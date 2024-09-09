Euronews: Судьба Каллас зависит от Израиля. Бросит ли она ради него Киев? - 09.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240909/1057322325.html
Euronews: Судьба Каллас зависит от Израиля. Бросит ли она ради него Киев?
Euronews: Судьба Каллас зависит от Израиля. Бросит ли она ради него Киев? - 09.09.2024 Украина.ру
Euronews: Судьба Каллас зависит от Израиля. Бросит ли она ради него Киев?
Значимость ЕС на Глобальном Юге может сильно ослабеть, если премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая находится в шаге от должности верховного представителя ЕС по внешней политике, не примет меры. На нее давят, требуя вывести дипломатию Европейского Союза за пределы его восточного фланга, а именно - включиться в израильско-палестинский вопрос
2024-09-09T13:51
2024-09-09T13:51
россия
израиль
украина
жозеп боррель
euronews
ес
эстония
каллас кая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054372336_0:9:600:347_1920x0_80_0_0_d72d8f9047a3d20c6f80268c5830075c.jpg
"Каллас - откровенный ястреб в отношении России - имеет ограниченный послужной список дипломатических контактов за пределами восточного фланга Европы. Ее поддержка сопротивления Украины определила ее восхождение к международному признанию, в то время как ее редкие публичные заявления по Газе охватывают хорошо отрепетированную линию ЕС о твердой поддержке права Израиля на самооборону и призыве к уважению международного гуманитарного права в Газе", - со ссылкой на собственные источники среди высокопоставленных западных политиков 9 сентября сообщили журналисты издания Euronews.Каллас заверила страны-члены ЕС, что будет уделять конфликту на Ближнем Востоке приоритетное внимание, однако "ей не хватает глубокого, личного участия, которое Боррель продемонстрировал в израильско-палестинском вопросе", пишут журналисты."Поскольку она (Каллас) не была так вовлечена в эту тему, я, по крайней мере, немного обеспокоен тем, что война в Газе может не быть на первом месте в ее повестке дня", - сказал Euronews Эвин Инджир, член Европейского парламента от левой группы социалистов и демократов (S&amp;D).Каллас действительно занимает ястребиную позицию в отношении России, а тема помощи Украине стала ее билетом в большую политику. По крайней мере именно так она позиционирует себя на политической арене.В сентябре прошлого года выяснилось, что пока Каллас обещала отдать последнее киевскому режиму, компания ее мужа Арво Халли Stark Logistics продолжала работать с Россией.Эстонская общественность потребовала отставки Каллас, однако та ответила, что не может этого сделать, ведь тогда все будут считать ее предательницей. Премьер утверждала, что ничего не знала о делах супруга, но теперь он наказан и "сидит дома, где каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий".
https://ukraina.ru/20240705/1056075348.html
https://ukraina.ru/20240612/1055618273.html
https://ukraina.ru/20240229/1053611316.html
https://ukraina.ru/20230926/1049705751.html
россия
израиль
украина
эстония
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054372336_63:0:538:356_1920x0_80_0_0_1f6f23598e63f72cf7aad67b8f423665.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, израиль, украина, жозеп боррель, euronews, ес, эстония, каллас кая
Россия, Израиль, Украина, Жозеп Боррель, Euronews, ЕС, Эстония, Каллас Кая

Euronews: Судьба Каллас зависит от Израиля. Бросит ли она ради него Киев?

13:51 09.09.2024
 
© © Stenbocki maja / GAETAN CLAESSENSКая Каллас
Кая Каллас
© © Stenbocki maja / GAETAN CLAESSENS
Читать в
Значимость ЕС на Глобальном Юге может сильно ослабеть, если премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая находится в шаге от должности верховного представителя ЕС по внешней политике, не примет меры. На нее давят, требуя вывести дипломатию Европейского Союза за пределы его восточного фланга, а именно - включиться в израильско-палестинский вопрос
"Каллас - откровенный ястреб в отношении России - имеет ограниченный послужной список дипломатических контактов за пределами восточного фланга Европы. Ее поддержка сопротивления Украины определила ее восхождение к международному признанию, в то время как ее редкие публичные заявления по Газе охватывают хорошо отрепетированную линию ЕС о твердой поддержке права Израиля на самооборону и призыве к уважению международного гуманитарного права в Газе", - со ссылкой на собственные источники среди высокопоставленных западных политиков 9 сентября сообщили журналисты издания Euronews.
Каллас заверила страны-члены ЕС, что будет уделять конфликту на Ближнем Востоке приоритетное внимание, однако "ей не хватает глубокого, личного участия, которое Боррель продемонстрировал в израильско-палестинском вопросе", пишут журналисты.
"Поскольку она (Каллас) не была так вовлечена в эту тему, я, по крайней мере, немного обеспокоен тем, что война в Газе может не быть на первом месте в ее повестке дня", - сказал Euronews Эвин Инджир, член Европейского парламента от левой группы социалистов и демократов (S&D).
Урсуда фон дер Ляйнен и Зеленский
5 июля, 05:14
Женщины, которые добьют Евросоюз. Кем надо быть и как лгать, чтобы стать одним из руководителей ЕСКто и как будет руководить Европейским союзом и НАТО в ближайшем будущем, поменяет ли это политику ЕС, почему Европа сегодня сама уже является континентом-колонией? И по каким интересным критериям сегодня отбирают руководителей для бюрократических структур, от которых зависит будущее Европы?
Каллас действительно занимает ястребиную позицию в отношении России, а тема помощи Украине стала ее билетом в большую политику. По крайней мере именно так она позиционирует себя на политической арене.
Кая Каллас
12 июня, 10:24
Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи УкраинеПремьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Киева направить замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом она заявила на своей странице в соцсетях 12 июня
Кая Каллас
29 февраля, 10:13
Не нужно бояться собственной силы - премьер Эстонии об отправке западных войск на УкраинуЗападные страны должны рассматривать все имеющиеся возможности оказания помощи Киеву, включая отправку своих военнослужащих на Украину, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью британскому телеканалу Sky News
В сентябре прошлого года выяснилось, что пока Каллас обещала отдать последнее киевскому режиму, компания ее мужа Арво Халли Stark Logistics продолжала работать с Россией.
Эстонская общественность потребовала отставки Каллас, однако та ответила, что не может этого сделать, ведь тогда все будут считать ее предательницей. Премьер утверждала, что ничего не знала о делах супруга, но теперь он наказан и "сидит дома, где каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий".
- РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября 2023, 16:02
Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила домаКая Каллас в интервью BBC рассказала, что нужно было сделать её мужу, чтобы она не поддерживала нынешнее руководство Украины.
 
РоссияИзраильУкраинаЖозеп БоррельEuronewsЕСЭстонияКаллас Кая
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара
17:05Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом
16:48Вход закрыт: Google больше не принимает россиян
16:45Этот − не тот уже навсегда. Умер Александр Масляков, а КВН может жить
16:16Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков
16:14Маргарита Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ
16:09Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы
16:07Теракты как окно возможностей для США: от 11 сентября до "Северных потоков"
16:00Куликовская битва и гибель "прозападной" орды темника Мамая
15:40"Примазалась": американист объяснил, зачем Нуланд помянула Стамбульские соглашения
14:53Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимит
14:34Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина
14:20Момент истины. В августе 24-го
14:03Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий
13:51Euronews: Судьба Каллас зависит от Израиля. Бросит ли она ради него Киев?
13:19Зачем Украине подземные заводы и баллистические дроны?
13:07В результате активных и решительных действий: ВС РФ освободили донецкий Мемрик
13:05НАТО не считает залёты российских БПЛА в Румынию и Латвию умышленными
13:01Сырский о крушении F-16, в ДНР рассекретили документы и содержание гаджетов бойцов ВСУ. Главное на 13:00
13:00Внук Шарля де Голля сказал Володину, что переезжает в Москву
Лента новостейМолния