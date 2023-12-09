Российские Игры дружбы не совпадают с ценностями World Athletics – Коу - 09.12.2023 Украина.ру
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Российские Игры дружбы не совпадают с ценностями World Athletics – Коу
Российские Игры дружбы не совпадают с ценностями World Athletics – Коу - 09.12.2023 Украина.ру
Российские Игры дружбы не совпадают с ценностями World Athletics – Коу
Проведение Игр дружбы в России "не вписывается" ни в ценности организации, ни в календарь соревнований, заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу. Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-09T05:52
2023-12-09T05:52
новости
россия
спорт
легкая атлетика
мок
антироссийские санкции
олимпийские игры
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"Я не очень впечатлён идеей Игр дружбы. Несколько федераций сделали запрос по поводу участия в этих соревнованиях, мы ответили, что это не очень совпадает с нашими ценностями. И в наш календарь это тоже не очень вписывается. Так что это не то, о чём мы сильно задумываемся", - сказал Коу.Ассоциации международных федераций летних и зимних видов спорта 5 декабря призвали все международные федерации не признавать результаты спортсменов на международных турнирах, проводимых в России.Ранее "проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы" попросил национальные олимпийские комитеты (НОК) директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод.Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька также отмечал, что участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы может "повлечь за собой последствия".Напомним, что Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.МОК 8 декабря объявил, что организация допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. После этого о неизменности своей позиции, запрещающей российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде, заявил Себастьян Коу.
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новости, россия, спорт, легкая атлетика, мок, антироссийские санкции, олимпийские игры
Новости, Россия, спорт, легкая атлетика, МОК, антироссийские санкции, Олимпийские игры

Российские Игры дружбы не совпадают с ценностями World Athletics – Коу

05:52 09.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкIAAF запретила российским легкоатлетам принимать участие в ОИ-2016
IAAF запретила российским легкоатлетам принимать участие в ОИ-2016 - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Проведение Игр дружбы в России "не вписывается" ни в ценности организации, ни в календарь соревнований, заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу. Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости
"Я не очень впечатлён идеей Игр дружбы. Несколько федераций сделали запрос по поводу участия в этих соревнованиях, мы ответили, что это не очень совпадает с нашими ценностями. И в наш календарь это тоже не очень вписывается. Так что это не то, о чём мы сильно задумываемся", - сказал Коу.
Ассоциации международных федераций летних и зимних видов спорта 5 декабря призвали все международные федерации не признавать результаты спортсменов на международных турнирах, проводимых в России.
Ранее "проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы" попросил национальные олимпийские комитеты (НОК) директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод.
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька также отмечал, что участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы может "повлечь за собой последствия".
Напомним, что Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.
МОК 8 декабря объявил, что организация допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. После этого о неизменности своей позиции, запрещающей российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде, заявил Себастьян Коу.
Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Вчера, 20:09
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024, но не всё так однозначноМеждународный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте спортивной организации
 
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