"До Киева и дальше": эксперт объяснил призыв Медведева к смене характера СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о расширении границ проведения СВО стоит рассматривать как предложение для осмысления. Таким мнением с Украина.ру поделился завкафедрой политического анализа, социально-психологических процессов и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин
"Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше", - написал Медведев.
Эксперт напомнил, что все посты Медведев пишет самостоятельно, а следовательно такое предложение следует понимать как ответ зампреда на наступление украинской армии на российские населенные пункты в Курской области.
"У него довольно резкие суждения, порой радикальные, но в данном случае Медведев высказывает мнение, которое разделяет значительная часть России. Он говорит о том, что раз такая провокация на границе и киевский режим пытается захватить мирные города, удары наносятся не избирательно, по жилым кварталам, бьют по мирным жителям, то и характер СВО должен измениться", - пояснил Андрей Кошкин.
Напомним, 6 августа, около 05:30 войска украинской армии численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их планы были сорваны, а продвижение остановлено, заявлял накануне глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Попытка ВСУ привела к потерям: убиты не менее 100 военнослужащих, 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков сожжены огнем артиллерии и авиации.
В результате украинских обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, заявили в министерстве здравоохранения России. В Генштабе заверили, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Вся эта ситуация выводит общество в состояние высокой напряженности, подчеркнул Андрей Кошкин и Медведев не составляет исключение.
"Мы все переживаем за наших ребят, гордимся ими и ждем победы. Чтобы отстаивать свои принципы нужно много работать, а Медведев как раз и предлагает экстерриториальный подход к спецоперации. Это лишь предложение, мнение и суждение, которое он публикует для того, чтобы публично обсуждать и осмысливать", -добавил собеседник.
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На вопрос о том, насколько такой подход может быть реализован на практике, эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости к переговорам с украинской стороной. Для этого были обозначены четкие условия, неоднократно были продемонстрированы жесты доброй воли со стороны РФ, которые воспринимались противником как слабость. Таким образом, путь нашей страны будет ясен по результатам спецоперации, отметил Кошкин.
Добавим, что события в Курской области в Евросоюзе и США восприняли с позиции "хатоскраничества". Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер накануне заявил, что США в контакте с Украиной по поводу вылазки ВСУ в Курской области, однако считают ее действия на российской территории суверенным решением Киева.
Как писала газета Reuters, в Евросоюзе и вовсе связывают действия украинской армии с защитой территориальной целостности Украины. Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано объявил, что ЕС не выступает против подобных действий Вооруженных сил Украины.
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