Euronews: Судьба Каллас зависит от Израиля. Бросит ли она ради него Киев?
© © Stenbocki maja / GAETAN CLAESSENSКая Каллас
© © Stenbocki maja / GAETAN CLAESSENS
Значимость ЕС на Глобальном Юге может сильно ослабеть, если премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая находится в шаге от должности верховного представителя ЕС по внешней политике, не примет меры. На нее давят, требуя вывести дипломатию Европейского Союза за пределы его восточного фланга, а именно - включиться в израильско-палестинский вопрос
"Каллас - откровенный ястреб в отношении России - имеет ограниченный послужной список дипломатических контактов за пределами восточного фланга Европы. Ее поддержка сопротивления Украины определила ее восхождение к международному признанию, в то время как ее редкие публичные заявления по Газе охватывают хорошо отрепетированную линию ЕС о твердой поддержке права Израиля на самооборону и призыве к уважению международного гуманитарного права в Газе", - со ссылкой на собственные источники среди высокопоставленных западных политиков 9 сентября сообщили журналисты издания Euronews.
Каллас заверила страны-члены ЕС, что будет уделять конфликту на Ближнем Востоке приоритетное внимание, однако "ей не хватает глубокого, личного участия, которое Боррель продемонстрировал в израильско-палестинском вопросе", пишут журналисты.
"Поскольку она (Каллас) не была так вовлечена в эту тему, я, по крайней мере, немного обеспокоен тем, что война в Газе может не быть на первом месте в ее повестке дня", - сказал Euronews Эвин Инджир, член Европейского парламента от левой группы социалистов и демократов (S&D).
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Каллас действительно занимает ястребиную позицию в отношении России, а тема помощи Украине стала ее билетом в большую политику. По крайней мере именно так она позиционирует себя на политической арене.
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В сентябре прошлого года выяснилось, что пока Каллас обещала отдать последнее киевскому режиму, компания ее мужа Арво Халли Stark Logistics продолжала работать с Россией.
Эстонская общественность потребовала отставки Каллас, однако та ответила, что не может этого сделать, ведь тогда все будут считать ее предательницей. Премьер утверждала, что ничего не знала о делах супруга, но теперь он наказан и "сидит дома, где каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий".