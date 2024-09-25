Чиновники из США проговорились, как планируют сорвать Игры Дружбы в России
© Фото : Открытые источникиРоссия, США, флаги
© Фото : Открытые источники
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пообщались от имени "высокопоставленного африканского чиновника" с директором Управления национальной политики по контролю за наркотиками США Рахулом Гуптой и генеральным директором антидопингового агентства США Трэвисом Тайгартом
Они выведали, как спортивные чиновники намерены препятствовать проведению Игр Дружбы в России в 2025 году.
Тайгарт обратился к "высокопоставленному африканскому чиновнику" с просьбой о взаимной "борьбе" с неугодными российскими тренерами и спортсменами, используя "закон Родченкова". Он попросил его докладывать, когда "тренеры или даже врачи из других видов спорта приезжают в страны Африканского Союза", и пообещал проверять их на использование допинга и передавать информацию "в соответствующие правоохранительные органы, в ФБР".
Гупта в разговоре с пранкерами выразил очевидную обеспокоенность успехом Игр Дружбы в России и дал рекомендации – как не пустить африканских спортсменов на соревнования. Он предложил их припугнуть.
"Если спортсмены с вашего континента, скажем так, передвигаются без контроля, вы понятия не имеете, каким стандартам они следуют. Тогда возникает вопрос: в каком-то смысле у них подпорченная репутация. Важно заранее поделиться с ними этой информацией о том, что легитимны только Олимпийские игры и другие мероприятия, которые контролируются, организованы, разрешены и работают под присмотром WADA", — призвал Гупта.
Он также пообещал оказать давление на руководство ряда стран с тем, чтобы их представители не приняли участие в Играх Дружбы.
Гупта выразил уверенность, что Россия будет и в дальнейшем проводить международные спортивные мероприятия, несмотря на все попытки Запада "отменить" ее спортсменов.
Игры дружбы - предстоящие спортивные соревнования, которые планировали провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве, однако перенесли на 2025 год. Соревнования состоятся в 33 летних видах спорта (олимпийских и неолимпийских). Дополнительно в двух видах спорта пройдут выставочные турниры.
Подробнее о противостоянии Играм - в материале Российские Игры дружбы не совпадают с ценностями World Athletics – Коу на сайте Украина.ру.