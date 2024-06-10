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Полезных ископаемых на триллионы долларов: сенатор США объяснил, зачем Вашингтону Украина

Полезных ископаемых на триллионы долларов: сенатор США объяснил, зачем Вашингтону Украина - 10.06.2024 Украина.ру

Полезных ископаемых на триллионы долларов: сенатор США объяснил, зачем Вашингтону Украина

Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* заявил, что на Украине имеется большое количество полезных ископаемых

2024-06-10T14:45

2024-06-10T14:45

2024-06-10T14:45

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"Они (украинцы. - Ред.) сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых на Украине", — заявил сенатор-республиканец Грэм*.По его словам, Украина могла бы стать самой богатой страной в Европе, если США помогут ей. "Они могут стать лучшим бизнес-партнером", добавил Грэм*.Американский сенатор подчеркнул, что в случае победы Киева в конфликте, полезные ископаемые сможет использовать Украина и Запад. При этом он отметил, что, если победит Россия, то президент Владимир Путин будет делиться этими ресурсами с Китаем."Так или иначе, они сидят на золотой жиле. Отдавать Путину 10-12 триллионов долларов за критически важные полезные ископаемые, которые он будет делить с Китаем, просто нелепо", - заявил Грэм*.Он призвал продолжать оказывать помощь Украине, чтобы не допустить поражения. *признан террористом и экстремистом в РФ.

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