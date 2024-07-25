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Итальянский дом Ротару и "свадьба миллионеров" Галкина*. Бедные украинцы никак не могут полюбить богатых

Итальянский дом Ротару и "свадьба миллионеров" Галкина*. Бедные украинцы никак не могут полюбить богатых - 25.07.2024 Украина.ру

Итальянский дом Ротару и "свадьба миллионеров" Галкина*. Бедные украинцы никак не могут полюбить богатых

Как проводит лето София Ротару, народная артистка СССР, Герой Украины, "национальная легенда Украины" (это звание)?

2024-07-25T15:01

2024-07-25T15:01

2024-07-25T15:02

эксклюзив

софия ротару

максим галкин

россия

италия

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Говорят, в Италии, на Сардинии.София Михайловна любила раньше здесь отдыхать. Ну а потом присмотрела подходящую виллу для себя и своей семьи.Но дело не только в климате и любви к Средиземному морю и итальянской кухне. В водах Сардинии, как легко можно догадаться, обитает много рыбок сардин!Но дело, конечно, не в этом.Вернуться на Украину София Ротару никак не может по другой причине.Её сын Руслан и внук Анатолий, опасаясь мобилизации, пытались сбежать через границу еще в 2022 году, но были пойманы украинскими пограничниками.Позорные кадры "ухылянтов" были опубликованы в СМИ. Это было задолго до того, как уклонение от призыва в армию стало на Украине трендом, украинцы тогда ещё верили в скорую "перемогу".А вот Руслан и Анатолий уже весной 2022 почуяли неладное. И попытались очень неумело сбежать из страны. При таких деньгах и возможностях - отправились вплавь через реку, на вёслах, ночью, на лодках контрабандистов.Тогда Ротару сумела вызволить детей. И вот с тех самых пор всё семейство на Украине больше никто не видел.С лета 2022 года семья украинских патриотов благополучно проживает за границей.Оправившись от потрясения, все члены семейства Ротару-Евдокименко продолжили привычно жить на широкую ногу.Руслан и АнатолийРуслан Евдокименко, сын Ротару, появлялся на фото вечеринок Парижа и Нью-Йорка. Его даже называли "светским львом Парижа".Анатолий Евдокименко, внук Ротару, был занят тем, что выпускал собственный музыкальный альбом в Германии, пробовал себя в роли фотомодели.Внучка Ротару собиралась выходить замуж за какого-то очень богатого человека в США, о чем с гордостью сообщила бабушка.Чем гордиться? Понятно было бы, если бы внучка получила хорошее образование или создала крепкую семью. Но почему надо гордиться тем, что внучка сумела выгодно продать себя на рынке невест? Но таков украинско-молдавский менталитет определенной части общества. Успешный успех выглядит как: "Галя вышла замуж за богатого иностранца".Справедливости ради, надо сказать, что этот тренд сейчас не так популярен даже на Украине. А в России давно уже "замуж за иностранца" не считается чем-то престижным. Скорее, настораживает.Но вернемся к элитарным "ухылянтам" Руслану и Анатолию Евдокименко-Ротару.Интересно, обновили ли они свои данные по учёту в ТЦК? Или они уже не граждане Украины?На Украине у "пересичных громадян" (самых обычных граждан) жизнь выглядит совершенно по-другому. Не так, как у детей Ротару.Отключения света, инфляция, девальвация, бизнес закрывается. Люди уезжают. Мобилизация тотальная. Идет уничтожение нации руководством страны, о чём с тревогой говорят самые патриотичные блогеры.Но София Ротару, а также её дети и внуки, пытаются как-то обрадовать, подбодрить своих соотечественников.София Ротару купила на Сардинии дом за 3 миллиона евро. И к нему - яхту, недорогую, за 1 миллион.Семейство продолжает процветать.Все, кто переживал за их жизнь на Украине, могут выдохнуть. И отправиться: кто в армию и на фронт, кто в магазин, где уже не продают ни колбасы, ни молочных продуктов - холодильники не справляются.И всё бы ничего. Имеют же люди право потратить 4 миллиона евро, если они у них есть?Все было бы ничего, если бы не было так смешно и грустно.Где же фотографии Руслана Евдокименко и его мамы Софии с украинским флагом, которыми они потчевали поклонников в соцсетях?Где слова про любовь к Украине?Где сын Ротару, весь в флагах Украины, с татуировками украинофильскими?Куда делся весь патриотизм?"Где хорошо, там и родина."Так, сыто посматривая на волны Тирренского моря с борта маминой яхты, наверняка думает Руслан Евдокименко.София Ротару фотографировалась с флагом Украины. Ставила картинки, где боевик ВСУ держит на коленях Святого Николая. Пару раз, конечно, мелькнуло "Героям слава!"Ненавязчиво, осторожно, но вполне отчетливо.Надо сказать, что "осторожные патриоты" Ротару-Евдокименко публиковали опознавательные знаки "Мы с Украиной!" ровно до того момента, как провалился "контрнаступ" Зеленского.С лета 2023 года - тишина.У Ротару была недвижимость под Киевом - огромный дом и участок. Был отель "София" в Ялте. Дом возле Ялты.Вот по причине наличия всей этой недвижимости София Ротару и оставалась патриоткой Украины.Ну а теперь - что ж, пришла пора открывать новую главу в жизни зажиточного семейства.Слуга украинских господА на другой стороне Италии, на севере, у озера Комо, танцует и поёт иноагент и гражданин Израиля Максим Галкин*.Поёт песню Софии Ротару "одна стежына за викном..." на свадьбе украинской пары миллионеров.С ним вместе выступает Дмитрий Монатик, популярный на Украине исполнитель.После того, как эта свадьба стала широко известной и на Украине началось возмущение, все участники, включая невесту, кинулись стыдить... несознательных украинцев.Кто там смеет нагло критиковать украинских миллионеров из своих окопов и обнищавших жилищ?Общий вопль возмущения донесся с виллы "Бильбао" на озере Комо:"Мы Россию ненавидим, на ВСУ донатим, из бюджета не воруем", - написала невеста, Ангелина Терская.Что вам не нравится, украинцы? - искренне возмущена "молодая."Потратили на свадьбу всего лишь миллион евро.Кстати, личность жениха осталась неизвестной. После того, как Ангелина похвасталась в соцсетях видео со своей свадьбы, жениха "засекретили". Стали продвигать версию, что он турок. "Турка", правда, зовут Владислав. Популярное турецкое имя.Гости все были с Украины, по крайней мере, подпевали "ой, смереко!" Максиму Галкину вполне отчётливо.Некрасиво кичиться роскошью во время войны?Некрасиво танцевать и петь "про Украину" здоровым лбам, которые непонятно (или наоборот, очень хорошо понятно) как избежали мобилизации?Вообще все немного цинично выглядит?Непатриотично?Да знаете, молчите уже, в окопах своих."Холопы и рабы", как сказала одна некогда очень популярная в России певица по другому поводу. Но мысль у украинских "элитариев" была, конечно же, такая же. Просто удержались, не написали, не сказали вслух.Что вы от нас хотите? - завывала невеста. Чтобы мы не праздновали, не пели, не ели, не веселились?Это две разные Украины. Украина элитных украинцев и бедного, еле сводящего концы с концами, бесправного населения.Певцы УкраиныСкандал на Украине не обошел и Дмитрия Монатика.Дело в том, что Монатик мог выехать из Украины только для благотворительной акции. А он, оказывается, на свадьбах зарабатывает?Нравы в киевском артистическом бомонде всегда были жёсткие. Очень много кто хотел бы того Монатика сожрать.Монатик взвизгнул, и понеслось.20 тысяч евро всего лишь заработал он на озере Комо. И всё отдаёт ВСУ!Злые языки говорят - заработал минимум 50 тысяч. Если иноагенту Галкину жених и невеста заплатили 100 тысяч за песни и шутки "на мове".Иноагент старался, отрабатывал. Вел церемонию, правда, на русском. Декламировал на украинском стихи. Раньше он за такие деньги даже не встал бы с дивана в "Останкино". Но времена теперь совсем другие.И гости на свадьбе, якобы, были не с Украины. Так пишет, спохватившись, невеста. Это не украинские "ухылянты", на "Гелендвагенах" поприезжали, боже упаси.Хотя лоснящиеся лица, губы, выпевавшие "смереку", и некоторые другие признаки выдавали в гостях представителей гордого племени укров.Некоторые другие признаки - это не усы или чубы или вышиванки. Нет, это жир.Сало с варениками, знаете ли, это не самая диетическая еда.Как говорил сам иноагент Галкин в юмореске 20-летней давности про Ющенко:- Ты чего суши ел? Ты, хохол, давай галушки ешь!Сейчас он, конечно, не смеет даже рта раскрыть.Шуточки в сторону! Надо прислуживать новым господам с Украины.Кому на Украине хорошоВообще за рубежом множество супербогатых украинцев, разбогатевших, разжиревших на войне. Почему-то особенно склонны к поразительному увеличению в ширину украинские провластные мужчины.Они ездят на супердорогих машинах, посещают супердорогие курорты.Как вот эта вилла на озере Комо, которая принадлежит бизнесмену из России и сдаётся "всего лишь" за 19 тысяч евро в сутки.Самые дорогие покупки в Европе сейчас делают зажиточные граждане Украины и их жёны.Почему?Моментально, как на дрожжах, выросла прослойка новых богатых украинцев. Это те, кто связан с мобилизацией. Это те, кто связан с контрабандой. В том числе с контрабандой людей через границу - суперприбыльный новый бизнес.И много других новых богатых: те, кто собирает миллионные донаты "для фронту", те, кто ворует гуманитарную помощь из-за рубежа - вагонами и поездами. Те, кто связан с поставками оружия и его перепродажей в третьи страны. Те, кто выписывает медицинские справки "ухылянтам".И те, кто берёт огромные, чудовищные взятки, чтобы уже мобилизованный оказался подальше от фронта. Люди продают квартиры, чтобы их близкий человек остался где-то в тылу.Только официальная зарплата мэра Харькова Терехова сейчас - почти 2 миллиона гривен в год. Только официальная.Не отстают мэры и чиновники других городов.Вот такая циничная и страшная картина.Одна часть Украины пытается как-то выжить.Другая Украина плавает на яхтах, танцует на берегах озера Комо и подпевает мужу Аллы Пугачёвой: "ой, смереко!"А с другой стороны Италии, проплывая на яхте, ласково улыбается поющим семейство ухылянтов Ротару.Приятно вспомнить Украину, будучи вдалеке от неё, в полной безопасности, получая удовольствие от жизни."И Украино, бо в нас иншои нэма..."Нет, не за это стоял Майдан!Или за это?Или все уже забыли про тот Майдан?А все началось именно тогда, когда они вышли с плакатами "Хочу кружевные трусики и в ЕС".У кого-то получилось. Но у них и раньше были кружевные трусики, и не одни.Но большинство "громадян" думает сейчас на Украине совсем о другом. Как-то не до трусиков.А есть же и другие видео, которыми делятся сами представители элитной украинской молодёжи.Например, дети Виталия Кличко, мэра Киева, которые детально показали, как они живут в Германии, как ездят за ликёром и водкой в магазин, как делают коктейль "Белый русский" (ну вот этому вообще нет оправданий!)"К сожалению, мои дети являются гражданами Германии", - ответил мэр Киева на возмущение сограждан.В Англии учатся сыновья мэра города Львова, Андрея Садового. Одному 22, второму 19. "Удалённо работают" в львовской телекомпании, которая принадлежит их родителям.Дети бывшего президента Порошенко живут в Англии. В то время, как их отец голосует за ужесточение мобилизации в парламенте Украины.И дети практически всех чиновников, депутатов, блогеров и даже президента Украины - за рубежом.Ну а что вы хотели?Кружевные трусы - да! Но не для всех.* - признан в РФ иноагентомНа ту же тему: Избирательный господь и Алла Пугачева

https://ukraina.ru/20240711/1056188532.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, софия ротару, максим галкин, россия, италия, вооруженные силы украины, ес, украина