутствия согласия всех членов военно-политического блока одобрить такое решение.
Подробнее - в материале Генсек НАТО: Украину не пригласят в альянс из-за отсутствия консенсуса на сайте Украина.ру.
 
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