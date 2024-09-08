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Харрис заручилась поддержкой одного из самых влиятельных республиканцев

Харрис заручилась поддержкой одного из самых влиятельных республиканцев - 08.09.2024 Украина.ру

Харрис заручилась поддержкой одного из самых влиятельных республиканцев

Бывший вице-президент и один из самых влиятельных консервативных республиканцев Дик Чейни и его дочь Лиз публично поддержали кандидатуру Камалы Харрис, чем подали "важный сигнал", заявила сама выдвиженец в комментарии телеканалу CNN

2024-09-08T12:36

2024-09-08T12:36

2024-09-08T12:36

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республиканская партия

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Ранее Чейни объявил, что проголосует за кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис, а также подчеркнул, что за 248 лет истории США "не было еще человека, который представлял бы большую угрозу для страны, чем кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп". В ответ на это Харрис призналась, что заручиться поддержкой Чейни стало для нее большой честью. "Я думаю, что они оба, будучи уважаемыми лидерами, дают важный сигнал, что допустимо и важно ставить страну выше партии", — добавила она. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис неопытной и глупой, а президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал ее манеру смеяться без причины. Читайте также почему победа Харрис в президентской гонке принесет ужас в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240905/1057261729.html

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новости, сша, россия, камала харрис, дональд трамп, cnn, демократическая партия, республиканская партия, президентские выборы