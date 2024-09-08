Харрис заручилась поддержкой одного из самых влиятельных республиканцев - 08.09.2024 Украина.ру
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Харрис заручилась поддержкой одного из самых влиятельных республиканцев
Харрис заручилась поддержкой одного из самых влиятельных республиканцев - 08.09.2024 Украина.ру
Харрис заручилась поддержкой одного из самых влиятельных республиканцев
Бывший вице-президент и один из самых влиятельных консервативных республиканцев Дик Чейни и его дочь Лиз публично поддержали кандидатуру Камалы Харрис, чем подали "важный сигнал", заявила сама выдвиженец в комментарии телеканалу CNN
2024-09-08T12:36
2024-09-08T12:36
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республиканская партия
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Ранее Чейни объявил, что проголосует за кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис, а также подчеркнул, что за 248 лет истории США "не было еще человека, который представлял бы большую угрозу для страны, чем кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп". В ответ на это Харрис призналась, что заручиться поддержкой Чейни стало для нее большой честью. "Я думаю, что они оба, будучи уважаемыми лидерами, дают важный сигнал, что допустимо и важно ставить страну выше партии", — добавила она. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис неопытной и глупой, а президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал ее манеру смеяться без причины. Читайте также почему победа Харрис в президентской гонке принесет ужас в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, камала харрис, дональд трамп, cnn, демократическая партия, республиканская партия, президентские выборы
Новости, США, Россия, Камала Харрис, Дональд Трамп, CNN, Демократическая партия, Республиканская партия, президентские выборы

Харрис заручилась поддержкой одного из самых влиятельных республиканцев

12:36 08.09.2024
 
© AP / Kevin Lamarque
- РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP / Kevin Lamarque
Читать в
Бывший вице-президент и один из самых влиятельных консервативных республиканцев Дик Чейни и его дочь Лиз публично поддержали кандидатуру Камалы Харрис, чем подали "важный сигнал", заявила сама выдвиженец в комментарии телеканалу CNN
Ранее Чейни объявил, что проголосует за кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис, а также подчеркнул, что за 248 лет истории США "не было еще человека, который представлял бы большую угрозу для страны, чем кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп".
В ответ на это Харрис призналась, что заручиться поддержкой Чейни стало для нее большой честью.

"Я думаю, что они оба, будучи уважаемыми лидерами, дают важный сигнал, что допустимо и важно ставить страну выше партии", — добавила она.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис неопытной и глупой, а президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал ее манеру смеяться без причины.
Читайте также почему победа Харрис в президентской гонке принесет ужас в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
Дональд Трамп
5 сентября, 15:44
Россия поддерживает Харрис, а семья её напарника – Трампа: США накануне дебатов кандидатов в президентыМедовый месяц вице-президента США Камалы Харрис подходит к концу, но и победа 45-го президента Дональда Трампа ещё не предрешена - кандидаты идут нога в ногу. И вот наконец в Америке заговорили о России, без которой в последние годы не обходятся ни одни выборы.
 
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