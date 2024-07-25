"По Вашингтону бить не будем": политолог объяснил, как США ответят за ракетные удары вглубь России - 25.07.2024 Украина.ру
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"По Вашингтону бить не будем": политолог объяснил, как США ответят за ракетные удары вглубь России
"По Вашингтону бить не будем": политолог объяснил, как США ответят за ракетные удары вглубь России - 25.07.2024 Украина.ру
"По Вашингтону бить не будем": политолог объяснил, как США ответят за ракетные удары вглубь России
Не факт, что Украина будет в центре внимания Трампа, но при нем возможна эскалация. Если ВСУ ударят американской ракетой вглубь России и если ее не собьют, за это придется отвечать США. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-07-25T03:30
2024-07-25T03:30
новости
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украина
дональд трамп
всу
вс рф
ракетный удар
ракеты
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп — эгоцентрик, способный на эмоциональные поступки. Иногда он выдвигает "убийственные предложения", которые оторваны от реальности, рассказал политолог.Не факт, что Украина будет в центре внимания Трампа, но при нем возможна эскалация. Опасения о том, что его действия в отношении России могут быть агрессивны вовсе небезосновательны, отметил он.Если ВСУ ударят американской ракетой вглубь России, то ей тогда уже придется отвечать США. "Понятно, что по Вашингтону мы бить не будем. Но это уже будет такая эскалация, которой нужно бояться", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.руО том, при каких условиях НАТО может стать менее агрессивным блоком - в интервью Александра Перенджиева: Россия и США вступили в схватку за коридоры, а при Трампе начнутся бои за Одессу на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, всу, вс рф, ракетный удар, ракеты, сво, ядерное оружие
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, ВСУ, ВС РФ, ракетный удар, ракеты, СВО, Ядерное оружие

"По Вашингтону бить не будем": политолог объяснил, как США ответят за ракетные удары вглубь России

03:30 25.07.2024
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
Система ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Максим Захаров
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Не факт, что Украина будет в центре внимания Трампа, но при нем возможна эскалация. Если ВСУ ударят американской ракетой вглубь России и если ее не собьют, за это придется отвечать США. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
Кандидат в президенты США Дональд Трамп — эгоцентрик, способный на эмоциональные поступки. Иногда он выдвигает "убийственные предложения", которые оторваны от реальности, рассказал политолог.
Не факт, что Украина будет в центре внимания Трампа, но при нем возможна эскалация. Опасения о том, что его действия в отношении России могут быть агрессивны вовсе небезосновательны, отметил он.
"Я сейчас своими словами расскажу суть последних заявлений Москвы по этому поводу: "Мы сейчас находимся в таком политическом тупике, что до применения ядерного оружия осталось три-четыре хода. После этого человечество ждет совсем уж грустная история", - уточнил Бавырин.
Если ВСУ ударят американской ракетой вглубь России, то ей тогда уже придется отвечать США. "Понятно, что по Вашингтону мы бить не будем. Но это уже будет такая эскалация, которой нужно бояться", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.ру
О том, при каких условиях НАТО может стать менее агрессивным блоком - в интервью Александра Перенджиева: Россия и США вступили в схватку за коридоры, а при Трампе начнутся бои за Одессу на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
03:45Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис
03:30"По Вашингтону бить не будем": политолог объяснил, как США ответят за ракетные удары вглубь России
03:15"Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России
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