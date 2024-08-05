Давайте все станем голыми! Новые рекорды "рвотной Олимпиады"
Или Почему уже никто не хочет ехать в Париж?
12:55 05.08.2024 (обновлено: 12:56 05.08.2024)
© AFP2024 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
© AFP2024 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Удивительные рекорды уже поставлены на Олимпиаде - 2024 в Париже. Но речь пока что не о спорте.
Продолжается обсуждение скандала с открытием. Высказываются президенты, премьеры стран мира.
Церемония открытия с издевательством над символами христианства и пропагандой ЛГБТ* потрясла многих.
Но уже есть и новые "достижения" : отравление спортсменов в реке Сене, череда громких ограблений и "битва трансгендеров" в женском боксе.
Бедные пловцы
Больше всего не повезло триатлонистам: после заплывов спортсмены теряли сознание, у них были приступы многократной рвоты.
Канадский спортсмен признался, что его рвало десять раз, во время и после заплыва по реке Сене.
Один из приступов попал на камеру и стал уже своеобразным "символом" Олимпиады.
Бывшая русская, а ныне казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина перенесла несколько приступов рвоты прямо в воде и попросту не смогла финишировать
Триатлонист из США в шутку заявил журналистам, что временно перестал мыть руки после посещения туалета: готовит организм к заплыву в Сене.
А ведь впереди женский марафонский заплыв на 10 километров по открытой воде, который должен пройти 8 августа. Конечно же, в водах реки Сены.
Не каждая пловчиха доплывет до конца марафона, судя по всему.
Но неизвестно, состоится ли заплыв. Тренировки в реке уже отменяют из-за дождей.
Кстати, на очистку воды в реке власти Франции потратили баснословные 1,4 миллиарда евро.
© Скриншот с трансляции МОК
© Скриншот с трансляции МОК
Не лучше обстоят дела и в бассейнах. Возможно, там перестарались с обеззараживанием.
Словацкую пловчиху Тамару Потоцкую эвакуировали с соревнований в кислородной маске.
Она потеряла сознание на выходе из воды бассейна.
А французам всё нипочём! Тренер команды Франции по гребле Берже помочился на улице и накинулся на полицейских, которые хотели его задержать.
Его били электрошокером, но тренер всё равно продолжал избивать полицию.
Теперь понятно, откуда такая стойкость. Гребля в Сене закалит любого. Даже электрошокеры не бьют этих мутантов.
Словакия и Венгрия против
Продолжается целая череда оценок и отказов от Олимпиады, на самом высоком уровне.
Вице-премьер Словакии Томаш Тараба категорически отказался участвовать в церемонии закрытия игр.
Томаш Тараба увидел по телевизору открытие Игр, и это произвело на вице-премьера Словакии такое гнетущее впечатление, что он решил не ехать в Париж.
- Эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется отвратительным символом извращённого упадка, - сказал Томаш Тараба.
Виктор Орбан, премьер Венгрии, сделал такой вывод:
- Запад думает, что национальных государств больше не существует. Вследствие этого они отрицают, что существует общая культура и строящаяся на ней общая мораль. Больше нет общей морали. Если вы видели открытие Олимпийских игр, вы это могли наблюдать.
Глава Греческой церкви, епископ Афинский и всей Греции Иероним назвал всю церемонию открытия "достойной презрения".
28 июля, 12:58Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в ПарижеЦеремонию открытия Олимпийских игр в Париже обещали сделать "феерической и невероятной". Такой она и получилась. Только, наверное, не в том смысле, как ожидало большинство зрителей. А в воскресенье, 28 июля, видео открытия вообще удалили с официальных ресурсов. Действительно, невероятная для истории олимпийских игр история получилась
"Позорным" назвал открытие Олимпиады бывший президент США Дональд Трамп. И пообещал, если его изберут, не допустить на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 ничего подобного отвратительной пародии на "Тайную вечерю".
- Дедушка, не едь туда.
- Я спросил, почему. Тогда она ответила: "там будет ЛГБТ-пропаганда", и показала мне видео.
Эрдоган увидел, и тоже отказался от идеи посетить Париж.
"Меня травят, потому что я гей!"
А тем временем пожаловался в полицию художественный руководитель церемонии открытия ОИ Тома́ Жолли.
Конечно же, на художника "напали" злые люди не потому, что он глумился над христианством. Нет, конечно.
- Меня травят, потому что я гомосексуалист, - утверждает Жолли.
Вот уж про что речи не было, так про эти особенности личной жизни режиссёра. Да и сам Жолли, честно говоря, никому не интересен. Мало ли таких "перформансов" создается по всему миру.
Культура "драг квин", когда переодетые в женщин мужики устраивают пошлые представления, проникла уже даже на детские утренники в садиках. Родители в США и Канаде не дадут соврать.
Так что Жолли никого не удивил. Его отвратительная пародия на "Тайную вечерю" никого и ничем не могла поразить.
Это стандартный, увы, набор современного "прогрессивного толерантного искусства". Да и можно ли назвать "искусством" ряженых в театральный реквизит людей, расставленных на мосту?
"Я художник, я так вижу!" - это тезис, которым оправдывают любую пошлость и непрофессионализм еще со времён древнего Рима.
Можно, кстати, легко представить, что сделали бы с "художником" в древнем Риме, если бы он решил сделать пародию на кого-то из многочисленных богов. Такого даже Нерон с Калигулой себе не позволяли.
Вопрос не к режиссёру, а к Международному Олимпийскому комитету, к президенту Франции. И по большому счёту, как и говорит Виктор Орбан - ко всему Западу.
Бог Дионис просит прощения
Не Дионис, конечно же, а сыгравший его актёр Филипп Катерин.
Это именно он выступил почти голым (но к счастью для большинства зрителей, в трусах, всё-таки режиссер не рискнул полностью обнажить современного Диониса).
Окрашенный в синий цвет "Дионис" спел песенку - призыв: давайте все станем голыми!
"Я прошу прощения, если кого-то обидел. Христиане мира даруют мне это, я уверен, это было недоразумение", - сказал актёр.
В то же время он указал, что если бы все ходили голыми, это было бы очень хорошо: нож или пистолет негде спрятать.
Да это же гениально! Все голые, без ножей.
Гарантированно можно сказать одно: такую Олимпиаду смотрели бы во всем мире с гораздо бо́льшим интересом, чем заплывы в мутных водах Сены на ОИ - 2024.
Просто все вроде думали про спорт. Но Филипп Катерин со своей смелой мыслью заплыл вперёд.
Олимпиада обнажённых. Эту мысль надо досконально обсудить с режиссёром Жолли.
Осталось обсудить это со спортсменами. Но вот незадача. Многие из них были бы очень сильно против. И вот почему.
Церемония открытия и отравившиеся в Сене пловцы - это далеко не все скандалы ОИ - 2024.
Боксёр, который говорит, что он женщина
Лесбиянка, имитирующая Иисуса Христа и трансгендеры, фрики и прочие ЛГБТ*, которые предстали в виде апостолов - это было только начало.
Алжирский боксёр, который притворяется женщиной, Иман Хелиф избил итальянскую женщину-боксера. Бой длился 46 секунд.
Итальянка Анжела Карина отказалась от продолжения боя, рыдая от боли.
© AP / Ariana Cubillos
© AP / Ariana Cubillos
На чемпионате мира-2023 "женщину" Иман дисквалифицировали. Так как это просто-напросто мужчина, который решил, что он - женщина.
Почему на Олимпиаде это стало возможно? Поменялись правила. Все стали еще больше "уважать чувства трансгендеров".
"Спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше." Вот так теперь.
Добро пожаловать, мужчины, которые притворяются женщинами. Вам очень рады здесь.
Возмутилась даже президент Италии Джорджа Мелони. Возмутились мужчины - настоящие боксёры.
Еще один мужчина выступил в женском боксе от Тайваня.
Линь Юй-Тин, который считает себя женщиной, ожидаемо побил спортсменку из Узбекистана.
Эти мужчины не подвергались операциям, не пили гормоны. Они просто "ощущают" себя женщинами.
Легендарный российский боксёр Костя Цзю:
- Это не нормально, когда мужик выступает в боксёрском поединке против женщины. МОК полностью сошёл с ума. Там не осталось адекватных.
- Представьте себе эту болезнь и безумие. Приходят мужчины, бьют женщин и получают за это медали. Безумие захватило мир. Все сошли с ума.
Даже Лиз Трасс против! Помните такого британского премьера?
Лиз Трасс:
- Почему британское правительство не возражает против этого? Почему?
Парижские воры очень довольны
А там же еще бесконечное воровство процветает.
У невестки эмира Катара, которая ехала на Олимпиаду, прямо в поезде украли 11 сумок Xermés с "очень дорогими вещами".
У бывшего главного тренера московского ЦСКА Зико украли в Париже часы Ролекс, бриллиантовое колье и наличные - всего на пол миллиона евро.
Вслед за австралийской сборной по футболу была ограблена аргентинская.
Тренер команды Аргентины по футболу Хавьер Маскерано:
- У нас украли часы, кольца... во время тренировки.
Один из футболистов Аргентины выкупил свои вещи уже в ломбарде
Кока-кола в ресторанах раньше стоила 4 евро, теперь 13,5 евро. И это только кола. Подорожало, конечно, всё и во всём Париже.
Охота пуще неволи
Нам-то со стороны смешно, конечно, смотреть на этот цирк.
Жалко спортсменов, которые вынуждены в этом участвовать.
Женщин, против которых выставляют на бой здоровенных мужиков.
Пловцов, которые вынуждены терять здоровье в речке с дерьмом. Кстати, сам Макрон, представьте себе, отказался купаться в очищенной за 1,4 миллиарда воде реки Сена.
А зрители? Неужели им нравится бесконечное шоу с трансами?
Но... И спортсмены, и зрители - они ведь сами хотели туда попасть. Их плохо кормят, заставляют спать на картонных коробках (буквально!), заставляют плавать в реке с дерьмом, выходить на бой с мужчинами.
Но они ведь сами этого хотели. Никто не заставлял.
И это мы еще не знаем, что нам приготовили "толерантные прогрессивные" организаторы на закрытие.
Не зря премьеры и президенты уже массово отказываются посещать Париж.
В реку с дерьмом их не опустят, конечно. Но осадочек останется очень нехороший.
Лучше пропустить эти "грандиозные" ОИ.
* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
Ещё о происходящем в столице Франции в статье Ростислава Ищенко Олимпиада в Париже. Коммерческий спорт и инклюзивные "ценности"