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Путин отреагировал на запрет канонического православия на Украине

Путин отреагировал на запрет канонического православия на Украине - 02.09.2024 Украина.ру

Путин отреагировал на запрет канонического православия на Украине

Каноническое православие на Украине подвергается прямым запретам. На это указал президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор"

2024-09-02T07:48

2024-09-02T07:48

2024-09-02T07:48

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Он отметил, что после госпереворота 2014 года на Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому."Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам", - отметил российский лидер.Недавно украинский парламент принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.Папа Римский Франциск в связи с этим заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.Подробнее о положении канонической церкви на Украине - в материале Сергея Зуева "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир путин, упц, россия, церковь, христианство, православие