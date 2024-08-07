https://ukraina.ru/20240807/1056701120.html

"Играют как кот с мышью": эксперт раскрыл, почему ВСУ отступают в Очеретино и чего боятся в Угледаре

"Играют как кот с мышью": эксперт раскрыл, почему ВСУ отступают в Очеретино и чего боятся в Угледаре - 07.08.2024 Украина.ру

"Играют как кот с мышью": эксперт раскрыл, почему ВСУ отступают в Очеретино и чего боятся в Угледаре

Противника понимает, что с севера над гарнизоном в Угледаре нависает группировка ВС РФ. ВСУ отступают в районе Очеретино, потому что у них закончились резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-08-07T03:40

2024-08-07T03:40

2024-08-07T03:40

новости

россия

угледар

очеретино

олег измайлов

всу

донбасс

днр

бои

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700671_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ba1bea066944ce87a1dfbe02dc5ee233.jpg

На днях стало известно, что российские войска смогли перерезать важную для украинских войск трассу Угледар - Константиновка.С логистической точки зрения этот маршрут не так важен, как с тактической, потому что по ней вряд ли шел большой поток боеприпасов для ВСУ в Угледаре. И в самой Константиновке на тот момент уже шли бои, сообщил эксперт.Но сейчас гарнизон ВСУ в Угледаре понимает, что с севера над ним нависает группировка Вооруженных сил РФ. Очевидно, что это грозное предупреждение для ВСУ, добавил журналист.В районе Очеретино ВСУ отступают, потому что у них закончились резервы. Российское командование придумало целый ряд "пластырей", которые оттягивают на себя все свободные силы противника, подчеркнул Измайлов.Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте в следующий раз начнется наступление ВС РФ и как его купировать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.руО том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240806/1056692126.html

россия

угледар

очеретино

донбасс

днр

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, угледар, очеретино, олег измайлов, всу, донбасс, днр, бои, наступление, вс рф, купянск