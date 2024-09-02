Путин отреагировал на запрет канонического православия на Украине
Каноническое православие на Украине подвергается прямым запретам. На это указал президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор"
Он отметил, что после госпереворота 2014 года на Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому.
"Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам", - отметил российский лидер.
Недавно украинский парламент принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.
Папа Римский Франциск в связи с этим заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.
Подробнее о положении канонической церкви на Украине - в материале Сергея Зуева "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ на сайте Украина.ру.