Рогов сообщил, когда Запад начнет переговоры по Украине
17:51 11.08.2024 (обновлено: 17:58 11.08.2024)
Союзники киевского режима в лице Запада попытаются инициировать реальные переговоры по урегулированию украинского конфликта осенью этого года. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
По его словам, стремление Запада будет обосновано тем, что союзники "выдыхаются" в своей поддержке Украины и предчувствуют потерю всего во что вкладывались прежде.
"Реальные попытки начать мирные переговоры по Украине со стороны Запада будут этой осенью. Запад выдыхается в своей поддержке киевского режима и чувствует, что может потерять все постукраинское пространство, поэтому будет стремиться зафиксировать контроль хоть над чем-то", - сказал Рогов в комментарии РИА Новости.
Он также указал, что Запад будет пытаться вновь обмануть Россию различными переговорными треками по типу "Минск-1", "Минск-2", Нормандского формата. Напомним, заключение этих договоренностей в свое время помогло вооружить, обучить и значительно укрепить украинскую армию для террора мирного населения Донбасса.
На текущей неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что если Запад думает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы в ходе спецоперации, то он глубоко заблуждается.
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