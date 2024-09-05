https://ukraina.ru/20240905/1057251776.html

Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме

Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме - 05.09.2024 Украина.ру

Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме

Восточный экономический форум – 2024 продолжается. Интересные экспонаты, обсуждения и дискуссии. Одной из главных тем второго дня стало обсуждение будущего... Украина.ру, 05.09.2024

2024-09-05T10:22

2024-09-05T10:22

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видео

форум

восточное партнерство

восток

турция

брикс

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Восточный экономический форум – 2024 продолжается. Интересные экспонаты, обсуждения и дискуссии. Одной из главных тем второго дня стало обсуждение будущего БРИКС, и конечно же заявки Турции на вступление в организацию. Подробности – в нашем сюжете.

турция

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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