"По Вашингтону бить не будем": политолог объяснил, как США ответят за ракетные удары вглубь России
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
Не факт, что Украина будет в центре внимания Трампа, но при нем возможна эскалация. Если ВСУ ударят американской ракетой вглубь России и если ее не собьют, за это придется отвечать США. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
Кандидат в президенты США Дональд Трамп — эгоцентрик, способный на эмоциональные поступки. Иногда он выдвигает "убийственные предложения", которые оторваны от реальности, рассказал политолог.
Не факт, что Украина будет в центре внимания Трампа, но при нем возможна эскалация. Опасения о том, что его действия в отношении России могут быть агрессивны вовсе небезосновательны, отметил он.
"Я сейчас своими словами расскажу суть последних заявлений Москвы по этому поводу: "Мы сейчас находимся в таком политическом тупике, что до применения ядерного оружия осталось три-четыре хода. После этого человечество ждет совсем уж грустная история", - уточнил Бавырин.
Если ВСУ ударят американской ракетой вглубь России, то ей тогда уже придется отвечать США. "Понятно, что по Вашингтону мы бить не будем. Но это уже будет такая эскалация, которой нужно бояться", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.ру
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