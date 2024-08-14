https://ukraina.ru/20240814/1056858036.html

Переговоры — всё! Эксперт оценил позицию Москвы по урегулированию в связи с атакой на Курщину

Переговоры — всё! Эксперт оценил позицию Москвы по урегулированию в связи с атакой на Курщину - 14.08.2024 Украина.ру

Переговоры — всё! Эксперт оценил позицию Москвы по урегулированию в связи с атакой на Курщину

Массированная атака украинской армии на Курскую область поставила Киев в куда более худшее положение, а, делая ставку на эскалацию конфликта, Владимир Зеленский упустил возможность возобновить диалог с Москвой на летних условиях, озвученных президентом Владимиром Путиным

2024-08-14T12:14

2024-08-14T12:14

2024-08-14T14:14

россия

украина

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

нато

киев

никита мендкович

переговоры

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051165034_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_24ec8cde67cbfaa25de9f62e327c38bf.jpg.webp

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.В июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по Украине, по которым ВС РФ прекратят огонь, а Москва заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых российских регионов. Кроме того, Киев должен был объявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Украина ответила отказом.Срок действия таких предложений прошел, заявил накануне первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. После событий в Курской области мирная инициатива президента Путина больше не имеет силы, так как Украина "выбрала эскалацию". Он также указывал, что атака Киева на Курщину — опровержение слов всех международных партнеров Украины, которые заявляли, что Киев склоняется к мирному урегулированию кризиса, и отныне требования России будут жестче.В начале недели, комментируя атаки ВСУ на российское приграничье, Владимир Путин заявлял, что Россия не намерена вести диалог с украинскими властями, которые убивают мирных жителей и обстреливают ядерные объекты РФ. По его словам, киевский режим своими нападками стремится улучшить свои позиции на будущих переговорах, однако о чем можно говорить с украинскими властями, Россия в настоящее время не представляет. Об этом пишут и другие лидеры мнений. "Все меняется радикально. Путин отказывается отныне считать Украину субъектом. Вообще. Границ на территории единого восточнославянского народа после вторжения в Курскую область Киевских нацистов больше нет. Нет никакой Украины — ни хорошей, ни плохой. Есть Большая Россия и часть ее, временно захваченная террористами", — написал в своем телеграм-канале философ, социолог и политолог Александр Дугин.Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее также указывал, что российская спецоперация должна приобрести открыто экстерриториальный характер, что подразумевает снятие каких-либо ограничений для наступления ВС России: до Киева и дальше.Президент США Джо Байден впервые прокомментировал наступление украинских военнослужащих чуть более чем через неделю после его начала. По его мнению, события в Курской области создают некую "дилемму" для Владимира Путина.Заявление нынешнего хозяина Белого дома представляет собой "бессмысленную банальность", в том числе потому, что Байдену в президентском кресле осталось недолго, подчеркнул Никита Мендкович.Эксперт напомнил, что вся политика США сегодня строится на том, чтобы втянуть Россию в переговоры, таким образом подарив Украине еще один шанс."Они планируют дать Украине паузу на перевооружение армии и для того, чтобы выдворить из Европы украинских беженцев и обеспечить дополнительную мобилизацию. Это основная цель для переговорного процесса и, по сути, это некий политический маневр для продолжения войны. Дилемма по Байдену означает пойти на навязанные США переговоры, либо продолжать боевые действия. Байден сказал достаточно бессмысленную банальность. Замечу, что по большому счету его риторика уже не имеет смысла: он снялся с президентской гонки, досиживает последние месяцы в качестве формального президента, и его мнение уже перестает интересовать кого бы то ни было", — заключил собеседник.В последнее время СМИ активнее стали поднимать тему возобновления переговоров. Называется даже точный срок начала диалога — осень 2024-го.Сам киевский режим полагает, что нападение на Курскую область улучшит позиции Украины и позволит России диктовать свои условия: об этом говорил и Зеленский, и представители украинского МИД.Тем временем в МИД России фактически вынесли приговор: Киев поставил тему мирных переговоров на "долгосрочную паузу" атаками на Курскую область.Читайте подробнее о том, почему Западу нужны переговоры без условий в интервью обозревателя и политолога Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240814/1056848905.html

https://ukraina.ru/20240812/1056821445.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анастасия Градинарова

Анастасия Градинарова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

россия, украина, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, нато, киев, никита мендкович, переговоры, сво, эксклюзив