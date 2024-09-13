Мы войну будем называть миром. Украинские эксперты обнаружили, что они - салфетка на столе США и Запада - 13.09.2024 Украина.ру
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Мы войну будем называть миром. Украинские эксперты обнаружили, что они - салфетка на столе США и Запада
Мы войну будем называть миром. Украинские эксперты обнаружили, что они - салфетка на столе США и Запада - 13.09.2024 Украина.ру
Мы войну будем называть миром. Украинские эксперты обнаружили, что они - салфетка на столе США и Запада
В украинском экспертном сообществе начинают догадываться, что Россия не сдастся и не рассыпется, а Украина вовсе не такая уж сверхценность для западных союзников Киева. Да и не союзники они вовсе.
2024-09-13T04:58
2024-09-13T04:58
эксклюзив
сво
всу
владимир зеленский
энтони блинкен
линдси грэм
валерий залужный
цру
британия
руслан бортник
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Украинский политолог Дмитрий Спивак считает, что США не знают, как выйти из украинского конфликта без ущерба для репутации. По его словам, руководители разведок США и Великобритании Билл Бернс и Ричард Мур в своей совместной статье в Financial Times признали, что главной проблемой XXI века для обеих стран является не Россия, а Китай.И потому Запад может попытаться оторвать Россию от Китая, но для этого с Москвой надо о чем-то говорить, подчеркнул эксперт.Отметим, что о России Бернс и Мур тоже не забыли, заявив, в частности, что они продолжат помогать их "смелым и решительным партнерам из украинской разведки". А за пределами Украины продолжают "работать вместе, чтобы сорвать безрассудную кампанию саботажа, которую ведет по всей Европе российская разведка".Спивак также прокомментировал заявление канцлера Германии Олаф Шольца о необходимости завершить украинский конфликт. По мнению политолога, это заявление вызвано плачевным состоянием экономики Германии."И вот эти два события - выступление глав разведслужб (США и Великобритании – Ред.) и мирная инициатива Шольца зашевелила там все", - отметил Спивак в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, на Западе поняли, что что-то надо делать, но что? Пока Запад и РФ пугают друг друга ракетами, но Штаты оставляют открытым окно для возможной будущей перезагрузки отношений с Россией.Политолог предположил, что визит Энтони Бликена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев имеет целью добиться от Зеленского как-то изменить свою позицию (по его "плану победы" - Ред.), возможно, взамен на разрешение бить по России ракетами, которых будет "пять с половиной". Впрочем, по мнению эксперта, широкая общественность вряд ли об этом узнает даже по окончанию визита.Спивак отметил еще один нюанс: в Киев вместе с Дэвидом Лэмми прибыл бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный (чего протокол в данном случае не требует — Ред.) По мнению политолога, это показывает, что бритты начали раскручивать экс-главкома в будущие главные лица Украины. Он напомнил, что недавно в Англии вышла книга о Залужном.Реально ли сейчас какое-то замирение? Украинский политолог Руслан Бортник считает, что украино-российские переговоры сейчас бессмысленны, они возможны лишь как дополнительный трек к глобальным переговорам. А вот на глобальном уровне переговоры возможны.Но пока что Зеленский уверен, что при помощи ударов западным оружием вглубь России можно заставить Россию сдаться, он думает, что Россия тогда начнет рассыпаться и сдаваться. И вот он везет в США "план завершения войны через победу над Россией", сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*."Насколько это реалистично? Не хочу даже обсуждать", - добавил Бортник. По его словам, если Украина выдерживает уже десятилетие войны, то Россия, несомненно, тоже выдержит.Но Зеленский думает по-другому. В чем смысл его "плана победы", он же и "план завершения войны"?"Мы едем в надежде, что нам разрешат бомбить Россию по-настоящему западным оружием, ну, Запад вместе с нами начнет утюжить Россию по-настоящему, и мы называем это планом победы, планом завершения войны, потому что общество хочет мира. Поэтому мы все, что угодно… У нас Фонд мира финансирует боевые действия и все такое. У нас этот Оруэлл будет всюду, потому что общество хочет мира. Поэтому войну мы будем называть миром", - сказал Бортник.Он прокомментировал также слова сенатора-республиканца Линдси Грэма, сказавшего вполне откровенно, что украинцы сидят на запасах критически важных полезных ископаемых ценою в триллионы долларов, эти ресурсы могли бы быть полезны США.Не за это ли идет война? Бортник отметил, что украинские ресурсы и так доступны американцам, но при этом большие деньги не пришли на Украину, американские рынки для Украины никто не открыл, нет безвизового режима с США. По словам политолога, Украина не союзник, но "попутчик" Америки.Поэтому Линдси Грэм смотрит не на украинские ресурсы, он смотрит на российские ресурсы, подчеркнул Бортник, добавив, что именно Россия – кладовая ресурсов, их тут не на триллионы, а на сотни триллионов. И недавний бурный экономический рост Европы и всего Запада является следствием разграбления всего постсоветского наследия. Теперь ястребы в США смотрят так на Россию – пора и её разграбить."Нам кажется, что на столе лежит Украина. Нет, Украина там лежит в виде салфетки…", - отметил политолог.*признан террористом и экстремистом в РФ.Подробнее о происходящем на Украине читайте в материале Анастасии Градинаровой "Навели тень на плетень": Киев ждет разрешений для ударов по Москве, но сам способен на немногое"
https://ukraina.ru/20240912/1057382740.html
https://ukraina.ru/20240911/1057352477.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, всу, владимир зеленский, энтони блинкен, линдси грэм, валерий залужный, цру, британия, руслан бортник, олаф шольц, политика, экономика, эксперты, разведка
Эксклюзив, СВО, ВСУ, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Линдси Грэм, Валерий Залужный, ЦРУ, Британия, Руслан Бортник, Олаф Шольц, политика, экономика, эксперты, разведка

Мы войну будем называть миром. Украинские эксперты обнаружили, что они - салфетка на столе США и Запада

04:58 13.09.2024
 
Украинский флаг
Украинский флаг
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе начинают догадываться, что Россия не сдастся и не рассыпется, а Украина вовсе не такая уж сверхценность для западных союзников Киева. Да и не союзники они вовсе.
Украинский политолог Дмитрий Спивак считает, что США не знают, как выйти из украинского конфликта без ущерба для репутации. По его словам, руководители разведок США и Великобритании Билл Бернс и Ричард Мур в своей совместной статье в Financial Times признали, что главной проблемой XXI века для обеих стран является не Россия, а Китай.
И потому Запад может попытаться оторвать Россию от Китая, но для этого с Москвой надо о чем-то говорить, подчеркнул эксперт.
Отметим, что о России Бернс и Мур тоже не забыли, заявив, в частности, что они продолжат помогать их "смелым и решительным партнерам из украинской разведки". А за пределами Украины продолжают "работать вместе, чтобы сорвать безрассудную кампанию саботажа, которую ведет по всей Европе российская разведка".
Спивак также прокомментировал заявление канцлера Германии Олаф Шольца о необходимости завершить украинский конфликт. По мнению политолога, это заявление вызвано плачевным состоянием экономики Германии.
"И вот эти два события - выступление глав разведслужб (США и Великобритании – Ред.) и мирная инициатива Шольца зашевелила там все", - отметил Спивак в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, на Западе поняли, что что-то надо делать, но что? Пока Запад и РФ пугают друг друга ракетами, но Штаты оставляют открытым окно для возможной будущей перезагрузки отношений с Россией.
Вчера, 06:13
"Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистовНа Украине продолжают обсуждать интервью Виктории Нуланд и думают над тем, стоило ли согласиться на условия "Стамбула", надолго ли хватит людей для продолжения кровавой бойни и что можно будет считать победой, если вообще удастся уцелеть
Политолог предположил, что визит Энтони Бликена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев имеет целью добиться от Зеленского как-то изменить свою позицию (по его "плану победы" - Ред.), возможно, взамен на разрешение бить по России ракетами, которых будет "пять с половиной". Впрочем, по мнению эксперта, широкая общественность вряд ли об этом узнает даже по окончанию визита.
Спивак отметил еще один нюанс: в Киев вместе с Дэвидом Лэмми прибыл бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный (чего протокол в данном случае не требует — Ред.) По мнению политолога, это показывает, что бритты начали раскручивать экс-главкома в будущие главные лица Украины. Он напомнил, что недавно в Англии вышла книга о Залужном.
Реально ли сейчас какое-то замирение? Украинский политолог Руслан Бортник считает, что украино-российские переговоры сейчас бессмысленны, они возможны лишь как дополнительный трек к глобальным переговорам. А вот на глобальном уровне переговоры возможны.
Но пока что Зеленский уверен, что при помощи ударов западным оружием вглубь России можно заставить Россию сдаться, он думает, что Россия тогда начнет рассыпаться и сдаваться. И вот он везет в США "план завершения войны через победу над Россией", сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Насколько это реалистично? Не хочу даже обсуждать", - добавил Бортник. По его словам, если Украина выдерживает уже десятилетие войны, то Россия, несомненно, тоже выдержит.
Но Зеленский думает по-другому. В чем смысл его "плана победы", он же и "план завершения войны"?
"Мы едем в надежде, что нам разрешат бомбить Россию по-настоящему западным оружием, ну, Запад вместе с нами начнет утюжить Россию по-настоящему, и мы называем это планом победы, планом завершения войны, потому что общество хочет мира. Поэтому мы все, что угодно… У нас Фонд мира финансирует боевые действия и все такое. У нас этот Оруэлл будет всюду, потому что общество хочет мира. Поэтому войну мы будем называть миром", - сказал Бортник.
Украинский флаг на лице
11 сентября, 06:25
Почему Украина "уже нигде". Украинские эксперты с ужасом о происходящем в их стране коллапсеВ украинском экспертном сообществе обсуждают, есть ли шансы у киевского режима и у страны вообще уцелеть в начинающуюся эпоху хаоса, которая продлится, возможно, не одно десятилетие
Он прокомментировал также слова сенатора-республиканца Линдси Грэма, сказавшего вполне откровенно, что украинцы сидят на запасах критически важных полезных ископаемых ценою в триллионы долларов, эти ресурсы могли бы быть полезны США.
Не за это ли идет война? Бортник отметил, что украинские ресурсы и так доступны американцам, но при этом большие деньги не пришли на Украину, американские рынки для Украины никто не открыл, нет безвизового режима с США. По словам политолога, Украина не союзник, но "попутчик" Америки.
Поэтому Линдси Грэм смотрит не на украинские ресурсы, он смотрит на российские ресурсы, подчеркнул Бортник, добавив, что именно Россия – кладовая ресурсов, их тут не на триллионы, а на сотни триллионов. И недавний бурный экономический рост Европы и всего Запада является следствием разграбления всего постсоветского наследия. Теперь ястребы в США смотрят так на Россию – пора и её разграбить.
"Нам кажется, что на столе лежит Украина. Нет, Украина там лежит в виде салфетки…", - отметил политолог.
*признан террористом и экстремистом в РФ.
Подробнее о происходящем на Украине читайте в материале Анастасии Градинаровой "Навели тень на плетень": Киев ждет разрешений для ударов по Москве, но сам способен на немногое"
 
ЭксклюзивСВОВСУВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенЛиндси ГрэмВалерий ЗалужныйЦРУБританияРуслан БортникОлаф Шольцполитикаэкономикаэкспертыразведка
 
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Заголовок открываемого материала
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06:00Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУ
05:59Протест или все же уклонение от призыва? Почему дети беженцев с Украины бойкотируют польские школы
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05:15Заходили небольшими группами: участник СВО раскрыл, какую тактику использовали ВСУ в Курской области
05:00Все произошло стремительно: журналист рассказал, как ВС РФ с блеском провели штурм Новогродовки
04:58Мы войну будем называть миром. Украинские эксперты обнаружили, что они - салфетка на столе США и Запада
04:45Ермаков: ВС РФ раздергали ВСУ, блестяще взяли Новогродовку и нанесли "тысячу порезов" врагу на Донбассе
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04:00Эксперт раскрыл, почему ВСУ оставили Новогродовку, но сумели перекинуть 72-ю бригаду ВСУ в Селидово
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