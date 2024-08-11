Рогов сообщил, когда Запад начнет переговоры по Украине - 11.08.2024 Украина.ру
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Рогов сообщил, когда Запад начнет переговоры по Украине
Рогов сообщил, когда Запад начнет переговоры по Украине - 11.08.2024 Украина.ру
Рогов сообщил, когда Запад начнет переговоры по Украине
Союзники киевского режима в лице Запада попытаются инициировать реальные переговоры по урегулированию украинского конфликта осенью этого года. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-08-11T17:51
2024-08-11T17:58
новости
владимир рогов
запад
украина
сергей шойгу
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
сво
переговоры
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По его словам, стремление Запада будет обосновано тем, что союзники "выдыхаются" в своей поддержке Украины и предчувствуют потерю всего во что вкладывались прежде. Он также указал, что Запад будет пытаться вновь обмануть Россию различными переговорными треками по типу "Минск-1", "Минск-2", Нормандского формата. Напомним, заключение этих договоренностей в свое время помогло вооружить, обучить и значительно укрепить украинскую армию для террора мирного населения Донбасса. На текущей неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что если Запад думает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы в ходе спецоперации, то он глубоко заблуждается.Читайте подробнее почему Западу нужны переговоры без условий, чтобы восстановить ВСУ в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240728/1056525960.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир рогов, запад, украина, сергей шойгу, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, сво, переговоры
Новости, Владимир Рогов, Запад, Украина, Сергей Шойгу, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, СВО, переговоры

Рогов сообщил, когда Запад начнет переговоры по Украине

17:51 11.08.2024 (обновлено: 17:58 11.08.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Союзники киевского режима в лице Запада попытаются инициировать реальные переговоры по урегулированию украинского конфликта осенью этого года. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
По его словам, стремление Запада будет обосновано тем, что союзники "выдыхаются" в своей поддержке Украины и предчувствуют потерю всего во что вкладывались прежде.

"Реальные попытки начать мирные переговоры по Украине со стороны Запада будут этой осенью. Запад выдыхается в своей поддержке киевского режима и чувствует, что может потерять все постукраинское пространство, поэтому будет стремиться зафиксировать контроль хоть над чем-то", - сказал Рогов в комментарии РИА Новости.

Он также указал, что Запад будет пытаться вновь обмануть Россию различными переговорными треками по типу "Минск-1", "Минск-2", Нормандского формата. Напомним, заключение этих договоренностей в свое время помогло вооружить, обучить и значительно укрепить украинскую армию для террора мирного населения Донбасса.
На текущей неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что если Запад думает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы в ходе спецоперации, то он глубоко заблуждается.
Читайте подробнее почему Западу нужны переговоры без условий, чтобы восстановить ВСУ в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
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