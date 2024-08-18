https://ukraina.ru/20240818/1056912686.html

Демографический крах и курский страх. Украинские эксперты о происходящем в стране

Демографический крах и курский страх. Украинские эксперты о происходящем в стране - 18.08.2024 Украина.ру

Демографический крах и курский страх. Украинские эксперты о происходящем в стране

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, есть ли у страны будущее. Причины для таких размышлений можно найти не только в сводках с линии боевого соприкосновения, но и статистических отчетах. Так, в первом полугодии текущего 2024 года смертность на Украине втрое превысила рождаемость.

2024-08-18T07:13

2024-08-18T07:13

2024-08-18T07:13

эксклюзив

сво

украина

потери всу

демография

россия

курская область

вадим карасев

комаровский

дмитрий разумков

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По сравнению с периодом до начала полномасштабного конфликта (в украинских СМИ это называют "полномасштабной войной – Ред.) в феврале 2022 года, рождаемость в стране сократилась в полтора раза. Но все на Украине заняты Курском, а на эту тяжелейшую проблему никто не обращает внимания, считает педиатр и доктор медицинских наук Евгений Комаровский.В эфире канала "Фабрика новин" ("Фабрика новостей" - Ред.) он отметил, что после завершения горячей фазы войны возможен, конечно, бум рождаемости. Но в стране огромное количество разлученных семей, при наступлении мира они будут решать вопрос – "мы к папе или папа к нам?" И ответ будет зависеть от того, какие меры власти будут принимать уже сейчас."Мне кажется, что, если мы не повернемся… мы - это правительство прежде всего, которое начнет, в конце концов, принимать решения, от которых нам будет становиться легче. Не закручивать гайки каждый день с налогами и так далее, и так далее, то есть с запретами, с ограничениями. Так вот, если мы не повернемся лицом к людям, то большинство семей примут решение вот именно это – не они сюда, а папа к ним. И тогда у нас не послевоенный бум рождаемости... он, может, произойдет, но в той стране, куда папа уедет", - сказал Комаровский.Он добавил, что огромное количество людей, мам с детьми, сейчас сравнивают ситуацию на Украине и там, где они из-за войны оказались, и эти сравнения часто не в пользу Украины. Все это надо кардинально и срочно менять, но как?"Но для этого надо сделать так, чтобы у нас была страна, в которой успех возможен потому, что ты трудолюбивый, честный, не врешь, не воруешь… Чтобы успех был не только потому, что ты там кого-то обворуешь, украдешь, спрячешь, обманешь или пойдешь в депутаты", - сказал Комаровский.С этим рецептом сложно не согласиться, но по сути (тут автор обзора высказывает свою личную точку зрения) это призыв вернуться в советские времена, вернуться к советскому воспитанию, а киевский режим проводит, напротив, десоветизацию. Да и Союз-то развалился из-за того, что отошли от изложенных детским доктором принципов.Отметим, что представитель фонда ООН в области народонаселения на Украине Массимо Диана в интервью изданию Newsweek указал, что демографический кризис на Украине является значительной проблемой, снижение рождаемости будет препятствовать восстановлению страны. По его словам, для улучшения демографии потребуются меры, часть которых может принести результаты только по прошествии многих лет.Но пока на Украине действительно мало кто об этом думает, конфликт заслоняет все. В эти дни спорят о том, чем обернется курский рейд ВСУ – победой или поражением? Сам Комаровский по этому поводу отметил, что "мы все (в данном случае речь уже не только об украинском правительстве – Ред.) испытываем некое чувство удовлетворения от того, что эти люди (в России - Ред.), в конце концов, хоть чуть-чуть ощутят то, что испытывают жители нашей страны в течение двух с половиной лет". И выразил надежду на то, что "все, кто туда пошел, вернутся живыми".Тут стоит отметить, что украинские спикеры в большинстве своем не вспоминают о том, что испытывали и испытывают жители ДНР и ЛНР в течение уже десяти лет и по чьей вине. Из-за чего, собственно, начался конфликт? Вот и детский доктор Комаровский не вспомнил о детях Донбасса. И его надежда на то, что все военнослужащие ВСУ вернутся из курского рейда живыми, напрасна. Достаточно взглянуть на сводки МО РФ, чтобы оценить масштаб потерь ВСУ…Экс-спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что о причинах и последствиях курской операции говорить пока рано, и при этом он выразил серьезную обеспокоенность тем, что происходит в это время на покровском направлении.Напомним, ВС РФ вплотную приблизились к Красноармейску (украинское название – Покровск) в подконтрольной ВСУ части ДНР. Глава городской военной администрации Сергей Добряк еще 15 августа в своем телеграм-канале призвал жителей "не медлить и эвакуироваться".Украинский политолог Вадим Карасев считает, что выход ВСУ в Курскую область – "маленькая победа, которая не отменяет большого поражения". По его мнению, курская операция – отчаянная попытка выйти из "негативной спирали", в которой оказалась Украина, а целью курского рейда было выйти на Курскую АЭС, а в лучшем случае на Курск, чтобы вызвать политическую турбулентность в России.Но наступление в настоящее время закончилось, большого оперативного успеха нет, теперь будет попытка закрепиться на этих территориях до 4 ноября (дня выборов в США), чтобы торговаться и убеждать продолжить ресурсную поддержку Киева, считает политолог."Если же это не получится… А может и не получиться, допустим, месяц – а дальше выбьют нас оттуда или, не дай Бог, окружение. Ну, окружения не допустим, потому что выведем все-таки войска. А если Россия наберет темп, они (ВС РФ – Ред.) могут и в Сумскую область зайти, это тоже надо учитывать… Тогда республиканцы и Трамп будут обвинять демократов, Камалу Харрис и Байдена в том, что это неправильные военные инвестиции были, будут обыгрывать эту тему…", - сказал Карасев в эфире интернет-канала Politeka.Поэтому, по его словам, главная задача Киева - удержать занятые в Курской области территории до 5 ноября, в чём есть большие сомнения.Карасев отметил, что до вторжения ВСУ в Курскую область "почти был консенсус, что войну надо завершать, что надо вести переговоры", но теперь все изменилось. При этом в Киеве, судя по всему, понимают, что дальше наступление ВСУ не пойдет, подводятся итоги.И "пошатать политическую систему России не получится" - разве что завезти российских оппозиционеров, чтобы они сформировали власть в этом (захваченном ВСУ – Ред.) районе, но это будет "самая лучшая дискредитация" российской оппозиции, заявил политолог.Стал ли мир ближе? Карасев предположил, что все зависит от Запада, как там скажут. России тоже эскалация не нужна, поэтому какого-то страшного ответного удара по Украине не будет. А Киев просто ведет игру "до 5 ноября". Все равно все это – к сделке, чтобы закончить на каких-то условиях, которые будут лучше, чем до курского рейда, сказал Карасев. Однако, по его мнению, вряд ли эти условия будут лучше, поскольку Запад не в восторге от действий Киева. Вероятно, там "до конца не знали", иначе была бы другая подача информации в западной прессе.Эксперт в очередной раз высказал предположение, что на Западе (и не только) все же "готовятся к закрытию этого кейса войны в Украине". Он отметил публикацию в FT, где утверждается, что любая администрация США при победе любого из кандидатов будет склонять Украину к переговорам."Поэтому мы (киевский режим – Ред.) спешили до 5 ноября закрыть этот вопрос", - сказал Карасев. По его мнению, возможен вариант, что переговоры могут быть и не с Зеленским, если допустить, что он действовал (в случае захода в Курскую область – Ред.) без согласования с Западом. Не потому ли сейчас пошла информация о планах замены Зеленского на (экс-главу МВД Украины – Ред.) Авакова*, не потому ли пошла информация о ходе расследования подрыва "Северных потоков"? Возможно, предположил Карасев, это своеобразное предупреждение Киеву.* - признан в РФ экстремистом и террористомПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Елены Мурзиной "Эйфория Зеленского и курская авантюра"

https://ukraina.ru/20240816/1056879884.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, демография, россия, курская область, вадим карасев, комаровский, дмитрий разумков, политика, эксперты