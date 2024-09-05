Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме - 05.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240905/1057251776.html
Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме
Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме - 05.09.2024 Украина.ру
Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме
Восточный экономический форум – 2024 продолжается. Интересные экспонаты, обсуждения и дискуссии. Одной из главных тем второго дня стало обсуждение будущего... Украина.ру, 05.09.2024
2024-09-05T10:22
2024-09-05T10:22
видео
форум
восточное партнерство
восток
турция
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057251534_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_70eb24d7e2eb74d092ca6eaa9f41ad97.jpg
Восточный экономический форум – 2024 продолжается. Интересные экспонаты, обсуждения и дискуссии. Одной из главных тем второго дня стало обсуждение будущего БРИКС, и конечно же заявки Турции на вступление в организацию. Подробности – в нашем сюжете.
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057251534_114:0:1074:720_1920x0_80_0_0_6630c5d9620b3a47e95620a52a848f1f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, форум, восточное партнерство, восток, турция, брикс, видео
Видео, форум, Восточное партнерство, Восток, Турция, БРИКС

Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме

10:22 05.09.2024
 
Читать в
Восточный экономический форум – 2024 продолжается. Интересные экспонаты, обсуждения и дискуссии. Одной из главных тем второго дня стало обсуждение будущего БРИКС, и конечно же заявки Турции на вступление в организацию. Подробности – в нашем сюжете.
 
ВидеофорумВосточное партнерствоВостокТурцияБРИКС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детей
10:54Путин назвал цели вылазки ВСУ на Курскую область
10:49"Это очень опасные теракты": Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС
10:45Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов
10:26ВСУ потеряли F-16, но готовят массированный ракетный удар. Как и где это может быть - Леонков
10:25Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма
10:24Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist
10:22Леопарды, гребешки, Турция и БРИКС: что показывают и что обсуждают на Восточном экономическом форуме
09:58Путин на ВЭФ: России необходимо обеспечить ресурсный суверенитет страны
09:25Взрывы над Гомелем, новое украинское правительство. Главное на Украине на утро 5 сентября
08:52Песков рассказал об уничтожении иностранных инструкторов на Украине
08:26Арахамия сказал, кто возглавит министерство иностранных дел Украины
08:10Главное за ночь 5 сентября
08:00Концлагерь Талергоф: ключевой элемент этноцида русинов в Австро-Венгрии
07:50Захарова высмеяла создание министерства возвращения граждан Украины
07:31Кадровые перестановки на Украине обеспокоили администрацию США - Politico
07:14Захарова отреагировала на слова Трампа о плане по достижению мира на Украине
06:13Как формировалась вертикаль украинской власти. Борис Ложкин как зеркало украинской беспринципности
06:00Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов
06:00Эксперт: Россия сточит ВСУ в Курске, но в Донбассе противник продолжит лить "из пустого в порожнее"
Лента новостейМолния