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Руина возвращается. Украинские эксперты о мрачных перспективах страны

Руина возвращается. Украинские эксперты о мрачных перспективах страны - 16.08.2024 Украина.ру

Руина возвращается. Украинские эксперты о мрачных перспективах страны

На Украине начинают задумываться над тем, чем грозит стране продолжение конфликта с Россией. И дело не только в том, будут ли на фронте поражения или победы, а дело в том, какое будущее уготовано Украине. А это будущее может обернуться возвращением в далекое прошлое

2024-08-16T07:06

2024-08-16T07:06

2024-08-16T07:51

эксклюзив

сво

украина

потери всу

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курская область

верховная рада

владимир зеленский

демография

игорь мосийчук

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По-прежнему обсуждается ситуация в Курской области. Там подразделения ВСУ продолжают вступать в схватки с российской армией. В украинских СМИ заход украинских войск на российскую территорию преподносится в победных тонах. При этом, по данным Минобороны РФ, ВСУ там несут значительные потери.Однако то, что происходит в Курской области, меркнет даже с военной точки зрения по сравнению с тем, что происходит на Донбассе, считает экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО Игорь Мосийчук*. В эфире одного из ютуб-каналов он в очередной раз указал на опасность потери киевским режимом Покровска, где находится единственная шахта, где добывается коксовый уголь, необходимый украинской металлургии.По словам политика, "остановка Покровска будет автоматически означать остановку "Метинвеста" и не только, и других, в том числе металлургических, предприятий".Мосийчук также прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа, сделанное в интервью Илону Маску, о том, что Украине не хватает людей и "сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться".Напомним, Трамп в этом интервью также признал мощь российской армии, напомнив про победу Советского Союза над фашистской Германией и победу России над Наполеоном. Кроме того, Трамп заявил, что рассчитывает в случае своего переизбрания вновь "поладить" с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнув, что такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение."К сожалению, украинцев намного меньше, чем русских, и, соответственно, человеческий голод в войсках – он ощущается", - констатировал Мосийчук. По его словам, не зря секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста от 20 до 50 лет (сейчас верхняя граница возраста мобилизуемых на Украине 60 лет. – Ред.)."А для нас это все может обернуться уже катастрофой людской. Почему? Потому что мы можем потерять детородный возраст и, соответственно, падение деторождения, падение рождения деток будет еще больше, чем сейчас", - сказал экс-нардеп.Он продолжил: "Хотя – куда уже дальше, сейчас рождаемость находится на уровне средневековой Руины, в которой пребывала Украина".Что дальше? Украинские эксперты и политики склонны считать, что курская операция ВСУ обнулила будто бы имевшиеся возможности переговоров и перемирия. Да и руководство киевского режима будто бы настроено бескомпромиссно. Так, глава ОП Андрей Ермак заявил, что при Зеленском "никогда не будет нового "Минска", не будет такого, что не примет украинское общество, что не отвечает интересам Украины"Это заявление Ермака прокомментировал экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире интернет-канала Politeka. Он задал простой вопрос: кто такой Ермак?"Подождите, ну кто он такой? Какое он имеет право делать заявления от имени государства? Какие он государственные должности занимает? Какую он ответственность несет за свои заявления? Кто он такой?" - сказал Рева. Он отметил, что вернуться к "Минску" сейчас было бы большим прогрессом, поскольку тогда Киевом было утрачено 7% территории, а сейчас – уже 25%.Экс-министр назвал Ермака "самозванцем" и напомнил, что есть решение СНБО Украины, запрещающее вести переговоры с РФ. Никаких возможностей достижения компромисса Рева не видит, по его словам, "остается только один путь – это воевать, все остальное – это иллюзии".Рева также указал на тот факт, что сейчас не собирается парламент, вместо того, чтобы сменить (по требованию Зеленского – Ред.) премьер-министра Дениса Шмыгаля, "депутаты спокойно разошлись на каникулы"."Это уже фронда. Это практически они уже показали, что не собираются автоматически выполнять волю Банковой. И это первый такой интересный сигнал. Если так дальше пойдет, они (команда Зеленского - Ред.) получат очень серьезную оппозицию в лице Верховного Совета", - считает экс-министр. По его мнению, уже с конца августа страну ждут серьезные политические баталии, политическое переформатирование. И Банковая начала операцию под Курском как раз для того, чтобы перед этим усилить свои позиции, считает Рева.Саму же курскую операцию Рева считает успехом ВСУ, поскольку "обороной войну не выигрывают". Можно было эти силы бросить на покровское направление на Донбассе, "но это было бы стачивание этих ресурсов в этой мясорубке", заявил он. По мнению политика, в Курской области можно вести партизанскую войну, там леса, потому справиться с этими подразделениями будет очень сложно.Не все настроены так оптимистично. Рейд ВСУ в Курскую область России меняет отношение к Украине в мире, считает военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Наш Верховный главнокомандующий вышел и заявил, что это военная операция. Теперь всё международное сообщество на это стало смотреть по-другому. Из страны-жертвы мы превратились в страну, которая напала. Да, западные партнёры говорят, что это в рамках самообороны. А Глобальный Юг и Глобальный Восток? Они ещё молчат, потому что ещё не очень понимают, что происходит. Потому что Кремль, проведя уже два совещания, но концепция ответа не была выработана. Ещё неизвестно, что будет", – сказал Стариков в беседе с политологом Вадимом Карасевым.Об этой же проблеме пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный": "Удары по ЗАЭС и публично озвученные намерения дойти до Курской АЭС оставляют без шансов наши попытки убедить Глобальный Юг, что мы невинная жертва агрессии"."И давайте не будем удивляться, что в случае беспрецедентных ударов со стороны РФ никто из развивающихся стран ни слова поддержки в нашу сторону не выразит", - отмечают авторы канала.А телеграм-канал "Резидент" подчеркивает, что "после вторжения в Курскую область, мы надолго отвернем от себя почти весь Глобальный Юг, который примет позицию России и с пониманием воспримет ее жесткий ответ, а значит, мирного трека в ближайшем будущем не стоит ожидать".* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Курский Портос. США выгодно бессмысленное, но кровавое вторжение ВСУ в Россию".

https://ukraina.ru/20240815/1056869639.html

https://ukraina.ru/20240814/1056846757.html

https://ukraina.ru/20240811/1056810590.html

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россия

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, курская область, верховная рада, владимир зеленский, демография, игорь мосийчук, андрей ермак, политика, эксперты, вадим карасев