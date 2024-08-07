"Играют как кот с мышью": эксперт раскрыл, почему ВСУ отступают в Очеретино и чего боятся в Угледаре - 07.08.2024 Украина.ру
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"Играют как кот с мышью": эксперт раскрыл, почему ВСУ отступают в Очеретино и чего боятся в Угледаре
"Играют как кот с мышью": эксперт раскрыл, почему ВСУ отступают в Очеретино и чего боятся в Угледаре - 07.08.2024 Украина.ру
"Играют как кот с мышью": эксперт раскрыл, почему ВСУ отступают в Очеретино и чего боятся в Угледаре
Противника понимает, что с севера над гарнизоном в Угледаре нависает группировка ВС РФ. ВСУ отступают в районе Очеретино, потому что у них закончились резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-08-07T03:40
2024-08-07T03:40
новости
россия
угледар
очеретино
олег измайлов
всу
донбасс
днр
бои
наступление
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На днях стало известно, что российские войска смогли перерезать важную для украинских войск трассу Угледар - Константиновка.С логистической точки зрения этот маршрут не так важен, как с тактической, потому что по ней вряд ли шел большой поток боеприпасов для ВСУ в Угледаре. И в самой Константиновке на тот момент уже шли бои, сообщил эксперт.Но сейчас гарнизон ВСУ в Угледаре понимает, что с севера над ним нависает группировка Вооруженных сил РФ. Очевидно, что это грозное предупреждение для ВСУ, добавил журналист.В районе Очеретино ВСУ отступают, потому что у них закончились резервы. Российское командование придумало целый ряд "пластырей", которые оттягивают на себя все свободные силы противника, подчеркнул Измайлов.Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте в следующий раз начнется наступление ВС РФ и как его купировать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.руО том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру
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россия
угледар
очеретино
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новости, россия, угледар, очеретино, олег измайлов, всу, донбасс, днр, бои, наступление, вс рф, купянск
Новости, Россия, Угледар, Очеретино, Олег Измайлов, ВСУ, Донбасс, ДНР, бои, наступление, ВС РФ, Купянск

"Играют как кот с мышью": эксперт раскрыл, почему ВСУ отступают в Очеретино и чего боятся в Угледаре

03:40 07.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Противника понимает, что с севера над гарнизоном в Угледаре нависает группировка ВС РФ. ВСУ отступают в районе Очеретино, потому что у них закончились резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
На днях стало известно, что российские войска смогли перерезать важную для украинских войск трассу Угледар - Константиновка.
С логистической точки зрения этот маршрут не так важен, как с тактической, потому что по ней вряд ли шел большой поток боеприпасов для ВСУ в Угледаре. И в самой Константиновке на тот момент уже шли бои, сообщил эксперт.
Но сейчас гарнизон ВСУ в Угледаре понимает, что с севера над ним нависает группировка Вооруженных сил РФ. Очевидно, что это грозное предупреждение для ВСУ, добавил журналист.
В районе Очеретино ВСУ отступают, потому что у них закончились резервы. Российское командование придумало целый ряд "пластырей", которые оттягивают на себя все свободные силы противника, подчеркнул Измайлов.
"Теперь очевидно, что это не только Волчанск, но и Часов Яр, села под Купянском, Дзержинск (Торецк). Большое количество ложных в кавычках наступлений позволяет предположить, что российское командование играет с ВСУ как кот с мышью", - отметил он.
Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте в следующий раз начнется наступление ВС РФ и как его купировать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.ру
О том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру
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