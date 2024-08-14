https://ukraina.ru/20240814/1056862568.html

Курский Портос. США выгодно бессмысленное, но кровавое вторжение ВСУ в Россию

Курский Портос. США выгодно бессмысленное, но кровавое вторжение ВСУ в Россию - 14.08.2024 Украина.ру

Курский Портос. США выгодно бессмысленное, но кровавое вторжение ВСУ в Россию

Тотальную бессмысленность вторжения ВСУ в Курскую область, равно как и украинские удары по Брянщине, Воронежской и Белгородской областям косвенно признал даже "самокатный дед Америки" − ее президент Джо Байден, на потеху всем находящийся на грани старческого слабоумия.

2024-08-14T14:04

2024-08-14T14:04

2024-08-14T14:08

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Иногда отвлекаясь от уютного пляжного отдыха на побережье, эта дряхлая насмешка над политическим здравым смыслом в США иногда что-то комментирует. Бессмысленно, но правдиво и беспощадно это делает, ибо психи, дети и выжившие из ума старики всегда безжалостны, потому как не совсем понимают, что творят с окружающими своей правдой.Так и Байден: его спросили, что он думает о подвигах в Курской области Украины, которая уже потеряла там до двух тысяч убитых и уйму западной техники, сдуру переданной туда в том числе и по воле американского президента? И Байден отказался все это комментировать, сказав только, что ему регулярно докладывают о сложившейся ситуации. И что он находится "в прямом и постоянном контакте с украинцами". "Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе", — исторг из себя Джо Робинеттович.О полной бессмысленности и – это главное! – бесперспективности атаки ВСУ красноречивее всего говорит даже тот факт, что ни украинские, ни европейские, ни даже американские фейкометы-пропагандисты на смогли обыграть и невольное созвучие области вторжения с трагедией подводной лодки "Курск", погибшей 12 августа 2000 года, которая таким образом совпала по времени с атакой на одноименную российскую область.Казалось бы, такое широченное поле для спекулятивных и манипулятивных аналогий, высосанных из пальца параллелей и надуманных обобщений в адрес России и ее президента Владимира Путина. Ан нет, не получилось. И главным образом потому, что как лодка в пучине вод, так и "вторжение" ВСУ захлебнулись в бессмысленности. И лодка не должна была тонуть, и вторжение можно было не проводить.И это притом, что агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники признало: атака на Россию готовилась давно и с подачи именно Байдена, и с благословения Евросоюза, а "знакомый с планированием западный чиновник сообщил, что Украина взвешивала несколько возможностей для атаки.., прежде чем на прошлой неделе вторглась через границу".Но, по мнению Bloomberg, союзники по НАТО на коллективном Западе считают маловероятным, что ВСУ удастся закрепиться на территории России. И в Европе это понимают в первую очередь. Немецкий военный эксперт Франц-Стефан Гади в интервью немецкому изданию Der Spiegel тоже откровенно признал: атака ВСУ в Курской области обернется поражением для Украины, потому что у украинских военных есть три практически нерешаемые сегодня проблемы – плохая логистика, нехватка людей и отсутствие резервов, которые есть у России. Однако и Байден, и самые радикальные американские "ястребы войны" жаждут продолжения банкета. И заставляют неонацистский режим в Киеве и его персональное воплощение – просроченного фюрера Владимира Зеленского поступать и дальше, как пресловутый Портом из трех мушкетеров, который, как известно, свою воинственность объяснял, как зацикленный дебил: дерусь, потому что дерусь. Вот и укронеонацистов Зеленского заставляют драться ради, собственно, самой драки.По мнению же многих, и сам Зеленский может поступать, как Портос, потому что только война с Россией, эскалация войны в рамках СВО – залог не только пребывания этой своры у власти в Украине, но и персонального обогащения в процессе войны за счет контрабандной перепродажи поставляемого оружия и разворовывания денег на эти же цели.И, конечно же, Зеленский, отправляя своих террористов-провокаторов из ВСУ в Курскую область, не исключено, что вышел из-под контроля, и от страха потерять власть захотел затормозить требуемые частью западных политико-военных кругов переговоры о мире (перемирии) с Россией.Но, увы, в любом случае даже такой поворот выгоден Западу. И "голубям мира", требующим перемирия, и "ястребам", ратующим за войну. Получается, как им кажется, не мытьем так катаньем ослаблять Москву. Или войной, или перемирием, которое даст Западу передышку, чтобы лучше подготовиться к новой войне с Россией.Вот потому-то сам Зеленский после пары дней молчания публично признал ответственность ВСУ за события в Курской области, а Байден в своем комментарии по поводу курского "вторжения" сказал, что данная ситуация создает "настоящую дилемму" для российского руководства и грозит ему затруднениями.Зампредставителя же Госдепартамента США Ведант Патель на своем брифинге откровенно заявил, что Вашингтон поддерживает вторжение Украины в Курскую область и захват территорий. Потому что, по его словам, в этом есть "здравый смысл", а "решения о том, как Украина проводит свои военные операции, должна принимать сама Украина".Ну, а в Киеве побывали настоящие "ястребы войны" − сенаторы от республиканцев Линдси Грэм* и от демократов Ричард Блюменталь, которые подкормили киевских фюреров жвачкой о вступлении в НАТО и ЕС и об американской поддержке этого фантомного процесса. А Грэм так аж чуть слюной счастья не захлебнулся, расхваливая "вторжение".Еще более велеречив в прогнозах по поводу перспектив Украины на поле боя был патентованный и клинический русофоб, историк Тимоти Снайдер: О чем говорит сложившаяся ситуация? О том, что, во-первых, хоть Украина и проиграет и в этой битве, ее ход и даже провальный исход все равно выгоден США и коллективному Западу. И речь об истощении России, о нанесении ей болезненных ударов и по инфраструктуре, и по репутации и реноме.Сегодня ситуация в Курской области характеризуется тем, что российские войска методично выдавливают украинцев со своей территории, но ситуация все равно там напряженная. Потому что ВСУ продолжают угрожать и наносить болезненные удары. Только в ночь с 13 на 14 августа, как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, "наша ПВО отражает атаки ВСУ, сбито четыре украинские ракеты". А также объявлена воздушная тревога, повреждены несколько жилых домов, хозпостройки и транспорт, есть возгорание сухой растительности и т. д. Ранее Смирнов же рассказывал, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов региона, в которых проживает 2 тысячи человек. В результате атаки ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, 121 ранен, в том числе 10 детей.Сохраняется и вероятность нападения на другие соседние области России, что признал и президент Путин. "Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка", — сказал глава государства, призвав готовиться к любому развитию событий.Это-то и страшно. Это отвлекает ресурсы, внимание и средства. Всякие.Во-вторых, по большому счету, американцам, как уже было сказано выше, не нужен мир на Украине. Им нужно сжигание украинского актива, если хотите, гиблого украинского проекта до конца. С нанесением максимального урона России. Кровь украинцев не имеет для них никакой ценности – она же не американская.И, конечно же, ситуация в Курске:а) все же может сказаться на переговорных позициях Москвы, если переговоры все же начнутся. Вторжение – это объективно та самая искомая Киевом позиция силы;б) наносит неприятный удар по репутации российских и властей, и войск. Прорыв-то состоялся, слабость обороны границы была обозначена, призыв к новым провокациям громко прозвучал. Путин, правда, рассказал общественности, что, несмотря на попытки Киева остановить наступление российских войск в Донбассе, продвижение ВС РФ там увеличилось в полтора раза. Своими действиями Украина стремилась разрушить веру людей во власть, дестабилизировать обстановку, "раскачать внутриполитическую ситуацию" в стране, порушить "сплоченность российского общества". "Но ей это не удалось", − подчеркнул Путин. И это правда. Но правда и то, что вторжение продолжается…В-третьих, атака Украины на Курщину с такими сиюминутными результатами и далеко идущими планами в очередной раз подтверждает давно известное – умение Запада и его стратегов играть вдолгую и готовить свои провокации-операции системно, скрупулезно просчитывая все, даже незначительные мелочи и нюансы. Этому нужно учиться и быть готовым к любым рецидивам, а не только констатировать очевидное и заниматься привычным шапкозакидательством, сопряженным с очковтирательством.Однако, с другой стороны, и Запад должен понять очевидное и для него явно неожиданное: украинское "вторжение" не только походя обнажило российские слабости, недочеты и проблемы и сильно расстроило часть российского же общества, страдающую недоверием и маловерием (это если говорить мягко). Провокация укронеонацистов сплотила россиян чувством обостренного патриотизма и желанием отомстить за ее жертвы.Об этом хорошо, четко и откровенно сказал экс-президент и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. "Они (в Киеве и на Западе, если будет нужно. – Авт.) понесут за вторжение в Курскую область заслуженное наказание. Это наказание предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского режима", - заявил ониИ это серьезно, потому что у России есть, чем наказывать, а "вторжение" только стимулирует ускоренный перевод части российской экономики на военные рельсы и на производство всего необходимого для фронта.Не верите? Пожалуйста: на пленарном заседании недавнего форума "Армия-2024" глава российского Минпромторга Антон Алиханов официально сообщил всему миру, в том числе, и Западу: Россия нарастила производство только авиабомб с начала СВО в 55 раз. Все это и есть оружие возмездия. Оно и должно обнулить все бессмысленные планы и выгоду от них для неонацистского режима и его явных спонсоров и вдохновителей. Или нет?* - внесён в РФ в список экстремистов и террористовЕщё на данную тему - в статье Михаила Павлива Так кто же стоит за курской авантюрой Украины?

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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мнения, россия, украина, курская область, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, bloomberg, ес