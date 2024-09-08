Харрис заручилась поддержкой одного из самых влиятельных республиканцев
© AP / Kevin Lamarque
© AP / Kevin Lamarque
Бывший вице-президент и один из самых влиятельных консервативных республиканцев Дик Чейни и его дочь Лиз публично поддержали кандидатуру Камалы Харрис, чем подали "важный сигнал", заявила сама выдвиженец в комментарии телеканалу CNN
Ранее Чейни объявил, что проголосует за кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис, а также подчеркнул, что за 248 лет истории США "не было еще человека, который представлял бы большую угрозу для страны, чем кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп".
В ответ на это Харрис призналась, что заручиться поддержкой Чейни стало для нее большой честью.
"Я думаю, что они оба, будучи уважаемыми лидерами, дают важный сигнал, что допустимо и важно ставить страну выше партии", — добавила она.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис неопытной и глупой, а президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал ее манеру смеяться без причины.
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