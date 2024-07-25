https://ukraina.ru/20240725/1056449254.html

"По Вашингтону бить не будем": политолог объяснил, как США ответят за ракетные удары вглубь России

"По Вашингтону бить не будем": политолог объяснил, как США ответят за ракетные удары вглубь России - 25.07.2024 Украина.ру

"По Вашингтону бить не будем": политолог объяснил, как США ответят за ракетные удары вглубь России

Не факт, что Украина будет в центре внимания Трампа, но при нем возможна эскалация. Если ВСУ ударят американской ракетой вглубь России и если ее не собьют, за это придется отвечать США. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-07-25T03:30

2024-07-25T03:30

2024-07-25T03:30

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп — эгоцентрик, способный на эмоциональные поступки. Иногда он выдвигает "убийственные предложения", которые оторваны от реальности, рассказал политолог.Не факт, что Украина будет в центре внимания Трампа, но при нем возможна эскалация. Опасения о том, что его действия в отношении России могут быть агрессивны вовсе небезосновательны, отметил он.Если ВСУ ударят американской ракетой вглубь России, то ей тогда уже придется отвечать США. "Понятно, что по Вашингтону мы бить не будем. Но это уже будет такая эскалация, которой нужно бояться", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.руО том, при каких условиях НАТО может стать менее агрессивным блоком - в интервью Александра Перенджиева: Россия и США вступили в схватку за коридоры, а при Трампе начнутся бои за Одессу на сайте Украина.ру

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