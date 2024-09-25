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США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО - Эрдоган

США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО - Эрдоган - 25.09.2024 Украина.ру

США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО - Эрдоган

США и ряд членов североатлантического альянса не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом заявил 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NBC

2024-09-25T15:43

2024-09-25T15:43

2024-09-25T15:43

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"США, прежде всего, не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Ряд стран НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом альянса. Нам нужно принять решение, исходя из тех реалий, которые мы видим", - объяснил турецкий лидер.Он подчеркнул, что предложение о вступлении Украины в НАТО не требует поспешности от альянса.На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Украина не получит приглашения стать членом НАТО из-за отсутствия согласия всех членов военно-политического блока одобрить такое решение. Подробнее - в материале Генсек НАТО: Украину не пригласят в альянс из-за отсутствия консенсуса на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, эрдоган, турция, нато