https://ukraina.ru/20240911/1057384500.html

"Навели тень на плетень": Киев ждет разрешений для ударов по Москве, но сам способен на немногое

"Навели тень на плетень": Киев ждет разрешений для ударов по Москве, но сам способен на немногое - 11.09.2024 Украина.ру

"Навели тень на плетень": Киев ждет разрешений для ударов по Москве, но сам способен на немногое

Дискуссии, посвященные тому, что Вооруженным силам Украины вот-вот разрешат атаковать тыл России западными баллистическими ракетами - это маскировка, созданная для того, чтобы напугать россиян, считают эксперты

2024-09-11T16:07

2024-09-11T16:07

2024-09-11T16:07

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Однако что будет, если Киеву все-таки дадут отмашку и смогут ли сами ВСУ с помощью иностранных компонентов собирать свое, отечественное, дальнобойное оружие, Украине.ру рассказали эксперты. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью британскому телеканалу Sky News допустил, что Вашингтон может изменить свою позицию по использованию западного оружия украинской армией. Аналогичный тезис использовали журналисты газеты The Times. В статье со ссылкой на источники в британском правительстве говорится, что Вашингтон может разрешить Киеву бить вглубь России до встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая запланирована на 22-23 сентября. 11 сентября главы многих стран, снабжающих украинскую армию военной техникой, прибыли в Киев. Среди прочего, украинские журналисты отмечают, что в ходе консультаций с делегациями может быть принято решение в отношении использования западного оружия в российский тыл. Однако располагает ли сегодня ВСУ таким оружием с нужными характеристиками - другой, но наиболее важный вопрос. "Для Украины не важно, разрешат ли ей наносить удары вглубь России. Вопрос в том, чем атаковать. Вот у них есть дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые способны преодолевать расстояния до 300 километров. Ну казалось бы, наносите с территории Украины удары по Смоленску. Но проблема в том, что атаковать нечем. Эти ракеты воздушного базирования, а у ВСУ нет самолетов фактически сегодня. Даже F-16, которые ей прислали в боевых действиях не участвуют. Вот, один истребитель совершил всего один вылет, и тут же его сбили сами же украинцы", - напомнил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Выходит, что получи Киев такое разрешение, ВСУ не смогут располагать достататочным количеством оружия, чтобы и удерживать позиции на передовой, и параллельно атаковать российский тыл - страна противника слишком большая. К примеру, 11 сентября телеканал CNN, ссылаясь на анонимного американского чиновника, сообщил, что ВСУ уже использовали "большую часть из нескольких сотен" переданных дальнобойных ракет ATACMS. Ранее и сам шеф Пентагона Ллойд Остин признавал, что снятие ограничений на удары американскими ракетами — "это не панацея", а в России слишком много целей. С другой стороны, практика показывает, что атаковать военные объекты Киев и не собирался. Напротив, речь идет о том, чтобы бомбить мирные кварталы, гражданские объекты, чтобы вызвать панику населения, недоверие к действиям военного руководства страны. Да, приземлись баллистическая ракета в любой точке, она принесет больший урон, чем, например, налет беспилотников, но и городам есть чем защититься, подчеркнул военный обозреватель. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет опасений по поводу влияния украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам на экономику страны и на снабжение бензином СВО. По его словам, благодаря средствам защиты, эффективной работе ПВО "эффективность этих атак минимальна". Спикер Кремля также добавил, что вероятнее всего, западное решение об ударах ВСУ уже принято. С бóльшим опасением к сообщениям американских лидеров и СМИ относится политолог и обозреватель Дмитрий Юрьев, указывающий на серьезную угрозу, которая нависла над миром. Он допускает, что киевский режим может получить долгожданное разрешение, что, помимо желания навредить России, указывает на элемент предвыборной гонки действующей власти, частью которой является кандидат Камала Харрис и ее оппонента Дональда Трампа.С другой стороны, без снятия этих ограничений, Киев не сможет самостоятельно производить оружие широкого радиуса поражения, заверил военный обозреватель Виктор Литовкин. Все их ракеты существуют только на фотографиях, а реального широкого применения их зафиксировано не было. "Киев уже два года рассказывает о собственных разработках оружия, показывает какие-то образцы, но применение их мы так и не видели. Вот знаменитая уже ракета-дрон "Паляница", они показали ее фотографию и что? Какие испытание прошло такое оружие, кто и когда хоть раз применял ее неизвестно. Кроме разговоров ничего нет. Ракета "Гром", которую на Украине представляли как аналог нашего "Искандера" и даже на параде Дня незалежности ее показали", - пояснил он. На сегодня украинская промышленность разрушена, а из зарубежных комплектующих для ВСУ производятся только беспилотники. Максимум, что может сделать украинский ВПК - это переделать старые советские ракеты на современный лад, подчеркнул Литовкин. Читайте также как США ответят за ракетные удары вглубь России в интервью политолога-международника Дмитрия Бавырина на сайте Украина.ру.

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россия, украина, виктор литовкин, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины, пентагон, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника, запад, всу, эксклюзив, новости