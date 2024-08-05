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Давайте все станем голыми! Новые рекорды "рвотной Олимпиады"

Давайте все станем голыми! Новые рекорды "рвотной Олимпиады" - 05.08.2024 Украина.ру

Давайте все станем голыми! Новые рекорды "рвотной Олимпиады"

Удивительные рекорды уже поставлены на Олимпиаде - 2024 в Париже. Но речь пока что не о спорте.

2024-08-05T12:55

2024-08-05T12:55

2024-08-05T12:56

эксклюзив

олимпиада

франция

эрдоган

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дональд трамп

сша

мок

париж

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Продолжается обсуждение скандала с открытием. Высказываются президенты, премьеры стран мира.Церемония открытия с издевательством над символами христианства и пропагандой ЛГБТ* потрясла многих.Но уже есть и новые "достижения" : отравление спортсменов в реке Сене, череда громких ограблений и "битва трансгендеров" в женском боксе.Бедные пловцыБольше всего не повезло триатлонистам: после заплывов спортсмены теряли сознание, у них были приступы многократной рвоты.Канадский спортсмен признался, что его рвало десять раз, во время и после заплыва по реке Сене.Один из приступов попал на камеру и стал уже своеобразным "символом" Олимпиады.Бывшая русская, а ныне казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина перенесла несколько приступов рвоты прямо в воде и попросту не смогла финишироватьЕкатерина быстро переобулась, и теперь выступает не за Россию, а за Казахстан. Но пока что неудачно.Триатлонист из США в шутку заявил журналистам, что временно перестал мыть руки после посещения туалета: готовит организм к заплыву в Сене.А ведь впереди женский марафонский заплыв на 10 километров по открытой воде, который должен пройти 8 августа. Конечно же, в водах реки Сены.Не каждая пловчиха доплывет до конца марафона, судя по всему.Но неизвестно, состоится ли заплыв. Тренировки в реке уже отменяют из-за дождей.Кстати, на очистку воды в реке власти Франции потратили баснословные 1,4 миллиарда евро.Не лучше обстоят дела и в бассейнах. Возможно, там перестарались с обеззараживанием.Словацкую пловчиху Тамару Потоцкую эвакуировали с соревнований в кислородной маске.Она потеряла сознание на выходе из воды бассейна.А французам всё нипочём! Тренер команды Франции по гребле Берже помочился на улице и накинулся на полицейских, которые хотели его задержать.Его били электрошокером, но тренер всё равно продолжал избивать полицию.Теперь понятно, откуда такая стойкость. Гребля в Сене закалит любого. Даже электрошокеры не бьют этих мутантов.Словакия и Венгрия противПродолжается целая череда оценок и отказов от Олимпиады, на самом высоком уровне.Вице-премьер Словакии Томаш Тараба категорически отказался участвовать в церемонии закрытия игр.Томаш Тараба увидел по телевизору открытие Игр, и это произвело на вице-премьера Словакии такое гнетущее впечатление, что он решил не ехать в Париж.- Эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется отвратительным символом извращённого упадка, - сказал Томаш Тараба.Виктор Орбан, премьер Венгрии, сделал такой вывод:- Запад думает, что национальных государств больше не существует. Вследствие этого они отрицают, что существует общая культура и строящаяся на ней общая мораль. Больше нет общей морали. Если вы видели открытие Олимпийских игр, вы это могли наблюдать.Глава Греческой церкви, епископ Афинский и всей Греции Иероним назвал всю церемонию открытия "достойной презрения"."Позорным" назвал открытие Олимпиады бывший президент США Дональд Трамп. И пообещал, если его изберут, не допустить на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 ничего подобного отвратительной пародии на "Тайную вечерю".Президент Турции Эрдоган сказал, что президент Франции приглашал его на Олимпиаду. Но 13-летняя внучка отговорила Эрдогана:- Дедушка, не едь туда.- Я спросил, почему. Тогда она ответила: "там будет ЛГБТ-пропаганда", и показала мне видео.Эрдоган увидел, и тоже отказался от идеи посетить Париж."Меня травят, потому что я гей!"А тем временем пожаловался в полицию художественный руководитель церемонии открытия ОИ Тома́ Жолли.Конечно же, на художника "напали" злые люди не потому, что он глумился над христианством. Нет, конечно.- Меня травят, потому что я гомосексуалист, - утверждает Жолли.Вот уж про что речи не было, так про эти особенности личной жизни режиссёра. Да и сам Жолли, честно говоря, никому не интересен. Мало ли таких "перформансов" создается по всему миру.Культура "драг квин", когда переодетые в женщин мужики устраивают пошлые представления, проникла уже даже на детские утренники в садиках. Родители в США и Канаде не дадут соврать.Так что Жолли никого не удивил. Его отвратительная пародия на "Тайную вечерю" никого и ничем не могла поразить.Это стандартный, увы, набор современного "прогрессивного толерантного искусства". Да и можно ли назвать "искусством" ряженых в театральный реквизит людей, расставленных на мосту?"Я художник, я так вижу!" - это тезис, которым оправдывают любую пошлость и непрофессионализм еще со времён древнего Рима.Можно, кстати, легко представить, что сделали бы с "художником" в древнем Риме, если бы он решил сделать пародию на кого-то из многочисленных богов. Такого даже Нерон с Калигулой себе не позволяли.Вопрос не к режиссёру, а к Международному Олимпийскому комитету, к президенту Франции. И по большому счёту, как и говорит Виктор Орбан - ко всему Западу.Бог Дионис просит прощенияНе Дионис, конечно же, а сыгравший его актёр Филипп Катерин.Это именно он выступил почти голым (но к счастью для большинства зрителей, в трусах, всё-таки режиссер не рискнул полностью обнажить современного Диониса).Окрашенный в синий цвет "Дионис" спел песенку - призыв: давайте все станем голыми!"Я прошу прощения, если кого-то обидел. Христиане мира даруют мне это, я уверен, это было недоразумение", - сказал актёр.В то же время он указал, что если бы все ходили голыми, это было бы очень хорошо: нож или пистолет негде спрятать.Да это же гениально! Все голые, без ножей.Гарантированно можно сказать одно: такую Олимпиаду смотрели бы во всем мире с гораздо бо́льшим интересом, чем заплывы в мутных водах Сены на ОИ - 2024.Просто все вроде думали про спорт. Но Филипп Катерин со своей смелой мыслью заплыл вперёд.Олимпиада обнажённых. Эту мысль надо досконально обсудить с режиссёром Жолли.Осталось обсудить это со спортсменами. Но вот незадача. Многие из них были бы очень сильно против. И вот почему.Церемония открытия и отравившиеся в Сене пловцы - это далеко не все скандалы ОИ - 2024.Боксёр, который говорит, что он женщинаЛесбиянка, имитирующая Иисуса Христа и трансгендеры, фрики и прочие ЛГБТ*, которые предстали в виде апостолов - это было только начало.Алжирский боксёр, который притворяется женщиной, Иман Хелиф избил итальянскую женщину-боксера. Бой длился 46 секунд.Итальянка Анжела Карина отказалась от продолжения боя, рыдая от боли.На чемпионате мира-2023 "женщину" Иман дисквалифицировали. Так как это просто-напросто мужчина, который решил, что он - женщина.Почему на Олимпиаде это стало возможно? Поменялись правила. Все стали еще больше "уважать чувства трансгендеров"."Спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше." Вот так теперь.Добро пожаловать, мужчины, которые притворяются женщинами. Вам очень рады здесь.Возмутилась даже президент Италии Джорджа Мелони. Возмутились мужчины - настоящие боксёры.Еще один мужчина выступил в женском боксе от Тайваня.Линь Юй-Тин, который считает себя женщиной, ожидаемо побил спортсменку из Узбекистана.Эти мужчины не подвергались операциям, не пили гормоны. Они просто "ощущают" себя женщинами.Легендарный российский боксёр Костя Цзю:- Это не нормально, когда мужик выступает в боксёрском поединке против женщины. МОК полностью сошёл с ума. Там не осталось адекватных.Президент Сербии Вучич:- Представьте себе эту болезнь и безумие. Приходят мужчины, бьют женщин и получают за это медали. Безумие захватило мир. Все сошли с ума.Даже Лиз Трасс против! Помните такого британского премьера?Лиз Трасс:- Почему британское правительство не возражает против этого? Почему?Парижские воры очень довольныА там же еще бесконечное воровство процветает.У невестки эмира Катара, которая ехала на Олимпиаду, прямо в поезде украли 11 сумок Xermés с "очень дорогими вещами".У бывшего главного тренера московского ЦСКА Зико украли в Париже часы Ролекс, бриллиантовое колье и наличные - всего на пол миллиона евро.Вслед за австралийской сборной по футболу была ограблена аргентинская.Тренер команды Аргентины по футболу Хавьер Маскерано:- У нас украли часы, кольца... во время тренировки.Один из футболистов Аргентины выкупил свои вещи уже в ломбардеКока-кола в ресторанах раньше стоила 4 евро, теперь 13,5 евро. И это только кола. Подорожало, конечно, всё и во всём Париже.Охота пуще неволиНам-то со стороны смешно, конечно, смотреть на этот цирк.Жалко спортсменов, которые вынуждены в этом участвовать.Женщин, против которых выставляют на бой здоровенных мужиков.Пловцов, которые вынуждены терять здоровье в речке с дерьмом. Кстати, сам Макрон, представьте себе, отказался купаться в очищенной за 1,4 миллиарда воде реки Сена.А зрители? Неужели им нравится бесконечное шоу с трансами?Но... И спортсмены, и зрители - они ведь сами хотели туда попасть. Их плохо кормят, заставляют спать на картонных коробках (буквально!), заставляют плавать в реке с дерьмом, выходить на бой с мужчинами.Но они ведь сами этого хотели. Никто не заставлял.И это мы еще не знаем, что нам приготовили "толерантные прогрессивные" организаторы на закрытие.Не зря премьеры и президенты уже массово отказываются посещать Париж.В реку с дерьмом их не опустят, конечно. Но осадочек останется очень нехороший.Лучше пропустить эти "грандиозные" ОИ.* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФЕщё о происходящем в столице Франции в статье Ростислава Ищенко Олимпиада в Париже. Коммерческий спорт и инклюзивные "ценности"

https://ukraina.ru/20240728/1056525236.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, олимпиада, франция, эрдоган, виктор орбан, дональд трамп, сша, мок, париж