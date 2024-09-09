https://ukraina.ru/20240909/1057322325.html

Euronews: Судьба Каллас зависит от Израиля. Бросит ли она ради него Киев?

Euronews: Судьба Каллас зависит от Израиля. Бросит ли она ради него Киев? - 09.09.2024 Украина.ру

Euronews: Судьба Каллас зависит от Израиля. Бросит ли она ради него Киев?

Значимость ЕС на Глобальном Юге может сильно ослабеть, если премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая находится в шаге от должности верховного представителя ЕС по внешней политике, не примет меры. На нее давят, требуя вывести дипломатию Европейского Союза за пределы его восточного фланга, а именно - включиться в израильско-палестинский вопрос

2024-09-09T13:51

2024-09-09T13:51

2024-09-09T13:51

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каллас кая

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"Каллас - откровенный ястреб в отношении России - имеет ограниченный послужной список дипломатических контактов за пределами восточного фланга Европы. Ее поддержка сопротивления Украины определила ее восхождение к международному признанию, в то время как ее редкие публичные заявления по Газе охватывают хорошо отрепетированную линию ЕС о твердой поддержке права Израиля на самооборону и призыве к уважению международного гуманитарного права в Газе", - со ссылкой на собственные источники среди высокопоставленных западных политиков 9 сентября сообщили журналисты издания Euronews.Каллас заверила страны-члены ЕС, что будет уделять конфликту на Ближнем Востоке приоритетное внимание, однако "ей не хватает глубокого, личного участия, которое Боррель продемонстрировал в израильско-палестинском вопросе", пишут журналисты."Поскольку она (Каллас) не была так вовлечена в эту тему, я, по крайней мере, немного обеспокоен тем, что война в Газе может не быть на первом месте в ее повестке дня", - сказал Euronews Эвин Инджир, член Европейского парламента от левой группы социалистов и демократов (S&D).Каллас действительно занимает ястребиную позицию в отношении России, а тема помощи Украине стала ее билетом в большую политику. По крайней мере именно так она позиционирует себя на политической арене.В сентябре прошлого года выяснилось, что пока Каллас обещала отдать последнее киевскому режиму, компания ее мужа Арво Халли Stark Logistics продолжала работать с Россией.Эстонская общественность потребовала отставки Каллас, однако та ответила, что не может этого сделать, ведь тогда все будут считать ее предательницей. Премьер утверждала, что ничего не знала о делах супруга, но теперь он наказан и "сидит дома, где каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий".

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https://ukraina.ru/20240229/1053611316.html

https://ukraina.ru/20230926/1049705751.html

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россия, израиль, украина, жозеп боррель, euronews, ес, эстония, каллас кая