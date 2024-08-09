https://ukraina.ru/20240809/1056737963.html

Украина заканчивается: Ищенко о том, почему Западу нужны переговоры без условий, чтобы восстановить ВСУ

Украина заканчивается: Ищенко о том, почему Западу нужны переговоры без условий, чтобы восстановить ВСУ - 09.08.2024 Украина.ру

Украина заканчивается: Ищенко о том, почему Западу нужны переговоры без условий, чтобы восстановить ВСУ

Бессмысленно выяснять, что закончится раньше у Киева — люди или вооружения. Главное, что заканчивается Украина. Поэтому на Западе начинаются отработки темы: давайте начнем мирные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-09T05:00

2024-08-09T05:00

2024-08-09T05:00

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украина

запад

киев

ростислав ищенко

f-16

всу

пилоты

вооружения

украинская армия

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Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.По мнению эксперта, война всегда стоит больших денег. Надо постоянно покупать снаряды, которые Украина самостоятельно не производит. Необходимо постоянно где-то покупать танки и пушки, которые тоже являются расходными материалами, отметил он.Последний раз сотни западных танков Киев получал еще в начале 2023 года. Потом пошли десятки, а сейчас - в лучшем случае единицы, то есть почти ничего. Непонятно, на какой стадии подготовки находятся пилоты для F-16, рассказал эксперт.Бессмысленно выяснять, что закончится раньше у Киева — люди или вооружения. Главное, что заканчивается Украина. То есть там заканчиваются и люди и оружие, и Западу об это хорошо известно, отметил обозреватель."Поэтому начинаются отработки темы: давайте начнем мирные переговоры. Но они собираются договариваться без всяких условий, чтобы сначала прекратить огонь, а потом вести переговоры хоть 10 лет, восстанавливая украинскую армию", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, по какому именно пути пойдет Тегеран после убийства Хании - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240807/1056719072.html

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новости, украина, запад, киев, ростислав ищенко, f-16, всу, пилоты, вооружения, украинская армия, танки