"Играют как кот с мышью": эксперт раскрыл, почему ВСУ отступают в Очеретино и чего боятся в Угледаре
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Противника понимает, что с севера над гарнизоном в Угледаре нависает группировка ВС РФ. ВСУ отступают в районе Очеретино, потому что у них закончились резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
На днях стало известно, что российские войска смогли перерезать важную для украинских войск трассу Угледар - Константиновка.
С логистической точки зрения этот маршрут не так важен, как с тактической, потому что по ней вряд ли шел большой поток боеприпасов для ВСУ в Угледаре. И в самой Константиновке на тот момент уже шли бои, сообщил эксперт.
Но сейчас гарнизон ВСУ в Угледаре понимает, что с севера над ним нависает группировка Вооруженных сил РФ. Очевидно, что это грозное предупреждение для ВСУ, добавил журналист.
В районе Очеретино ВСУ отступают, потому что у них закончились резервы. Российское командование придумало целый ряд "пластырей", которые оттягивают на себя все свободные силы противника, подчеркнул Измайлов.
Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте в следующий раз начнется наступление ВС РФ и как его купировать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.ру
О том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру
Вчера, 07:00Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасностиРуководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области, эксперт в вопросах военной психологии Александр Хаминский считает, что новый министр обороны Андрей Белоусов приоткрыл ящик Пандоры, в котором скрывались хищения, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями на многие миллиарды рублей