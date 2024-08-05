Давайте все станем голыми! Новые рекорды "рвотной Олимпиады" - 05.08.2024 Украина.ру
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Давайте все станем голыми! Новые рекорды "рвотной Олимпиады"
Давайте все станем голыми! Новые рекорды "рвотной Олимпиады" - 05.08.2024 Украина.ру
Давайте все станем голыми! Новые рекорды "рвотной Олимпиады"
Удивительные рекорды уже поставлены на Олимпиаде - 2024 в Париже. Но речь пока что не о спорте.
2024-08-05T12:55
2024-08-05T12:56
эксклюзив
олимпиада
франция
эрдоган
виктор орбан
дональд трамп
сша
мок
париж
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Продолжается обсуждение скандала с открытием. Высказываются президенты, премьеры стран мира.Церемония открытия с издевательством над символами христианства и пропагандой ЛГБТ* потрясла многих.Но уже есть и новые "достижения" : отравление спортсменов в реке Сене, череда громких ограблений и "битва трансгендеров" в женском боксе.Бедные пловцыБольше всего не повезло триатлонистам: после заплывов спортсмены теряли сознание, у них были приступы многократной рвоты.Канадский спортсмен признался, что его рвало десять раз, во время и после заплыва по реке Сене.Один из приступов попал на камеру и стал уже своеобразным "символом" Олимпиады.Бывшая русская, а ныне казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина перенесла несколько приступов рвоты прямо в воде и попросту не смогла финишироватьЕкатерина быстро переобулась, и теперь выступает не за Россию, а за Казахстан. Но пока что неудачно.Триатлонист из США в шутку заявил журналистам, что временно перестал мыть руки после посещения туалета: готовит организм к заплыву в Сене.А ведь впереди женский марафонский заплыв на 10 километров по открытой воде, который должен пройти 8 августа. Конечно же, в водах реки Сены.Не каждая пловчиха доплывет до конца марафона, судя по всему.Но неизвестно, состоится ли заплыв. Тренировки в реке уже отменяют из-за дождей.Кстати, на очистку воды в реке власти Франции потратили баснословные 1,4 миллиарда евро.Не лучше обстоят дела и в бассейнах. Возможно, там перестарались с обеззараживанием.Словацкую пловчиху Тамару Потоцкую эвакуировали с соревнований в кислородной маске.Она потеряла сознание на выходе из воды бассейна.А французам всё нипочём! Тренер команды Франции по гребле Берже помочился на улице и накинулся на полицейских, которые хотели его задержать.Его били электрошокером, но тренер всё равно продолжал избивать полицию.Теперь понятно, откуда такая стойкость. Гребля в Сене закалит любого. Даже электрошокеры не бьют этих мутантов.Словакия и Венгрия противПродолжается целая череда оценок и отказов от Олимпиады, на самом высоком уровне.Вице-премьер Словакии Томаш Тараба категорически отказался участвовать в церемонии закрытия игр.Томаш Тараба увидел по телевизору открытие Игр, и это произвело на вице-премьера Словакии такое гнетущее впечатление, что он решил не ехать в Париж.- Эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется отвратительным символом извращённого упадка, - сказал Томаш Тараба.Виктор Орбан, премьер Венгрии, сделал такой вывод:- Запад думает, что национальных государств больше не существует. Вследствие этого они отрицают, что существует общая культура и строящаяся на ней общая мораль. Больше нет общей морали. Если вы видели открытие Олимпийских игр, вы это могли наблюдать.Глава Греческой церкви, епископ Афинский и всей Греции Иероним назвал всю церемонию открытия "достойной презрения"."Позорным" назвал открытие Олимпиады бывший президент США Дональд Трамп. И пообещал, если его изберут, не допустить на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 ничего подобного отвратительной пародии на "Тайную вечерю".Президент Турции Эрдоган сказал, что президент Франции приглашал его на Олимпиаду. Но 13-летняя внучка отговорила Эрдогана:- Дедушка, не едь туда.- Я спросил, почему. Тогда она ответила: "там будет ЛГБТ-пропаганда", и показала мне видео.Эрдоган увидел, и тоже отказался от идеи посетить Париж."Меня травят, потому что я гей!"А тем временем пожаловался в полицию художественный руководитель церемонии открытия ОИ Тома́ Жолли.Конечно же, на художника "напали" злые люди не потому, что он глумился над христианством. Нет, конечно.- Меня травят, потому что я гомосексуалист, - утверждает Жолли.Вот уж про что речи не было, так про эти особенности личной жизни режиссёра. Да и сам Жолли, честно говоря, никому не интересен. Мало ли таких "перформансов" создается по всему миру.Культура "драг квин", когда переодетые в женщин мужики устраивают пошлые представления, проникла уже даже на детские утренники в садиках. Родители в США и Канаде не дадут соврать.Так что Жолли никого не удивил. Его отвратительная пародия на "Тайную вечерю" никого и ничем не могла поразить.Это стандартный, увы, набор современного "прогрессивного толерантного искусства". Да и можно ли назвать "искусством" ряженых в театральный реквизит людей, расставленных на мосту?"Я художник, я так вижу!" - это тезис, которым оправдывают любую пошлость и непрофессионализм еще со времён древнего Рима.Можно, кстати, легко представить, что сделали бы с "художником" в древнем Риме, если бы он решил сделать пародию на кого-то из многочисленных богов. Такого даже Нерон с Калигулой себе не позволяли.Вопрос не к режиссёру, а к Международному Олимпийскому комитету, к президенту Франции. И по большому счёту, как и говорит Виктор Орбан - ко всему Западу.Бог Дионис просит прощенияНе Дионис, конечно же, а сыгравший его актёр Филипп Катерин.Это именно он выступил почти голым (но к счастью для большинства зрителей, в трусах, всё-таки режиссер не рискнул полностью обнажить современного Диониса).Окрашенный в синий цвет "Дионис" спел песенку - призыв: давайте все станем голыми!"Я прошу прощения, если кого-то обидел. Христиане мира даруют мне это, я уверен, это было недоразумение", - сказал актёр.В то же время он указал, что если бы все ходили голыми, это было бы очень хорошо: нож или пистолет негде спрятать.Да это же гениально! Все голые, без ножей.Гарантированно можно сказать одно: такую Олимпиаду смотрели бы во всем мире с гораздо бо́льшим интересом, чем заплывы в мутных водах Сены на ОИ - 2024.Просто все вроде думали про спорт. Но Филипп Катерин со своей смелой мыслью заплыл вперёд.Олимпиада обнажённых. Эту мысль надо досконально обсудить с режиссёром Жолли.Осталось обсудить это со спортсменами. Но вот незадача. Многие из них были бы очень сильно против. И вот почему.Церемония открытия и отравившиеся в Сене пловцы - это далеко не все скандалы ОИ - 2024.Боксёр, который говорит, что он женщинаЛесбиянка, имитирующая Иисуса Христа и трансгендеры, фрики и прочие ЛГБТ*, которые предстали в виде апостолов - это было только начало.Алжирский боксёр, который притворяется женщиной, Иман Хелиф избил итальянскую женщину-боксера. Бой длился 46 секунд.Итальянка Анжела Карина отказалась от продолжения боя, рыдая от боли.На чемпионате мира-2023 "женщину" Иман дисквалифицировали. Так как это просто-напросто мужчина, который решил, что он - женщина.Почему на Олимпиаде это стало возможно? Поменялись правила. Все стали еще больше "уважать чувства трансгендеров"."Спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше." Вот так теперь.Добро пожаловать, мужчины, которые притворяются женщинами. Вам очень рады здесь.Возмутилась даже президент Италии Джорджа Мелони. Возмутились мужчины - настоящие боксёры.Еще один мужчина выступил в женском боксе от Тайваня.Линь Юй-Тин, который считает себя женщиной, ожидаемо побил спортсменку из Узбекистана.Эти мужчины не подвергались операциям, не пили гормоны. Они просто "ощущают" себя женщинами.Легендарный российский боксёр Костя Цзю:- Это не нормально, когда мужик выступает в боксёрском поединке против женщины. МОК полностью сошёл с ума. Там не осталось адекватных.Президент Сербии Вучич:- Представьте себе эту болезнь и безумие. Приходят мужчины, бьют женщин и получают за это медали. Безумие захватило мир. Все сошли с ума.Даже Лиз Трасс против! Помните такого британского премьера?Лиз Трасс:- Почему британское правительство не возражает против этого? Почему?Парижские воры очень довольныА там же еще бесконечное воровство процветает.У невестки эмира Катара, которая ехала на Олимпиаду, прямо в поезде украли 11 сумок Xermés с "очень дорогими вещами".У бывшего главного тренера московского ЦСКА Зико украли в Париже часы Ролекс, бриллиантовое колье и наличные - всего на пол миллиона евро.Вслед за австралийской сборной по футболу была ограблена аргентинская.Тренер команды Аргентины по футболу Хавьер Маскерано:- У нас украли часы, кольца... во время тренировки.Один из футболистов Аргентины выкупил свои вещи уже в ломбардеКока-кола в ресторанах раньше стоила 4 евро, теперь 13,5 евро. И это только кола. Подорожало, конечно, всё и во всём Париже.Охота пуще неволиНам-то со стороны смешно, конечно, смотреть на этот цирк.Жалко спортсменов, которые вынуждены в этом участвовать.Женщин, против которых выставляют на бой здоровенных мужиков.Пловцов, которые вынуждены терять здоровье в речке с дерьмом. Кстати, сам Макрон, представьте себе, отказался купаться в очищенной за 1,4 миллиарда воде реки Сена.А зрители? Неужели им нравится бесконечное шоу с трансами?Но... И спортсмены, и зрители - они ведь сами хотели туда попасть. Их плохо кормят, заставляют спать на картонных коробках (буквально!), заставляют плавать в реке с дерьмом, выходить на бой с мужчинами.Но они ведь сами этого хотели. Никто не заставлял.И это мы еще не знаем, что нам приготовили "толерантные прогрессивные" организаторы на закрытие.Не зря премьеры и президенты уже массово отказываются посещать Париж.В реку с дерьмом их не опустят, конечно. Но осадочек останется очень нехороший.Лучше пропустить эти "грандиозные" ОИ.* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФЕщё о происходящем в столице Франции в статье Ростислава Ищенко Олимпиада в Париже. Коммерческий спорт и инклюзивные "ценности"
https://ukraina.ru/20240728/1056525236.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, олимпиада, франция, эрдоган, виктор орбан, дональд трамп, сша, мок, париж
Эксклюзив, Олимпиада, Франция, Эрдоган, Виктор Орбан, Дональд Трамп, США, МОК, Париж
Давайте все станем голыми! Новые рекорды "рвотной Олимпиады"

Или Почему уже никто не хочет ехать в Париж?

12:55 05.08.2024 (обновлено: 12:56 05.08.2024)
 
© AFP2024 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
- РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AFP2024 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Удивительные рекорды уже поставлены на Олимпиаде - 2024 в Париже. Но речь пока что не о спорте.
Продолжается обсуждение скандала с открытием. Высказываются президенты, премьеры стран мира.
Церемония открытия с издевательством над символами христианства и пропагандой ЛГБТ* потрясла многих.
Но уже есть и новые "достижения" : отравление спортсменов в реке Сене, череда громких ограблений и "битва трансгендеров" в женском боксе.

Бедные пловцы

Больше всего не повезло триатлонистам: после заплывов спортсмены теряли сознание, у них были приступы многократной рвоты.
Канадский спортсмен признался, что его рвало десять раз, во время и после заплыва по реке Сене.
Один из приступов попал на камеру и стал уже своеобразным "символом" Олимпиады.
Бывшая русская, а ныне казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина перенесла несколько приступов рвоты прямо в воде и попросту не смогла финишировать
Екатерина быстро переобулась, и теперь выступает не за Россию, а за Казахстан. Но пока что неудачно.
Триатлонист из США в шутку заявил журналистам, что временно перестал мыть руки после посещения туалета: готовит организм к заплыву в Сене.
А ведь впереди женский марафонский заплыв на 10 километров по открытой воде, который должен пройти 8 августа. Конечно же, в водах реки Сены.
Не каждая пловчиха доплывет до конца марафона, судя по всему.
Но неизвестно, состоится ли заплыв. Тренировки в реке уже отменяют из-за дождей.
Кстати, на очистку воды в реке власти Франции потратили баснословные 1,4 миллиарда евро.
© Скриншот с трансляции МОК
© Скриншот с трансляции МОК
Не лучше обстоят дела и в бассейнах. Возможно, там перестарались с обеззараживанием.
Словацкую пловчиху Тамару Потоцкую эвакуировали с соревнований в кислородной маске.
Она потеряла сознание на выходе из воды бассейна.
А французам всё нипочём! Тренер команды Франции по гребле Берже помочился на улице и накинулся на полицейских, которые хотели его задержать.
Его били электрошокером, но тренер всё равно продолжал избивать полицию.
Теперь понятно, откуда такая стойкость. Гребля в Сене закалит любого. Даже электрошокеры не бьют этих мутантов.

Словакия и Венгрия против

Продолжается целая череда оценок и отказов от Олимпиады, на самом высоком уровне.
Вице-премьер Словакии Томаш Тараба категорически отказался участвовать в церемонии закрытия игр.
Томаш Тараба увидел по телевизору открытие Игр, и это произвело на вице-премьера Словакии такое гнетущее впечатление, что он решил не ехать в Париж.
- Эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется отвратительным символом извращённого упадка, - сказал Томаш Тараба.
Виктор Орбан, премьер Венгрии, сделал такой вывод:
- Запад думает, что национальных государств больше не существует. Вследствие этого они отрицают, что существует общая культура и строящаяся на ней общая мораль. Больше нет общей морали. Если вы видели открытие Олимпийских игр, вы это могли наблюдать.
Глава Греческой церкви, епископ Афинский и всей Греции Иероним назвал всю церемонию открытия "достойной презрения".
Мария Антуанетта
28 июля, 12:58
Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в ПарижеЦеремонию открытия Олимпийских игр в Париже обещали сделать "феерической и невероятной". Такой она и получилась. Только, наверное, не в том смысле, как ожидало большинство зрителей. А в воскресенье, 28 июля, видео открытия вообще удалили с официальных ресурсов. Действительно, невероятная для истории олимпийских игр история получилась
"Позорным" назвал открытие Олимпиады бывший президент США Дональд Трамп. И пообещал, если его изберут, не допустить на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 ничего подобного отвратительной пародии на "Тайную вечерю".
Президент Турции Эрдоган сказал, что президент Франции приглашал его на Олимпиаду. Но 13-летняя внучка отговорила Эрдогана:
- Дедушка, не едь туда.
- Я спросил, почему. Тогда она ответила: "там будет ЛГБТ-пропаганда", и показала мне видео.
Эрдоган увидел, и тоже отказался от идеи посетить Париж.

"Меня травят, потому что я гей!"

А тем временем пожаловался в полицию художественный руководитель церемонии открытия ОИ Тома́ Жолли.
Конечно же, на художника "напали" злые люди не потому, что он глумился над христианством. Нет, конечно.
- Меня травят, потому что я гомосексуалист, - утверждает Жолли.
Вот уж про что речи не было, так про эти особенности личной жизни режиссёра. Да и сам Жолли, честно говоря, никому не интересен. Мало ли таких "перформансов" создается по всему миру.
Культура "драг квин", когда переодетые в женщин мужики устраивают пошлые представления, проникла уже даже на детские утренники в садиках. Родители в США и Канаде не дадут соврать.
Так что Жолли никого не удивил. Его отвратительная пародия на "Тайную вечерю" никого и ничем не могла поразить.
© РИА Новости . Гильем Бейкер / Перейти в фотобанкПариж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024
Париж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Гильем Бейкер
Перейти в фотобанк
Это стандартный, увы, набор современного "прогрессивного толерантного искусства". Да и можно ли назвать "искусством" ряженых в театральный реквизит людей, расставленных на мосту?
"Я художник, я так вижу!" - это тезис, которым оправдывают любую пошлость и непрофессионализм еще со времён древнего Рима.
Можно, кстати, легко представить, что сделали бы с "художником" в древнем Риме, если бы он решил сделать пародию на кого-то из многочисленных богов. Такого даже Нерон с Калигулой себе не позволяли.
Вопрос не к режиссёру, а к Международному Олимпийскому комитету, к президенту Франции. И по большому счёту, как и говорит Виктор Орбан - ко всему Западу.

Бог Дионис просит прощения

Не Дионис, конечно же, а сыгравший его актёр Филипп Катерин.
Это именно он выступил почти голым (но к счастью для большинства зрителей, в трусах, всё-таки режиссер не рискнул полностью обнажить современного Диониса).
Окрашенный в синий цвет "Дионис" спел песенку - призыв: давайте все станем голыми!
"Я прошу прощения, если кого-то обидел. Христиане мира даруют мне это, я уверен, это было недоразумение", - сказал актёр.
В то же время он указал, что если бы все ходили голыми, это было бы очень хорошо: нож или пистолет негде спрятать.
Да это же гениально! Все голые, без ножей.
Гарантированно можно сказать одно: такую Олимпиаду смотрели бы во всем мире с гораздо бо́льшим интересом, чем заплывы в мутных водах Сены на ОИ - 2024.
Просто все вроде думали про спорт. Но Филипп Катерин со своей смелой мыслью заплыл вперёд.
Олимпиада обнажённых. Эту мысль надо досконально обсудить с режиссёром Жолли.
Осталось обсудить это со спортсменами. Но вот незадача. Многие из них были бы очень сильно против. И вот почему.
Церемония открытия и отравившиеся в Сене пловцы - это далеко не все скандалы ОИ - 2024.

Боксёр, который говорит, что он женщина

Лесбиянка, имитирующая Иисуса Христа и трансгендеры, фрики и прочие ЛГБТ*, которые предстали в виде апостолов - это было только начало.
Алжирский боксёр, который притворяется женщиной, Иман Хелиф избил итальянскую женщину-боксера. Бой длился 46 секунд.
Итальянка Анжела Карина отказалась от продолжения боя, рыдая от боли.
© AP / Ariana Cubillos
- РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP / Ariana Cubillos
На чемпионате мира-2023 "женщину" Иман дисквалифицировали. Так как это просто-напросто мужчина, который решил, что он - женщина.
Почему на Олимпиаде это стало возможно? Поменялись правила. Все стали еще больше "уважать чувства трансгендеров".
"Спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше." Вот так теперь.
Добро пожаловать, мужчины, которые притворяются женщинами. Вам очень рады здесь.
Возмутилась даже президент Италии Джорджа Мелони. Возмутились мужчины - настоящие боксёры.
Еще один мужчина выступил в женском боксе от Тайваня.
Линь Юй-Тин, который считает себя женщиной, ожидаемо побил спортсменку из Узбекистана.
Эти мужчины не подвергались операциям, не пили гормоны. Они просто "ощущают" себя женщинами.
Легендарный российский боксёр Костя Цзю:
- Это не нормально, когда мужик выступает в боксёрском поединке против женщины. МОК полностью сошёл с ума. Там не осталось адекватных.
Президент Сербии Вучич:
- Представьте себе эту болезнь и безумие. Приходят мужчины, бьют женщин и получают за это медали. Безумие захватило мир. Все сошли с ума.
Даже Лиз Трасс против! Помните такого британского премьера?
Лиз Трасс:
- Почему британское правительство не возражает против этого? Почему?

Парижские воры очень довольны

А там же еще бесконечное воровство процветает.
У невестки эмира Катара, которая ехала на Олимпиаду, прямо в поезде украли 11 сумок Xermés с "очень дорогими вещами".
У бывшего главного тренера московского ЦСКА Зико украли в Париже часы Ролекс, бриллиантовое колье и наличные - всего на пол миллиона евро.
Вслед за австралийской сборной по футболу была ограблена аргентинская.
Тренер команды Аргентины по футболу Хавьер Маскерано:
- У нас украли часы, кольца... во время тренировки.
Один из футболистов Аргентины выкупил свои вещи уже в ломбарде
Кока-кола в ресторанах раньше стоила 4 евро, теперь 13,5 евро. И это только кола. Подорожало, конечно, всё и во всём Париже.

Охота пуще неволи

Нам-то со стороны смешно, конечно, смотреть на этот цирк.
Жалко спортсменов, которые вынуждены в этом участвовать.
Женщин, против которых выставляют на бой здоровенных мужиков.
Пловцов, которые вынуждены терять здоровье в речке с дерьмом. Кстати, сам Макрон, представьте себе, отказался купаться в очищенной за 1,4 миллиарда воде реки Сена.
А зрители? Неужели им нравится бесконечное шоу с трансами?
Но... И спортсмены, и зрители - они ведь сами хотели туда попасть. Их плохо кормят, заставляют спать на картонных коробках (буквально!), заставляют плавать в реке с дерьмом, выходить на бой с мужчинами.
Но они ведь сами этого хотели. Никто не заставлял.
И это мы еще не знаем, что нам приготовили "толерантные прогрессивные" организаторы на закрытие.
Не зря премьеры и президенты уже массово отказываются посещать Париж.
В реку с дерьмом их не опустят, конечно. Но осадочек останется очень нехороший.
Лучше пропустить эти "грандиозные" ОИ.
* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
Ещё о происходящем в столице Франции в статье Ростислава Ищенко Олимпиада в Париже. Коммерческий спорт и инклюзивные "ценности"
 
ЭксклюзивОлимпиадаФранцияЭрдоганВиктор ОрбанДональд ТрампСШАМОКПариж
 
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