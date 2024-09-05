https://ukraina.ru/20240905/1057251776.html
Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме
Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме - 05.09.2024 Украина.ру
Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме
Восточный экономический форум – 2024 продолжается. Интересные экспонаты, обсуждения и дискуссии. Одной из главных тем второго дня стало обсуждение будущего... Украина.ру, 05.09.2024
2024-09-05T10:22
2024-09-05T10:22
2024-09-05T10:22
видео
форум
восточное партнерство
восток
турция
брикс
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Восточный экономический форум – 2024 продолжается. Интересные экспонаты, обсуждения и дискуссии. Одной из главных тем второго дня стало обсуждение будущего БРИКС, и конечно же заявки Турции на вступление в организацию. Подробности – в нашем сюжете.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, форум, восточное партнерство, восток, турция, брикс, видео
Видео, форум, Восточное партнерство, Восток, Турция, БРИКС